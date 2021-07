Comment obtenir l’aide dont vous avez besoin en tant que vétéran handicapé ⋆ .

vétéran américain handicapé sur une tombe tenant un drapeau américain

Sortir de l’armée peut être l’une des transitions les plus difficiles de la vie d’une personne. Ce défi peut être considérablement accru lorsque la séparation du service était involontaire ou inattendue. Naviguer entre la séparation et la transition vers la vie civile est difficile pour chaque militaire. Lorsque vous naviguez également sur la façon dont votre santé a changé en raison d’incapacités causées ou exacerbées par votre temps de service, cela peut être écrasant.

Le Congrès a mandaté le Programme d’aide à la transition (TAP) dans tous les services. Chaque personne qui se sépare est tenue de respecter des critères spécifiques selon un calendrier précis afin de se préparer au mieux à la vie après l’armée. Cependant, les gens passent à travers les mailles du filet. Souvent, les militaires qui se séparent pour des raisons médicales ont du mal à accéder pleinement aux avantages du programme en raison des rendez-vous chez le médecin. Il est essentiel de se rappeler que vous continuez à avoir accès au TAP pendant 180 après la séparation, et si vous avez une retraite médicale, vous y avez accès à vie.

L’un des avantages de la séparation médicale du service est que vos rendez-vous médicaux militaires se synchronisent avec le processus de réclamation du Bureau des anciens combattants (VA), ce qui permet de s’assurer que votre vérification d’invalidité commence à temps avec votre séparation. Il est important de se rappeler lors de ces rendez-vous médicaux et psychologiques de ne pas enrober vos problèmes. Pensez à vous lors de votre pire jour, pas votre meilleur jour. Ne surexercez pas votre amplitude de mouvement et ne réduisez pas la douleur que vous ressentez lors des activités quotidiennes.

Ressources

Après vous être séparé du service, assurez-vous d’être connecté à votre établissement médical VA et/ou centre vétérinaire local. Le VA est la plaque tournante de tous vos avantages pour les anciens combattants, notamment :

Montgomery/Post 9-11 GI Bill Assurance-vie collective pour anciens combattants VA Garantie de prêt au logement État de préparation et emploi des vétérans (VR&E) Soins de santé

De plus, le VA est le lieu privilégié pour trouver des informations supplémentaires pour les anciens combattants, y compris des programmes pour les femmes, les minorités et les anciens combattants LGBTQ.

Le VA tient à jour un répertoire des organisations de services aux anciens combattants (VSO). Le répertoire est trié par type de VSO allant de ceux qui ont une charte du Congrès et sont reconnus par la VA pour traiter les réclamations des anciens combattants à ceux qui n’ont pas de charte et ne peuvent pas aider avec les réclamations des anciens combattants. Chaque VSO a la capacité de connecter les vétérans avec des ressources, une assistance et d’autres vétérans. Ce qui suit sont quelques-uns des VSO qui sont agréés par le Congrès et reconnus par la VA pour aider avec les réclamations.

Marine Corps League Association des officiers militaires d’Amérique Vétérans paralysés d’Amérique Organisation nationale des anciens combattants d’Amérique Blinded Veterans Association Wounded Warrior Project

Invalidité AV

Il est important de communiquer avec un VSO qui peut vous aider avec votre demande d’invalidité au cas où vos invalidités s’aggraveraient ou de nouvelles surgiraient. Souvent, les handicaps s’aggravent et peuvent entraîner des complications secondaires pour votre santé. Par exemple, si vous vous êtes blessé au genou gauche lors d’un accident Humvee lors d’un déploiement, il s’agit d’une invalidité liée au service. Si, au cours des 10 prochaines années, vous compensez cette blessure en utilisant trop votre genou droit, il s’agit également d’une invalidité liée au service. Apportez tous vos dossiers médicaux à votre VSO afin qu’ils puissent les parcourir. Ils ont l’expertise nécessaire pour identifier les problèmes médicaux liés au service et la meilleure façon de mettre en place et de renforcer votre demande de prestations d’invalidité.

Dans le cas où vous obtenez un taux d’invalidité de 100% de la VA, vous avez accès à des prestations supplémentaires au niveau fédéral, étatique et local. Certains de ces avantages incluent le non-paiement des impôts fonciers ou des impôts fonciers personnels, des prestations d’éducation élargies pour vos personnes à charge, et plus encore.

