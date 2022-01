Comment obtenir la bride divine dans Genshin Impact

La toute nouvelle mise à jour 2.4 de Genshin Impact est sortie, lançant de nouveaux personnages Shenhe et Yun Jin, sur lesquels vous pouvez en découvrir plus dans notre liste complète des personnages de Genshin Impact. Mais encore plus grande que ces deux nouveaux personnages jouables est la région d’Enkanomiya, une terre profondément souterraine où vous pouvez trouver de toutes nouvelles armes, quêtes et bien plus encore.

Dans ce guide, nous expliquons comment gagner la bride divine de la quête Hypérion’s Dirge à Enkanomiya. La bride divine est un objet de quête dont vous aurez besoin pour d’autres tâches dans Enkanomiya, il est donc préférable de l’obtenir dès que possible. Nous avons également un guide pour entrer en Enkanomiya, si vous avez encore besoin de trouver votre chemin.

Comment démarrer la série de quêtes Hyperion’s Dirge dans Genshin Impact



Pour commencer cette série de quêtes, vous devrez rencontrer Aberaku. Il se cache dans Dainichi Mikoshi. Pendant Evernight, une paire de torches à mi-hauteur des marches du temple est visible. En utilisant un personnage Pyro pour allumer ces torches, vous trouverez Aberaku à l’intérieur, commençant la série de quêtes Hyperion’s Dirge, la première étant Narrow Inquiry.

Comment remplir une enquête étroite dans Genshin Impact



Voyagez jusqu’à The Narrows et trouvez le cercle rocheux au centre de l’île. Utilisez vos sceaux de clé pour déverrouiller le sceau ici et parlez à Aberaku au centre du cercle. Cela déclenchera une bataille difficile qui mettra votre force à l’épreuve. Battez les ennemis pour passer à la prochaine quête de la série, Temple Inquiry.

Comment compléter l’enquête sur le temple dans Genshin Impact



L’enquête sur le temple a lieu sur l’île d’Evernight Temple – vous voyez déjà un schéma de nommage ? Ce cercle rocheux se trouve près du centre de l’île, juste au nord du point de téléportation. Descendez de la falaise pour trouver le cercle rocheux et utilisez vos sceaux de clé pour déverrouiller à nouveau chaque sceau. Parlez à Aberaku et le défi commencera. Terminez-le et passez à l’enquête sur le cœur du serpent.

Comment remplir l’enquête Serpent’s Heart dans Genshin Impact



Cela se passe sur l’île du Cœur du Serpent. Choisissez le point de téléportation sur le bord sud de l’île principale de gauche et vous trouverez un autre cercle rocheux ici. Utilisez vos Key Sigils pour déverrouiller à nouveau chaque point et parlez à Aberaku au centre. Préparez-vous pour un autre combat difficile. Une fois que c’est fait, parlez à Aberaku, récupérez les récompenses et continuez.

Obtenir la bride divine dans Genshin Impact



Maintenant que nous avons terminé les trois défis, il est temps de gagner la bride divine. Ramenez chacune des trois offrandes dans la salle du temple où vous avez rencontré Aberaku pour la première fois et placez-les au sommet des piédestaux. Cela ouvrira un portail qui vous mènera au sommet du Dainichi Mikoshi. Ici, vous rencontrerez Aberaku une fois de plus. Une fois que vous lui aurez parlé, vous aurez terminé la série de quêtes Hypérion’s Dirge dans son intégralité et vous aurez gagné la bride divine.

Écrit par Dave Aubrey au nom de GLHF.