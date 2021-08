Comment obtenir le réticule Smiley Face à Valorant

Un réticule strictement pour la pêche à la traîne.

Après le récent patch 3.03, le personnalisateur de réticule du jeu s’est beaucoup amélioré avec de nouvelles fonctionnalités ajoutées telles que plusieurs profils de réticule, réticule de tireur d’élite et réticule ADS. En utilisant ces fonctionnalités, la communauté Valorant a créé des styles et des motifs de réticule uniques au cours des dernières semaines. Auparavant, le réticule Among Us faisait un énorme buzz dans la communauté et servait de matériel de troll. Maintenant, un autre réticule innovant en forme de smiley fait son chemin avec les joueurs. Voici un guide étape par étape pour créer le nouveau réticule de visage souriant dans Valorant.

Créer un réticule de smiley

Voici une liste de paramètres pour créer le réticule « visage souriant » d’apparence loufoque.

Général:

Couleur = toutes les couleurs de votre choix (nous recommandons le jaune-vert pour correspondre aux couleurs des smileys d’origine) Contours = ON Opacité du contour = 1 Épaisseur du contour = 2 Point central = Opacité du point central = 0 Épaisseur du point central = 3

Lignes intérieures :

Afficher les lignes intérieures = sur l’opacité de la ligne intérieure = 1 Longueur de la ligne intérieure = 2 Épaisseur de la ligne intérieure = 10 Décalage de la ligne intérieure = 2

Erreur de mouvement = Désactivé

Erreur de tir = Désactivé

Lignes extérieures = désactivé

Contrairement au réticule Among Us qui a étonnamment servi de réticule alternatif efficace en plus d’être un matériau mème, le réticule du visage souriant est une blague complète. Cependant, les joueurs peuvent trouver le réticule inconfortable et distrayant si vous optez pour un gameplay sérieux. Pour cette raison, nous vous recommandons de l’utiliser uniquement contre des amis dans des matchs personnalisés/non classés. Par conséquent, si vous recherchez un réticule Valorant plus professionnel et plus propre, vous devriez consulter notre guide “Meilleurs paramètres de réticule Valorant”.