Certains anciens combattants ne savent pas que la VA reconnaît les maladies ou troubles auto-immuns pour les demandes d’invalidité. Il existe plus de 80 maladies auto-immunes qui peuvent être liées au service ou aggravées par le service, notamment :

Sclérose en plaques Lupus Fibromyalgie Psoriasis Maladie de Crohn

Vivre avec une maladie ou un trouble auto-immun peut présenter de nombreux défis. Et il y a beaucoup de ressources disponibles pour aider à gérer la vie avec ces problèmes pour les anciens combattants et les non-anciens combattants.

Certaines personnes trouvent que leur maladie ou trouble auto-immun peut être géré ou maintenu en rémission avec un régime alimentaire. Le protocole wahls fournit plus d’informations. Des ressources supplémentaires peuvent être trouvées avec le protocole Autoimmune ou le régime AIP qui cherche à réduire les aliments inflammatoires, car l’inflammation semble être liée aux troubles auto-immuns.

Logement

L’un des avantages offerts aux anciens combattants par le biais de la VA est les subventions au logement qui garantissent que l’ancien combattant et sa famille peuvent vivre dans une maison qui répond aux handicaps de l’ancien combattant. Des subventions sont disponibles pour vous aider à acheter une maison appropriée ou à adapter la maison que vous avez.

Il est important de connaître la différence entre les subventions disponibles. Le logement spécialement adapté et l’adaptation spéciale du logement sont deux programmes de subventions différents avec des exigences et une éligibilité différentes. Il existe également une option pour une maison dans laquelle vous ne vivez pas en permanence, appelée Adaptation de la résidence temporaire. Le VA a des informations supplémentaires et votre VSO préféré peut également fournir une assistance.

Éducation, emploi et entrepreneurs

Selon le niveau de votre handicap, vous pourrez peut-être bénéficier du programme VR&E. Ce programme est spécialement conçu pour aider les anciens combattants handicapés à se recycler et à trouver un emploi qui correspond à toutes les limitations avec lesquelles ils vivent après la séparation. VR&E propose également une formation et un financement pour les vétérans qui souhaitent démarrer leur propre entreprise.

Il est important pour les entrepreneurs vétérans handicapés de savoir qu’il existe des programmes et des préférences supplémentaires disponibles pour les propriétaires de petites entreprises vétérans handicapés. Le VA s’associe à la Small Business Association pour offrir une gamme de programmes, de formations et de partenariats aux anciens combattants, et un certain nombre d’entre eux sont spécifiquement destinés aux anciens combattants handicapés. Deux programmes particuliers méritent d’être soulignés : le Programme des petites entreprises appartenant à des vétérans invalides et les programmes de biens personnels excédentaires pour les petites entreprises appartenant à des vétérans.

Chiens d’assistance

Vous ne savez peut-être pas que vous pouvez vous qualifier pour un chien d’assistance. Le VA couvrira les visites vétérinaires et l’équipement pour votre chien d’assistance, mais ne paiera pas pour le chien ou les dépenses de routine telles que la nourriture et le toilettage. Il y a beaucoup d’étapes pour obtenir un chien d’assistance, que ce soit pour un handicap physique ou un TSPT. Certaines organisations qui aident à mettre les anciens combattants en contact avec un chien d’assistance comprennent :

America’s Vet Dogs Disabled American Veterans (qui est également un VSO) K9s for Warriors Pups for Patriots (par l’intermédiaire de l’American Humane Society)

Vous pouvez vous coordonner avec votre VSO pour vous aider à naviguer dans le processus, et des informations supplémentaires sont disponibles sur le site Web de VA.

Autres bénéfices

Il y a une foule d’avantages qui sont souvent sous-utilisés simplement parce que les anciens combattants ne savent même pas qu’ils en ont. Ceux-ci incluent, mais ne sont pas limités à :

L’allocation automobile L’allocation vestimentaire L’aide et l’assistance et la pension améliorée du ménage

Il est important de savoir qu’en tant qu’ancien combattant invalide, votre famille et/ou vos aidants ont également accès à certains avantages et aides.

Indépendamment de votre taux d’invalidité de la VA ou du type de votre séparation militaire, il existe des ressources disponibles pour vous aider. Il est important de se rappeler que vous et votre famille devez rechercher ces avantages, ils ne vous seront pas simplement remis. Il y a des centaines de VSO à travers le pays qui veulent vous aider à prospérer dans votre vie après l’armée.