Comment obtenir la version bêta de FIFA 22 – date de sortie et codes d’inscription

Le La date de sortie de la bêta fermée de FIFA 22 a été divulguée et le seul moyen d’obtenir un code est de s’inscrire pour une éventuelle invitation.

Il y a toujours un stigmate selon lequel chaque tranche de football est la même, mais il y a des améliorations notables pour l’itération de cette année. Le mode Carrière vous permettra enfin de créer votre propre équipe, et vous pourrez également jouer en tant que femme pour la toute première fois dans les Clubs Pro.

Tout ce qui précède est fantastique et, si vous êtes particulièrement chanceux, vous pourrez peut-être tester vous-même ces changements en moins d’une semaine.

FIFA 22 : Date de sortie en accès anticipé et tous les bonus de précommande FIFA 22 | Bande-annonce officielle du mode carrière

Quand commence la bêta fermée de FIFA 22 ?

La date de sortie de la bêta fermée de FIFA 22 débutera le 11 août.

FutZone rapporte la date ci-dessus et ils sont la source numéro un sur Twitter pour la franchise EA. Ils affirment également que des invitations seront envoyées au cours du week-end des 7 et 8 août.

Les modes jouables de la démo très exclusive sont les suivants :

Mode Carrière Volta Ultimate Team Coup d’envoi des clubs Pro

Ceux qui reçoivent une invitation n’auront accès qu’au coup d’envoi et à l’un des modes ci-dessus. Que vous jouiez à Career, Ultimate, Volta, etc. est généralement déterminé par ce que vous avez joué le plus dans les entrées précédentes.

Comment obtenir la version bêta de FIFA 22

Vous ne pouvez obtenir la version bêta de FIFA 22 que si vous jouez sur une console PlayStation ou Xbox.

Il n’est également possible de jouer à la démo très restreinte que si vous recevez une invitation et un code d’EA. Les chances de recevoir un code sont minces, mais – pour avoir une chance – vous devez effectuer les étapes suivantes sur votre compte EA :

Passez aux préférences de courrier électronique et cochez la case Oui, envoyez-moi un e-mail à propos des produits, des actualités… Sous les jeux préférés, sélectionnez FIFA 21, Ultimate Team, FIFA Mobile et plus si vous le souhaitez Choisissez votre plate-forme préférée Sélectionnez la mise à jour

En plus d’avoir besoin d’une console PlayStation ou Xbox, vous devez également vivre au Royaume-Uni ou aux États-Unis.

Mercredi 11 août est la date de sortie de la bêta de la #FIFA22. Les codes seront envoyés ce week-end ! — FUTZone | #FIFA22 News (@FUTZONECENTRAL) 3 août 2021

Activation des codes

Les quelques chanceux qui recevront une invitation le 7 ou le 8 août trouveront leur code dans l’e-mail d’EA. Ils devront ensuite utiliser cette clé sur le PSN ou le magasin Microsoft en fonction de leur plate-forme.

PlayStation Game Size rapporte sur Twitter que la taille de téléchargement de la version bêta est de 36,675 Go.

