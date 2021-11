Comment obtenir du blé et d’autres cultures

Stardew Valley, qui ? Capture d’écran : Nintendo

Pouvoir cuisiner et faire pousser de nouvelles cultures font partie des changements les plus importants de la nouvelle mise à jour d’Animal Crossing: New Horizons. Vous pouvez faire toutes sortes de plats et même des recettes de bricolage régulières. Il y a juste un problème. La plupart de ces nouvelles recettes délicieuses nécessitent des articles que nous n’avons jamais vus auparavant, et il n’est pas évident de savoir exactement comment vous les obtenez.

N’ayez crainte, je vais vous expliquer les meilleures façons d’obtenir rapidement ces nouveaux légumes.

Comment obtenir les nouvelles cultures dans Animal Crossing

Il n’y a qu’un seul moyen (fiable) d’obtenir les nouvelles cultures de la mise à jour Animal Crossing : Leif. Notre ami paresseux vend des débuts de chacun de ces légumes. Si vous êtes comme moi, vous avez peut-être vu des astuces moins fiables comme aller chercher dans le placard de Nook’s Cranny. Eh bien, c’est des conneries.

Leif vendra deux départs aléatoires à chaque fois que vous le verrez.

Maintenant, j’ai dit que c’était le seul moyen fiable. Une autre option consiste à visiter les visites de l’île avec Kapp’n, qui ont également été ajoutées dans la mise à jour. Cependant, il existe de nombreux types d’îles et vous ne pouvez faire qu’un seul de ces voyages par jour, ce n’est donc pas exactement une option rapide pour obtenir toutes les récoltes que vous souhaitez. Mais ils sont libres de creuser ! Après avoir payé les 1 000 Nook Miles pour y arriver, c’est-à-dire.

À quelle fréquence Leif visite-t-il votre île ?

Comme les autres visiteurs de l’île, les enregistrements de Leif sont assez aléatoires. Il s’arrêtera environ une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines. Vous pouvez deviner quand il est dû en fonction des autres visiteurs récents, mais il n’y a pas d’horaire défini.

Cela dit, il existe une meilleure option pour les agriculteurs en herbe.

Comment débloquer Leif sur l’île de Harv

Leif a l’un des stands disponibles sur Harv’s Island dans le cadre de la nouvelle coopérative du chien d’entreprise dans la mise à jour 2.0. Je recommande fortement de déverrouiller d’abord la boutique de Leif, en particulier pour pouvoir cultiver ces légumes. Cela coûte 100 000 cloches à déverrouiller, et une fois que vous l’aurez fait, il s’installera le lendemain.

Leif visitera toujours votre île, mais les jours où il n’est pas là, vous pouvez lui acheter de manière fiable sur l’île de Harv, dont la visite est gratuite. Leif stockera toujours deux démarrages de récolte à la fois, et son inventaire semble changer chaque jour.

Pourtant, pour une raison quelconque, j’ai remarqué qu’il a tendance à stocker la canne à sucre et les citrouilles le plus souvent pour moi. On ne sait pas si c’est saisonnier, mais rassurez-vous, toutes les cultures devraient éventuellement apparaître. Assurez-vous simplement de vérifier chaque jour.

Comment faire pousser les nouvelles cultures

Heureusement, Animal Crossing nous a préparés pour la culture des cultures avec les citrouilles ajoutées l’année dernière. Le mécanicien fonctionne exactement de la même manière. Plantez un début, attendez quelques jours qu’il mûrisse, puis récoltez. Je recommande d’acheter en gros. Cinq est bon pour faire quelques recettes, puis peut-être en garder quelques-unes pour planter, ce qui vous donnera une nouvelle pousse de ce légume.

Pour la canne à sucre et le blé, en acheter 10 est idéal car vous en aurez besoin de cinq de chaque pour faire de la farine, de la farine de blé entier, du sucre et de la cassonade (du blé pour les farines et des cannes à sucre pour les sucres).

Les nouvelles cultures comprennent la canne à sucre, le blé, les carottes, les pommes de terre et les tomates. Mais les citrouilles existantes sont également utilisées dans de nombreuses recettes. Ceux-ci peuvent être utilisés pour réaliser tous types de plats, notamment avec du poisson ou d’autres fruits du gibier. Vous commencerez à découvrir plus de recettes en discutant avec les villageois et en attrapant du poisson normalement.