Comment obtenir le look classique de la boucle Apple Watch à moindre coût

Le bracelet Apple Watch Classic Buckle est beau à regarder et est vraiment un accessoire intemporel qui s’adapte à presque toutes les tenues et toutes les occasions. Cependant, ce n’est pas un groupe Apple Watch bon marché, et Apple ne vend de toute façon plus ce modèle. Vous avez de la chance, cependant. Il existe de nombreux bracelets de montre en cuir de style classique à des prix raisonnables dans un large éventail de couleurs disponibles à tout moment. La plupart d’entre eux sont disponibles pour toutes les tailles et toutes les générations d’Apple Watch. Voici quelques-uns de nos groupes préférés pour obtenir le look Apple Watch Classic Buckle à moindre coût.

Idéal pour la plupart : Bracelet en cuir véritable Fullmosa



Le favori du personnel

Le bracelet en cuir véritable Fullmosa est un bracelet de remplacement super doux et incroyablement confortable qui peut être facilement ajusté pour s’adapter à différentes tailles de poignet. Il est disponible dans les deux tailles Apple Watch. La boucle en acier inoxydable est assez similaire à la conception originale de la boucle classique. Non seulement vous obtiendrez un look Apple Watch Classic Buckle pour moins cher, mais vous obtiendrez également une grande variété de couleurs parmi lesquelles choisir.

À partir de 16 $ sur Amazon

Confortable : bracelet Apple Watch en cuir Mifa



Ce bracelet en cuir mat avec un fermoir en acier inoxydable noir n’a pas seulement l’air pointu, mais il est également fait de cuir véritable avec des perforations, ce qui le rend respirant pour permettre à la peau en dessous de rester sèche. Parfait si vous êtes en déplacement par une journée ensoleillée. Celui-ci est disponible dans les tailles Apple Watch 38/40 mm et 42/44 mm.

25 $ sur Amazon

Conique : Bande de cuir WFEAGL



Pas une copie exacte de la boucle classique d’Apple, cette beauté s’éloigne de l’Apple Watch pour un look plus mince et plus délicat. WFEAGL propose à la fois des tailles de montres, plusieurs options de couleurs de matériel, ainsi que des dizaines de superbes couleurs de cuir et même certains motifs.

17 $ sur Amazon

Look luxueux : bracelet en cuir véritable pour Apple Watch Marge Plus



Cette imitation de boucle classique a un prix bas mais ressemble et ressemble à un accessoire Apple Watch plus cher. Ses coutures épaisses et sa boucle en acier inoxydable poli le rendent assez accrocheur. Il est disponible dans les tailles 38/40 mm et 42/44 mm. Choisissez parmi des dizaines de couleurs et de combinaisons de matériel.

À partir de 11 $ sur Amazon

Combo personnalisé : Bracelet de montre Apple Watch en cuir Synergy Dapper Clockwork



Clockwork Synergy fabrique des groupes de qualité fantastique à des prix raisonnables. Les bracelets de montre Dapper sont 100 % en cuir véritable et sont disponibles dans des dizaines de couleurs. De plus, Clockwork Synergy propose du matériel assorti à la couleur de votre Apple Watch. Vous choisissez la taille de votre Apple Watch, la couleur de matériel préférée et la couleur de cuir que vous aimez pour composer votre bracelet parfait.

45 $ chez Clockwork Synergy

Sparkle : Bracelet Apple Watch à paillettes fines Wearlizer



Le cuir est excellent en soi, mais ajoute un peu d’éclat et vous obtenez un bracelet d’une beauté unique pour votre Apple Watch. Ce groupe mince, fuselé et scintillant est disponible dans plus d’une douzaine de couleurs et habillera à coup sûr n’importe quelle tenue que vous possédez. Il est disponible dans toutes les tailles et générations d’Apple Watch.

À partir de 14 $ sur Amazon

Obtenez le look Apple Watch Classic Buckle à moindre coût

Les bracelets Apple Watch n’ont pas besoin d’être chers. Prenez l’un des bracelets Apple Watch en cuir énumérés ci-dessus et sentez-vous bien de dépenser moins d’argent pour un bon groupe, quel que soit votre style. Nous adorons le look, la sensation et le prix abordable du bracelet en cuir véritable Fullmosa : en plus, il ressemble incroyablement à la vraie affaire. Il vient dans tellement de couleurs ; vous serez sûr d’en trouver un (ou plusieurs) que vous aimez.

Pour ceux qui aiment le style de boucle classique mais préfèrent un look moins volumineux, consultez le bracelet en cuir de WFEAGL. Nous aimons la forme fuselée, qui fait une déclaration plus subtile qu’une large bande autour du poignet. En parlant de déclaration, l’une des nombreuses couleurs disponibles est un imprimé peau de serpent, qui est certainement très tendance en ce moment.

