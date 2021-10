Comment obtenir le look de boucle moderne Apple Watch pour moins cher

La boucle moderne d’Apple est un design si élégant; c’est l’un des meilleurs groupes Apple Watch. Mais ce n’est pas bon marché. Si vous aimez le look de la boucle moderne mais que vous ne voulez pas vous ruiner, nous avons quelques options impressionnantes à découvrir sur cette liste. Voici comment obtenir ce magnifique look Apple Watch Modern Buckle pour moins cher.

Choix d’aubaine: Bracelet Apple Watch en cuir avec boucle moderne



Le favori du personnel

Cette option à bon prix vous permet de choisir parmi une grande variété de couleurs et les deux tailles d’Apple Watch, quelle que soit la génération. Vous pouvez même choisir différentes couleurs matérielles pour correspondre à votre Apple Watch.

À partir de 18 $ sur eBay

Une autre option à bon prix: Bracelet à boucle magnétique en cuir pour montre Apple



Choisissez parmi quelques options de couleurs avec ce bracelet en cuir véritable. Vous pouvez commander la taille Apple Watch plus grande ou plus petite, et elle convient à toutes les générations.

18 $ sur eBay

Wishful: Bracelet à boucle moderne pour Apple Watch



Bien que l’image principale de la liste montre deux bracelets Apple Watch, vous n’en obtenez qu’un. Vous pouvez choisir parmi une variété d’options de couleurs et les deux tailles d’Apple Watch (toutes générations).

20 $ chez Wish

Qualité colorée: Bracelet en cuir Clockwork Synergy Dapper Collection



Ce n’est pas vraiment le look Modern Buckle, mais Clockwork Synergy fabrique des bracelets de qualité incroyable pour l’Apple Watch à des prix raisonnables. Les adaptateurs sont aussi lisses que du beurre et le cuir de qualité supérieure est de premier ordre. Choisissez parmi plus de deux douzaines de textures et de couleurs différentes, des plus traditionnelles aux plus amusantes.

45 $ chez Amazon 45 $ chez Clockwork Synergy

Conique : Bande de cuir WFEAGL



Celui-ci n’est pas une copie exacte de la boucle moderne d’Apple. Il offre un look plus mince et plus délicat que la plupart des groupes, ce qui lui donne une ambiance similaire. WFEAGL propose à la fois des tailles de montres, plusieurs options de couleurs de matériel, ainsi que des dizaines de superbes couleurs de cuir et même des motifs comme la peau de serpent et le léopard des neiges.

17 $ sur Amazon

La vraie affaire: Apple Watch Modern Buckle



Une option consiste simplement à acheter le propre bracelet Modern Buckle d’Apple. Que vous ayez des points de récompense, une carte de crédit qui vous rapporte de l’argent ou que vous profitiez de remises sur des boîtes ouvertes/reconditionnées ; vous pourrez peut-être économiser quelques dollars sur la vraie affaire.

Vous n’avez pas besoin de dépenser un bras et une jambe sur le bracelet Modern Buckle d’Apple

La boucle originale Apple Modern Buckle est magnifique mais son prix est hors de portée pour beaucoup d’entre nous. Heureusement, il existe d’autres groupes avec un design similaire mais un prix inférieur. Si vous êtes un acheteur eBay, vous pouvez économiser de l’argent avec le bracelet en cuir à boucle moderne pour Apple Watch. Il existe une belle variété de couleurs et le bracelet est disponible dans les tailles Apple Watch 38/40 mm et 42/44 mm.

Pendant que vous êtes sur eBay, vous remarquerez plusieurs annonces pour la véritable boucle moderne Apple Watch, à la fois neuve et d’occasion, pour une fraction du prix. Vous pouvez obtenir une véritable aubaine sur un vrai groupe Apple ; il suffit de magasiner avec prudence. Lisez les avis des vendeurs et vérifiez attentivement la liste pour savoir ce que vous obtenez et quelle est la politique de retour.

Si vous êtes intéressé par d’autres bracelets Apple Watch en cuir ou comment obtenir le look Boucle classique à moindre coût, nous avons ce qu’il vous faut.

