Comment obtenir l’armure Yoroi Samurai dans Halo Infinite sur Xbox, PC

Vous voyez cette armure époustouflante en haut du poste ? C’est un prix disponible pour éliminer des objectifs dans le premier événement chronométré de Halo Infinite, surnommé « Fracture: Tenrai », qui a été mis en ligne sur Xbox et PC cet après-midi et se déroule jusqu’au 30 novembre. Pour aucune autre raison que « Ahhhh, regardez-le », voici un autre angle :

C’est ce qu’on appelle le « noyau d’armure » Yoroi et oui, c’est glorieux. Le hic, c’est que vous ne pourrez pas déverrouiller tout ce que vous y voyez en un marathon d’une semaine, même si vous jouez littéralement toutes les heures avant que l’événement ne s’assombrisse temporairement le 30 novembre. Voici tout ce que vous devez savoir pour gagner des Halo Infinite l’armure Yoroi ridiculement malade et les récompenses associées.

Ai-je besoin du pass de combat premium ?

Nan. L’événement est gratuit pour tous les joueurs, par 343 industries. Il est actuellement prévu pour trois semaines lors de la première saison de Halo Infinite :

Premier tour : aujourd’hui jusqu’au 30 novembre Deuxième tour : 4 janvier 2022 au 10 janvier 2022 Troisième tour : 1 février 2022 au 7 février 2022

Cela dit, les joueurs disposant de la version payante du pass de combat débloqueront des récompenses plus rapidement.

Que diable? Pourquoi?

L’événement Fracture de Halo Infinite: Tenrai associe les récompenses à un pass de combat spécifique à l’événement, qui est automatiquement ajouté à votre compte sans frais supplémentaires. Parmi vos défis hebdomadaires, vous en verrez une poignée signalée par une bannière orange sur le côté. Pour chacun de ceux que vous terminez, vous progresserez d’un autre niveau dans le pass de combat «Fracture: Tenrai». (Les défis spécifiques à l’événement offrent également une expérience typique, qui sert à remplir votre passe de combat standard, de sorte que vous puissiez progresser dans les deux en tandem.) Les joueurs qui se préparent pour le pass de combat premium sont capables de jongler et donc de travailler pour terminer , quatre défis à la fois, plutôt que la ligne de base trois.

Vous ne pouvez terminer les défis spécifiques à l’événement qu’en jouant le mode auquel il est lié.

Et c’est quel mode ?

Pour le moment, Fracture: Tenrai se joue sur une liste de lecture dédiée à Fiesta, un mode hérité du multijoueur Halo qui engendre des joueurs avec des armes primaires et secondaires aléatoires. Dans la version Halo Infinite de ce mode, vous commencez également chaque vie avec un équipement aléatoire à usage limité, comme le répulseur, le mur de chute, etc. Et les points d’apparition typiques des armes et des équipements sur chaque carte sont désactivés.

Les fans ont longtemps apprécié Fiesta pour la façon dont les matchs se déroulent de manière imprévisible et pour la rapidité avec laquelle les marées peuvent changer. Si quelqu’un de l’équipe perdante apparaît avec, disons, une épée d’énergie et un grappin, c’est plus ou moins un Killing Frenzy qui changera la donne (la médaille que vous obtenez pour avoir marqué 10 éliminations sans mourir). Mais si deux joueurs de l’équipe gagnante obtiennent des lance-roquettes du saut, eh bien…

À l’heure actuelle, Fiesta n’apparaît qu’en tant que tueuse (Halo parle de « match à mort ») et n’est jouable que sur les sept cartes les plus proches et les plus proches : Recharge, Live Fire, Bazaar, Launch Site, Behemoth (le meilleur), Aquarius , et Rues.

Microsoft n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire lorsqu’on lui a demandé si des modes objectifs, comme l’excentrique et la capture du drapeau, seraient ajoutés au cours de la semaine, ou pour savoir si Fracture : Yoroi se jouerait à nouveau sur Fiesta lors de ses apparitions ultérieures.

À quoi ressemblent les défis?

Les défis de Fracture : Tenrai consistent en des tâches assez routinières telles que « gagner 10 passes décisives en Fiesta PvP » ou « obtenir un double kill en Fiesta PvP ». Ceux que j’ai vus ne semblent pas très difficiles, surtout si vous prévoyez de brûler des heures de votre vie en jouant à Halo Infinite pendant le week-end de vacances à venir.

Ne pariez pas sur le fait de terminer tout le pass en une semaine, cependant. L’armure de base arrive au niveau cinq, tout à fait faisable si vous vous concentrez. Mais l’impressionnant casque Yokai (c’est celui avec les cornes) n’est pas disponible tant que vous n’avez pas atteint le niveau 25, et la passe de combat de l’événement compte 30 niveaux au total.

J’ai commencé l’événement avec deux défis Tenrai sur ma passe de combat. Ma liste d’hebdomadaires à venir n’en montre que cinq autres. Il n’est pas clair si le nombre total de défis dédiés est randomisé ou fixé à sept durs, mais peu importe comment vous le découpez, il n’y a aucun moyen de terminer chaque niveau de la passe en une semaine. Même si vous faites un usage libéral des échanges de défis et que vous avez de la chance d’en obtenir un affilié à Tenrai à chaque échange, il n’y a tout simplement pas 30 défis dans une semaine donnée.

Alors que l’événement revient pour une semaine chacun en janvier et février, 343 n’a officialisé aucune autre date. Mais il a déclaré que l’événement Tenrai se produirait six fois au cours de la première saison prévue de Halo Infinite, qui se terminera en mai 2022.