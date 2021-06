Comment obtenir gratuitement l’allumage Epic ICR-1 et la partie prenante AK-47 dans COD Mobile

Ajoutez gratuitement deux autres skins de fusil d’assaut épiques dans votre inventaire.

Call of Duty: Mobile sait vraiment prendre soin de ses joueurs. Ils les rendent toujours heureux en offrant des objets gratuits dans le jeu comme récompenses de mission ou parfois via des codes échangeables. Les récompenses gratuites incluent des skins d’armes à feu, des opérateurs, des camouflages et d’autres récompenses brillantes qui sont généralement coûteuses ou limitées dans le temps.

Pendant ce temps, Garena a annoncé un tout nouveau code que les joueurs peuvent utiliser pour obtenir gratuitement l’épopée ICR-1 – Ignition Sekarang et AK-47-Stakeholder. Cependant, il convient de noter que ces codes d’échange ne sont pas pour la version d’Activision de COD Mobile. Les joueurs peuvent échanger les codes en se rendant sur le site officiel d’échange. Voici les étapes complètes pour le faire.

Codes d’échange COD Mobile – Skins AR épiques gratuits

Accédez au site Web officiel d’échange de Call of Duty: Mobile ou ouvrez COD Mobile sur votre appareil. Accédez à la section des événements en vedette sur le côté gauche de l’écran. Vous verrez un onglet « Centre de remboursement », cliquez dessus et appuyez sur le bouton « Aller ». Il vous redirigera vers le site officiel d’échange, où vous pourrez coller le code « BMTPZBZAAN » pour échanger CR-1-Ignition Sekarang et « BNGIZBZNT6 » pour l’AK-47-Stakeholder. Vous recevrez une notification concernant l’échange réussi des skins et vous pourrez réclamer vos récompenses à partir du courrier en jeu.

