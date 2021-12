Comment obtenir le rabais étudiant Spotify et payer moins cher pour Spotify

En tant qu’étudiant, payer des frais d’abonnement en plus des frais de scolarité et de diverses autres dépenses n’est pas amusant. Heureusement, il existe de nombreux services d’abonnement qui offrent des remises et des bonus aux étudiants, comme la remise pour étudiants Spotify.

Spotify Premium Student est une remise étudiante exclusive pour le service de streaming musical le plus populaire au monde. Pour l’avoir utilisé moi-même pendant toute ma vie universitaire, je peux vous dire que cela en vaut la peine si vous êtes un mélomane. Parlons de la façon dont les étudiants peuvent profiter de la remise étudiante Spotify.

Lire la suite: 15 astuces Spotify pour tirer le meilleur parti de votre compte Spotify Premium ou gratuit

RÉPONSE RAPIDE

Pour passer à Spotify Premium Student, les utilisateurs doivent se vérifier en tant qu’étudiants éligibles via un service tiers connu sous le nom de SheerID. L’admissibilité dépendra principalement de leur âge — ils doivent avoir 18 ans — et s’ils fréquentent un collège ou une université accrédité. Les étudiants peuvent s’abonner à Spotify Premium Student pour une durée maximale de quatre ans, après quoi ils devront payer le prix total de 9,99 $.

SAUT AUX SECTIONS CLÉS

La remise étudiante Spotify expliquée

Curtis Joe / Autorité Android

Spotify Premium coûte régulièrement 9,99 $ par mois. Avec le rabais étudiant, ce coût mensuel tombe à 4,99 $.

Spotify Premium Student est livré avec une tonne d’avantages.

Avant tout, vous bénéficiez d’une lecture à la demande. Contrairement à Spotify Free, qui est livré avec une abondance de publicités gratuites et vous oblige à « lecture aléatoire », vous pouvez choisir la chanson que vous souhaitez écouter, ainsi que la qualité de la diffusion en continu.

Spotify Premium Student vous permet également de télécharger votre musique directement sur votre appareil.

De plus, si vous êtes aux États-Unis, vous obtenez Hulu (pris en charge par la publicité) et Showtime inclus dans votre forfait Spotify Premium Student.

Curtis Joe / Autorité Android

Cependant, le rabais étudiant ne dure pas éternellement. Vous pouvez vous abonner à Spotify Premium Student pour un maximum de quatre années d’études. À la fin des quatre ans maximum, peu importe si vous poursuivez vos études ; vous reviendrez automatiquement à un abonnement Spotify Premium normal, sauf si vous annulez.

« Les étudiants éligibles peuvent recevoir l’abonnement mensuel à prix réduit annoncé au service Spotify Premium pour chaque mois (chacun un « mois à prix réduit ») jusqu’à une période de douze (12) mois consécutifs (« période de réduction »). Les étudiants éligibles ont le droit d’activer jusqu’à un maximum de trois (3) périodes de remise supplémentaires pour eux-mêmes en soumettant à nouveau leurs informations d’éligibilité pour une nouvelle vérification. — Étudiant Premium Spotify (Conditions générales)

La re-vérification de l’éligibilité avec SheerID aura lieu tous les 12 mois. Si vous ne revérifiez pas votre statut d’étudiant, vous reviendrez automatiquement au tarif Spotify Premium normal.

Qu’est-ce que SheerID ?

SheerID est une plate-forme tierce de vérification des identifiants numériques. Dans ce cas, ils travaillent avec Spotify pour vérifier l’éligibilité des candidats à Spotify Premium Student.

En plus de Spotify, SheerID travaille avec d’autres fournisseurs de services et entreprises comme YouTube et Deezer.

Avec SheerID à la tête du processus de vérification, la remise pour étudiants Spotify est actuellement disponible dans 36 pays à travers le monde (voir ci-dessous pour une liste complète).

De plus, si vous êtes sur votre campus et connecté au portail de votre collège ou université, ce qui signifie que vous êtes connecté au Wi-Fi du campus de l’école, vous pouvez obtenir une vérification instantanée. Dans ce cas, vous n’auriez pas besoin de fournir votre adresse e-mail d’étudiant et de l’enregistrer sur votre compte Spotify.

Comment passer à Spotify Premium Student (de Free)

Curtis Joe / Autorité Android

Passer de Spotify Free à Spotify Premium Student est un processus assez simple. C’est la même chose que de s’inscrire à Spotify Premium Student pour la première fois.

Tout d’abord, si vous ne l’avez pas déjà fait, créez un compte Spotify. Cela peut être fait dans l’application Spotify ou dans un navigateur Web.

Curtis Joe / Autorité Android

Après avoir créé et connecté votre compte, cliquez sur l’icône dans le coin supérieur droit de l’écran. Cela ouvrira une liste déroulante, dans laquelle vous cliquerez Passer à la version premium. Cela vous mènera à la page de mise à niveau de Spotify Premium.

Faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez « Choisissez votre Premium ». À partir de ces options, sélectionnez Étudiant.

Curtis Joe / Autorité Android

Pour être éligible à Spotify Premium Student, vous devez d’abord vous vérifier en tant qu’étudiant éligible via le service tiers utilisé par Spotify : SheerID. Remplissez complètement le formulaire, puis téléchargez un document scolaire qui prouve que vous êtes actuellement inscrit au collège ou à l’université que vous avez indiqué. Alternativement, si vous êtes connecté au réseau Wi-Fi de votre campus, la vérification est instantanée.

Curtis Joe / Autorité Android

Une fois que SheerID a examiné vos documents et vous a vérifié en tant qu’étudiant éligible, vous pouvez continuer à remplir vos informations de paiement pour mettre à niveau votre compte vers Spotify Premium Student.

Comment passer à Spotify Premium Student (depuis Premium)

Si vous êtes déjà abonné à Spotify Premium, c’est très simple d’obtenir la remise étudiant.

Cliquez sur votre icône dans le coin supérieur droit, puis accédez à Compte.

De là, sélectionnez Forfaits disponibles → Prime pour les étudiants.

À partir de là, vous devez vous vérifier en tant qu’étudiant admissible via SheerID. Remplissez le formulaire, puis téléchargez un document scolaire qui prouve que vous êtes actuellement inscrit au collège ou à l’université que vous avez indiqué.

Une fois que SheerID a examiné vos documents et vous a vérifié en tant qu’étudiant éligible, vous pouvez continuer à remplir vos informations de paiement pour passer votre compte à Spotify Premium Student.

Curtis Joe / Autorité Android

Désormais, comme votre compte était déjà Premium auparavant, vous ne pourrez pas profiter des trois mois gratuits. Il s’agit d’une offre actuellement uniquement disponible pour les nouveaux utilisateurs qui s’inscrivent à Spotify Premium Student.

Spotify Premium Student est actuellement disponible dans 36 pays différents à travers le monde. Ils sont les suivants :

Australie Autriche Belgique Brésil Canada Chili Colombie République tchèque Danemark Équateur Estonie Finlande France Allemagne Grèce Hong Kong Hongrie Indonésie Irlande Italie Japon Lettonie Lituanie Luxembourg Mexique Pays-Bas Nouvelle-Zélande Philippines Pologne Portugal Singapour Espagne Suisse Turquie Royaume-Uni États-Unis d’Amérique Commentaires