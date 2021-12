Comment obtenir la peau de la fondation dans Fortnite Chapter 3, Season 1

Le chapitre 3 de Fortnite a commencé en trombe, car nous avons appris que non seulement la passe de combat contient Spider-Man, mais aussi The Foundation, le chef mystérieux de The Seven qui se trouve être joué par et modelé d’après The Rock. Vous pourrez déverrouiller vous-même le héros d’action plus tard cette saison, mais vous ne pouvez pas encore l’obtenir. Voici ce que vous devez savoir sur la façon de déverrouiller The Foundation dans Fortnite.

Fortnite – La date de déverrouillage de la Fondation

La Fondation est le huitième et dernier personnage du Battle Pass du chapitre 3 de la saison 1, mais en tant que « skin secret » de cette saison, il ne peut être obtenu que plusieurs semaines après le lancement de la saison. Selon les menus du jeu, The Foundation sera d’abord déverrouillable le ou autour de 3 février 2022.

Une fois qu’il sera disponible, vous devrez probablement relever certains défis de la Fondation, car chaque skin secret Fortnite est déverrouillé avec son propre ensemble de défis exclusifs. Nous ne pouvons pas encore voir ces défis, mais nous mettrons à jour cette histoire dès que possible. Notez également que parfois des produits cosmétiques supplémentaires seront liés à votre grand nombre de défis terminés, c’est donc une bonne idée de prendre une longueur d’avance sur ceux-ci au cas où ils seraient pris en compte pour les déblocages de la Fondation plus tard.

Plus de la moitié des produits cosmétiques de la Fondation peuvent déjà être présentés en avant-première.

Au total, la Fondation semble prête à avoir 11 produits cosmétiques dans son ensemble, y compris une peau alternative qui le représente sans son casque, ressemblant exactement à The Rock. Alors que la deuxième page des cosmétiques de The Foundation est secrète pour le moment, on peut déjà voir la première moitié de son set. Ceci comprend:

The Foundation skinFoundation’s Fortune stickerTrue Foundation sprayFoundation’s Mantle back blingFoundation’s Plasma SpikeFoundational wrap

En février, nous décomposerons tous ces défis et fournirons des guides si nécessaire afin que vous puissiez déverrouiller rapidement tous les nouveaux jouets du personnage. Jusque-là, nous espérerons une emote Just Bring It.

