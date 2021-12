Comment obtenir Gjallarhorn dans le pack 30e anniversaire de Destiny 2

Image : Bungie

La mise à jour massive de mi-saison de Destiny 2 a été mise en ligne hier, et bien qu’il y ait un million d’aspects à discuter à ce sujet, la première chose que beaucoup de joueurs de retour voudront savoir est comment obtenir Gjallarhorn, le lanceur de fusées exotiques surpuissant de Destiny 1. La réponse n’est pas compliquée, mais ce n’est pas non plus une balade dans le Cosmodrome.

Il convient de noter d’emblée que les joueurs ne peuvent accéder à Gjallarhorn qu’après avoir acheté le pack 30e anniversaire de Bungie pour 25 $. Certains nouveaux contenus comme le mode Dares of Eternity sont gratuits, mais une grande partie de la mise à jour, comme Gjallahorn, ne l’est pas. Contrairement à certains autres exotiques, y compris la nouvelle arme de poing Forerunner inspirée de Halo’s Magnum, la ligne de quêtes Gjallahorn Exotic n’a pas beaucoup d’étapes, mais elle vous oblige à terminer le nouveau Donjon de l’Avarice.

Voici le récapitulatif :

Terminez votre première partie de Dares of Eternity.Parlez ensuite à Xur et faites défiler vers la droite sur son onglet de vendeur pour obtenir la quête Gjallarhorn.Allez parler à Shawn Han dans le cosmodrome.Allez terminer le donjon Emprise de l’avarice.

C’est la partie la plus difficile, du moins par rapport au reste de la quête. Je suis entré frais avec des randos et sans micro, et nous l’avons quand même terminé en moins de 90 minutes, malgré beaucoup de morts et quelques essuyages malheureux. Les principales choses à surveiller sont les pièges, qui sont partout, alors demandez à une personne de rester en retrait et d’être à portée de main pour ranimer les autres.

Les autres mécanismes principaux sont les engrammes d’avarice dorés, que vous devez collecter et déposer près de cristaux blancs blancs pour abattre les boucliers ennemis blancs, et la technologie Fallen que vous devez alimenter avec des canons Scorch pour élever des portes ou alimenter des rampes de lancement. Pour une procédure pas à pas, vous pouvez consulter ce guide utile (et pas trop long) de Fallout Plays. Mais il ne vous faudra pas longtemps pour vous débrouiller seul si vous voulez d’abord profiter de l’explorer par vous-même.

Ramenez le Wolfpack que vous obtenez du patron du donjon à Han.Allez tuer 6 plus puissants tombés dans le cosmodrome en terminant des événements publics.Obtenez un boîtier de lanceur de Han.Allez à la tour et parlez à Banshee.Retournez au cosmodrome et terminez l’Exodus Garden 2A Lost Sector.Retournez et fabriquez du Gjallahorn sur l’établi près de Han. Parlez à Han une dernière fois pour terminer la quête.

Et voila ! Vous disposez désormais de l’une des armes les plus puissantes que Destiny ait jamais vues. Sauf que cette fois, c’est encore plus fort, car il a un nouvel avantage appelé Pack Hunter qui ajoute des Wolfpack Rounds (des groupes entiers de missiles de suivi) à tous les alliés à proximité tirant des lance-roquettes non exotiques. Très agréable.