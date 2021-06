Comment obtenir le certificat numérique européen COVID ou le passeport de vaccination, indispensable pour voyager cet été | Vie

Se faire vacciner, c’est aussi avoir la possibilité de voyager avec une plus grande liberté, mais il faut les documents nécessaires pour le prouver.

La vaccination progresse et nous avons presque tous des membres de notre famille qui ont déjà été complètement vaccinés ou avec au moins une dose. D’une part, il y a la réalisation de cette étape et le document qui est habituellement remis selon chaque communauté autonome, mais aussi Il y a le certificat numérique européen COVID qui est vraiment utile pour ceux qui veulent déménager pour les prochains mois.

Bien que ce certificat soit déjà délivré, jusqu’au 1er juillet, il ne deviendra pas obligatoire en mouvement, selon l’UCO. Parmi ses avantages, il est gratuit, peut être obtenu en format papier ou numérique, valable pour tous les territoires de l’Union européenne ou que la vie privée des utilisateurs soit respectée.

Cependant, comme pour toute nouvelle procédure, il existe certaines fracture numérique pour ceux qui veulent y parvenir et parfois il est nécessaire de demander une aide téléphonique pour l’obtenir. Heureusement, il existe différentes façons d’obtenir un passeport de vaccination.

L’offre de drones est large et si vous souhaitez en acheter un, vous devez connaître certains aspects techniques et la législation en vigueur que nous résumons dans ce rapport.

Le principal moyen d’y parvenir consiste à utiliser la page que le ministère de la Santé a activée, bien que nous prévoyions que vous aurez besoin d’un certificat numérique ou utilisez [email protected] pour montrer que vous êtes celui qui effectue la gestion. Nous vous conseillons également que de cette manière, vous ne puissiez obtenir qu’un passeport numérique, mais si vous voulez un passeport papier, il existe d’autres moyens.

En plus du site Internet du ministère de la Santé, différentes communautés autonomes ont activé leurs propres pages et dans la grande majorité d’entre eux, il est possible d’obtenir le passeport COVID sur papier ou numériquement. Voici les liens vers certains d’entre eux, bien qu’il y ait d’autres qui n’ont pas encore la page active, vous devrez donc le gérer via le ministère ou attendre.

En cas de problème, tous ces sites Web ont ajouté des moyens de contact pour résoudre les doutes et vous avez la possibilité de vous rapprocher du bureau qui vous correspond pour faire les démarches et obtenir le certificat numérique européen COVID. Bien sûr, nous vous recommandons de le demander le plus tôt possible, ils ne le donnent généralement pas immédiatement, mais quelques jours plus tard.