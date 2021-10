Comment obtenir le drone flash dans la saison 9 de COD Mobile

Le Flash Drone est un nouvel équipement tactique introduit dans Call of Duty: Saison 9.

Call of Duty: La saison 9 est en cours et avec la nouvelle saison, de nombreuses nouvelles fonctionnalités, de nouvelles cartes, armes et bien plus encore. Le Flash Drone est l’équipement tactique le plus récent qui a été introduit dans le jeu et peut être obtenu gratuitement via l’événement saisonnier « In Plain Sight ». Les joueurs recevront également un MK2-Shocking, un AK-47-Shocking, un Arctic .50 Voltaic Garden et un Battle XP dans le même événement.

Le Flash Drone peut être utilisé pour altérer la vision des ennemis pendant une durée limitée lorsqu’il entre en contact. Le drone peut être lâché à une distance totale de 15 mètres, dans un rayon de 20 mètres, ce qui peut être très utile lorsque vous devez pousser et aveugler des adversaires ou révéler leur position pour aider vos coéquipiers. Bien que vous deviez vous assurer qu’un de vos coéquipiers vous couvre pendant que vous contrôlez le drone

Comment obtenir le drone flash

Pour déverrouiller le Flash Drone, vous devez terminer l’événement saisonnier « In Plain Sight », qui dure jusqu’à la fin de la saison 9. Voici la liste de toutes les tâches que les joueurs doivent accomplir :

Jouez à cinq (5) matchs multijoueurs : Cinq cartes d’armes et 1000 Battle Pass XP Lancez n’importe quel équipement tactique 15 fois dans des matchs MP : Sac à dos 1 – Shocking et 1000 Battle Pass XP Tuez 10 ennemis avec n’importe quelle thermite (disponible dans le Credit Store) : M2 – Shocking et 2000 Battle Pass XP Tuez 15 ennemis avec n’importe quel MK2 dans des matchs MP équipés de l’avantage Tactician: M2 – Shocking and 2000 Battle Pass XP Tuez 25 ennemis avec un AK-47 dans des matchs MP équipés de l’avantage Tactician: Artic .50 – Voltaic Garden et 3000 Battle Pass XP Détruisez la série de scores d’un ennemi avec la grenade tactique EMP trois (3) fois dans des matchs MP : Full Moon et 3000 Battle Pass XP Gagnez trois (3) matchs MP avec l’avantage Hard Wired équipé : Flash Drone et 3000 Passe de combat XP