Comment obtenir jusqu’à 25 $ de Zoom après un règlement de recours collectif

Alors que la popularité de Zoom a grimpé en flèche l’année dernière, les inquiétudes concernant la façon dont il a traité les données des utilisateurs ont également augmenté. Ces préoccupations ont donné lieu à un recours collectif. Zoom a été accusé d’avoir partagé de manière inappropriée des informations personnelles avec des tiers et de ne pas en faire assez pour empêcher les invités indésirables de rejoindre des réunions auxquelles ils n’étaient pas invités (alias Zoombombing). À la suite de l’affaire, Zoom a accepté de payer 85 millions de dollars et d’améliorer ses protocoles de sécurité. Maintenant, les retombées du recours collectif Zoom se poursuivent. Toute personne ayant utilisé Zoom entre 2016 et 2021 peut demander un paiement en espèces pouvant aller jusqu’à 25 $.

Les termes du règlement du recours collectif Zoom dévoilés

Le groupe qui a poursuivi Zoom a commencé à envoyer des e-mails aux utilisateurs éligibles à une indemnisation lundi. Vice a reçu une copie de l’e-mail, et vous pouvez en lire une partie ci-dessous :

Si vous êtes un membre du groupe qui a payé un abonnement à l’application Zoom Meetings entre le 30 mars 2016 et le 30 juillet 2021, vous êtes admissible à déposer une réclamation pour 25 $ ou 15 % de l’argent que vous avez payé à Zoom pour l’abonnement principal ( c’est-à-dire sans inclure les fonctionnalités supplémentaires/l’assistance facultatives que les clients peuvent ajouter à leurs abonnements) pendant cette période, selon la plus grande des deux. Par exemple, si vous avez dépensé 75 $ pour un abonnement à l’application Zoom Meetings au cours de la période concernée, 15 % de 75 $ équivaut à 11,25 $. Étant donné que 11,25 $ est inférieur à 25 $, votre réclamation sera traitée comme une réclamation de 25 $.

Bien sûr, beaucoup d’entre nous n’ont pas payé pour Zoom. Au lieu de cela, nous avons traité la limite de temps ou nous sommes éloignés de nos amis qui avaient des comptes premium. La bonne nouvelle est que les utilisateurs gratuits peuvent toujours recevoir 15 $.

Si vous souhaitez participer au règlement du recours collectif, vous devrez soumettre un formulaire de réclamation avant le 5 mars 2022. Vous pouvez le faire à partir de ZoomMeetingsClassAction.com. Vous pouvez soumettre le formulaire en ligne ou le déposer par la poste. Si vous préférez vous exclure du règlement, vous pouvez également le faire sur le site Web. La date limite pour vous exclure est également le 5 mars 2022.

Il convient également de noter que l’audience d’approbation finale est prévue pour le 7 avril 2022. Ne vous attendez pas à recevoir de l’argent de Zoom tant que le tribunal n’aura pas approuvé le règlement.

Zoom fonctionnant sur une tablette. Source de l’image : Zoom

Comment on est venu ici?

Comme le note Vice, le règlement a suivi le rapport de Motherboard selon lequel Zoom envoyait des données d’utilisateur à Facebook même lorsque l’utilisateur n’avait pas de compte Facebook. L’application Zoom notifiait Facebook chaque fois qu’un utilisateur ouvrait l’application et fournissait des détails sur le modèle de son appareil, la ville où il se trouvait, l’opérateur qu’il utilisait et son identifiant unique d’annonceur.

Quelques heures plus tard, Zoom a supprimé le code qui envoyait des données à Facebook. La société a confirmé à l’époque que le SDK Facebook collectait des « données d’appareil inutiles ».

Selon Vice, un porte-parole de Zoom a déclaré dans une déclaration par courrier électronique concernant le règlement que « la confidentialité et la sécurité de nos utilisateurs sont des priorités absolues pour Zoom, et nous prenons au sérieux la confiance que nos utilisateurs nous accordent. Nous sommes fiers des avancées que nous avons apportées à notre plate-forme et sommes impatients de continuer à innover en mettant la confidentialité et la sécurité au premier plan. »