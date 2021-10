COMMENT OBTENIR LE COSTUME CHAPULÍN COLORADO SUR FORTNITE ?

Sans blague, l’iconique, Chapulin Colorado, vient dans le monde de Fortnite, le personnage créé par le comédien, Roberto Gómez Bolanos, viendra au jeu vidéo populaire qui a captivé des millions de personnes et nous vous expliquons ici comment vous pouvez l’obtenir.

El Chapulín Colorado fera une incursion dans le monde de Fortnite, ceci en hommage à son créateur, Roberto Gómez Bolaños, décédé en 2014.

L’enfance des plus grands sera récompensée par l’incursion des Chapulin Colorado au Fortnite, quelque chose que de nombreux joueurs cherchent déjà à obtenir.

Plus agile qu'une tortue, plus fort qu'une souris, plus noble qu'une laitue, son bouclier est un cœur… C'est El Chapulín Colorado ! Toujours prêt à sauver la journée. El Chapulín Colorado saute sur Fortnite le 1er novembre !

Ce personnage créé par Roberto Gómez Bolanos c’est un super-héros au cœur d’or. Grâce à son pouvoir de téléportation, de détection de danger avec ses antennes et l’aide de ses super gadgets, il est toujours prêt à nous sauver. La maladresse bien intentionnée de Chapulín a fait de lui un personnage bien-aimé dans toute l’Amérique latine et le reste du monde.

QU’APPORTERA LE COSTUME ?

Chapulín Colorado sera dans la boutique d’objets et le package comprendra le Chillón Chipote comme pioche, le sac à dos sera le Paralizatrón CH-3000 et le geste sera ‘¡Qué no panda el cúnico!’

QUAND SERA-T-IL DISPONIBLE?

Le célèbre bataille royale de Jeux épiques Il ajoutera Chapulín Colorado même avec le visage de Roberto Gómez Bolaños et le Jour des Morts, le 1er novembre, viendra.