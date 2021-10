Comment obtenir Greedent, Holowear et plus

Depuis la sortie de Pokemon Unite pour appareils mobiles, il s’agit du tout premier événement célébré avec les joueurs.

Après la sortie de Pokemon Unite pour appareils mobiles, le jeu a été l’un des meilleurs jeux MOBA sur le marché, et les développeurs essaient continuellement d’améliorer l’expérience pour tout le monde, que ce soit les changements d’équilibre ou la gratuité dans le jeu. éléments. The Pokemon Company, les développeurs du jeu, a récemment publié une nouvelle mise à jour de correctif basée sur le thème d’Halloween et offrant également des Pokémon gratuits après avoir terminé quelques missions dans le jeu.

Pour célébrer la saison d’Halloween, les joueurs de Pokemon Unite ont la possibilité d’obtenir des objets gratuits dans le jeu et le nouveau Pokemon Greedent. Voici tous les détails pour obtenir un Greedent et des objets gratuits !

Comment obtenir Greedent gratuitement

Greedent est disponible pour échanger gratuitement via l’événement d’échange de citrouilles. Dans cet événement, les joueurs collectent des citrouilles dans les missions et après avoir collecté un total de 70 citrouilles, ils peuvent mettre la main sur Greedent. Les joueurs peuvent récupérer les citrouilles en se connectant quotidiennement au jeu pendant 14 jours au total et en accomplissant quelques missions dans le jeu.

Voici la liste des missions que vous pouvez accomplir pour gagner des citrouilles supplémentaires :

Participez à 1 bataille Halloween dans le stade Mer : 3 x Citrouille Participez à 1 bataille Halloween dans le stade Mer avec un ami : 3 x Citrouille Gagnez 1 bataille Halloween dans le stade Mer : 3 x Citrouille Gagnez 1 bataille Halloween dans le stade Mer avec un ami : 2 x Pumpkin Box Participez à 10 batailles Halloween in Mer Stadium – 10 x Pumpkin Gagnez 3 Halloween in Mer Stadium battles avec un ami : 2 x Pumpkin Box Mettez une citrouille sur la tête d’un Pokémon 10 fois – 10 x Pumpkin Gagnez 10 Halloween in Mer Stadium battles – 10 x citrouille Gagnez 10 batailles d’Halloween dans le stade Mer avec un ami – 10 x citrouille

Après avoir gagné 70 citrouilles, rendez-vous dans la section Échange de citrouilles dans la section Événements et échangez-les contre Greedent. En plus de ce nouveau Pokémon, les joueurs peuvent également gagner des Holowear de divers autres Pokémon et un tas d’autres récompenses :

1 Citrouille : 1 x Carte Boost Point de Bataille 1 Jour 2 Citrouille : 1 x Boîte de Citrouille 5 Citrouille : 1 x Cadre Instantané Halloween 5 Citrouille : 1 x Autocollant Pikachu Citrouille 10 Citrouille : 1 x Fond d’Halloween 10 Citrouille : 1 x Pose d’Halloween 50 Citrouille : 1 x chapeau pointu (Halloween)