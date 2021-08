Comment obtenir et date de fin pour PS4, Xbox et PC

in

Les joueurs PlayStation, Xbox et PC peuvent tous profiter d’un week-end gratuit à Hope Valley avec Far Cry 5.

Le sixième opus numérique d’Ubisoft devrait sortir le 7 octobre. La réputation de la série vient en grande partie de son incroyable galerie de voyous de principaux méchants, et Gustavo de Breaking Bad pourrait devenir le meilleur à ce jour en tant que dictateur de Yara, Anton Castillo.

Mais, avant de nous aventurer tous sur l’île des Caraïbes pour caresser des chiens et lancer des molotovs, nous devons d’abord revenir au père, Joseph Seed.

Comment télécharger le week-end gratuit de Far Cry 5

Vous pouvez télécharger le week-end gratuit de Far Cry 5 sur PlayStation et Xbox, ainsi que sur PC sur la boutique Epic Games et Stadia. Malheureusement, il n’est pas disponible pour Steam.

C’est une chance de jouer au jeu sans aucune restriction, et il est possible de terminer la campagne en environ 20 heures. Cependant, comme pour tous les bacs à sable Ubisoft, il vous faudra beaucoup plus de temps pour atteindre 100% du titre.

Quand est-ce que ça se termine ?

Le week-end gratuit de Far Cry 5 se terminera le 9 août à 00h00 PT, 03h00 ET et 08h00 BST pour PlayStation et Xbox.

Quant au PC, il se terminera plutôt à 13h00 PT, 16h00 ET et 21h00 BST le même jour. Si vous finissez par aimer le jeu, la bonne nouvelle est que vous pouvez l’acheter à 85% de réduction.

C’est l’une des meilleures entrées de la série grâce à l’incroyable Joseph Seed seul, et c’est une excellente occasion de renouer avec la franchise avant le lancement de Far Cry 6.

