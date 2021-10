Comment obtenir le DLC Prime Gaming Pirate et les Twitch Drops

La date de sortie de New World est proche et Amazon Games a expliqué comment obtenir ses packs DLC Prime Gaming Pirate et Twitch Drops.

Ce MMORPG fantastique est très attendu malgré le piètre bilan d’Amazon Games. Ils ont brisé le cœur de nombreux joueurs en annulant de nombreux projets tels que leur MMO Le Seigneur des Anneaux, et il semble que tout repose sur leur futur paysage du bien contre le mal.

Les fans ont été largement satisfaits de ses bêtas, mais il sera enfin pleinement disponible demain.

Date de sortie de New World Prime Gaming

La date de sortie du premier DLC New World Amazon Prime Gaming est le 28 septembre.

Le premier pack d’Amazon Games concerne les pirates et sera disponible jusqu’au 1er novembre. La date de sortie du deuxième pack est le 12 octobre, et cela devra également être réclamé avant le début du mois de novembre.

Les deux packs comprendront des cosmétiques et des équipements de pirate, et ils seront tous gratuits. Cependant, malgré l’absence de prix, vous devrez peut-être payer un abonnement.

Comment obtenir le butin Prime Gaming

Vous devrez vous inscrire et vous abonner à Amazon Prime Gaming pour obtenir le butin et le contenu téléchargeable exclusifs New World Pirate.

Si vous n’êtes pas encore abonné, vous pourrez profiter d’un essai gratuit de 30 jours. Mais, si vous avez déjà utilisé cet essai auparavant, vous devrez payer 7,99 £ chaque mois.

En payant les frais ci-dessus chaque mois, vous bénéficierez d’une livraison illimitée d’une journée et d’un streaming vidéo illimité ainsi que de DLC de jeux vidéo. Il y a déjà un tas de butin pour des titres établis tels que Red Dead Online, GTA V Online, Call of Duty et League of Legends.

Vous trouverez ci-dessous tout ce que vous obtiendrez pour New World :

28 septembre – 1er novembre :

Skin de personnage de pirate exclusif Emote de posture de pirate 5 000 marques de fortune (monnaie du jeu)

12 octobre – 1er novembre :

Peau d’épée de pirate Emote Doigt dans la gorge Pack de trois écussons

Comment obtenir des gouttes Twitch du nouveau monde

Les joueurs du Nouveau Monde pourront obtenir des Twitch Drops uniques à partir du 28 septembre en regardant 66 créateurs de contenu.

Vous aurez d’abord besoin d’un compte Twitch lié à votre Steam, et Amazon Games a fourni une liste de tous les streamers que vous pouvez regarder en Amérique du Nord et en Europe. Il ne mentionne pas combien de temps vous devez regarder, mais les récompenses incluent l’ensemble de skins d’armes Vinespun.

Cet ensemble de skins d’armes comprend les couleurs bleu, rose, vert et blanc, et il ne sera disponible que via les streamers éligibles pendant deux semaines. Consultez les détails du lancement d’Amazon Games pour plus d’informations.

