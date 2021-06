Google Stadia permet aux joueurs de diffuser des jeux sur leurs ordinateurs de bureau, téléviseurs et appareils mobiles sans avoir besoin d’une console ou d’une boîte dédiée pour diffuser. Le service utilise le cloud pour diffuser les jeux directement sur votre appareil, mais une connexion Internet ou des données mobiles sont nécessaires. Comme il fonctionne sur divers matériels, il existe plusieurs options de résolution pour que le jeu soit le meilleur possible en fonction de la vitesse de connexion. Voici comment obtenir la meilleure qualité de streaming sur Google Stadia.

Comment obtenir la meilleure qualité de streaming sur Google Stadia

Allez au Page d’accueil Stadia lors de la connexion au compte Google respectif.

Cliquez sur votre icône de profil dans le coin supérieur droit de la page.

Source : Thomas J Meyer / Android Central Select Paramètres Stadia.

Dans la liste sur le côté gauche, sélectionnez Performance.

Source : Thomas J Meyer / Android Central Cliquez sur le menu déroulant sous Résolution pour voir toutes les options de qualité disponibles. Sélectionnez l’option de la plus haute qualité sur Jusqu’à 4K pour les abonnés Stadia Pro ou Jusqu’à 1080p pour les utilisateurs standards.

Bien que 4K et 1080p soient les qualités les plus élevées pour diffuser des jeux Stadia, elles peuvent ne pas être les meilleures, selon votre connexion. Stadia nécessite au moins 10 Mbps pour utiliser le service sans problème et au moins 35 Mbps pour jouer en résolution 4K. Vous pouvez vérifier votre vitesse de téléchargement moyenne en utilisant le site Web Speedtest. Ceux qui ont des forfaits Internet avec des plafonds de données doivent également veiller à ne pas dépasser leur limite, car l’option 4K peut consommer jusqu’à 20 Go par heure d’utilisation de données.

Autres méthodes pour améliorer la qualité du streaming

Bien que votre forfait Internet détermine la vitesse de votre connexion, il existe plusieurs façons d’améliorer la qualité dans la maison. La première option est de jouer sur une connexion filaire, qu’il s’agisse d’un PC ou d’un Google Chromecast Ultra directement connecté au routeur via ethernet. Une connexion sans fil convient dans certains cas, mais une connexion filaire réduit la latence, de sorte que les entrées des boutons ne seront pas retardées.

L’autre option consiste à mettre à niveau le matériel de votre routeur. Comme les forfaits offrent des vitesses plus élevées chaque année, vous devez remplacer vos routeurs pour profiter du réseau. L’ancien routeur que vous n’avez pas touché depuis des années peut sembler bien maintenant, mais il limitera la vitesse à laquelle votre connexion devrait être après la mise à niveau vers un nouveau plan. Vous pouvez acheter votre propre routeur pour contrôler votre connexion ou en acheter un directement auprès de votre fournisseur d’accès Internet.