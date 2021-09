Comment obtenir les meilleures armes légendaires dans Deathloop

in

S’il veut briser le cercle vicieux de Blackreef, Colt Vahn devra collecter Les meilleures armes de Deathloop pour terminer le travail. De plus, il y a quelques extra-puissants Armes légendaires à collectionner – chacun avec des capacités uniques.

En route pour vaincre les 8 visionnaires qui soutiennent la boucle, Colt devra employer une variété de tactiques – certaines plus fortes que d’autres – qui nécessiteront toutes différentes sortes d’ordonnances.

Au début de Deathloop, vous êtes obligé de récupérer de nouvelles armes et de nouvelles munitions à chaque nouveau cycle. Cependant, une fois que vous aurez acquis la capacité d’infuser de l’équipement, vous pourrez créer un arsenal beaucoup plus fiable, avec quelque chose à portée de main pour chaque éventualité.

Une fois que vous aurez atteint un niveau à tout moment de la journée, vous ne pourrez plus accéder à votre réserve d’armes infusées, alors assurez-vous de bien préparer votre chargement entre les expéditions.

En raison de la nature de la situation temporelle de Blackreef, vous pouvez être assez blasé avec vos armes infusées.

Si vous trouvez quelque chose sur le terrain qui vous plaît, vous pouvez l’échanger contre l’un de vos objets équipés. Bien que vous ne puissiez pas utiliser tout ce que vous laissez derrière vous dans un niveau pour le reste de la journée, toutes les armes infusées réapparaîtront dans votre réserve au début de la prochaine boucle.

Cela signifie que vous pouvez constituer une collection en plein essor assez rapidement en infusant vos armes les plus performantes, en en trouvant d’autres au fur et à mesure que vous explorez, puis en commençant le lendemain avec les deux parmi lesquelles choisir.

Il existe 4 niveaux de rareté d’armes à collecter dans Deathloop : gris, bleu, violet et or.

Les armes dorées uniques sont généralement associées à des quêtes et des énigmes spécifiques – et souvent diaboliquement difficiles – et valent bien vos efforts pour les acquérir.

Cependant, cela ne signifie pas que les bangsticks standard des tourbières sont des ordures. Vous aurez rapidement une idée des archétypes d’armes que vous aimez, alors gardez toujours un œil sur les versions bleue et violette de vos armes préférées.

Ils incluent des avantages utiles qui sont en synergie avec les objectifs prévus de chaque type d’arme, alors gardez un œil sur.

Meilleure arme Deathloop pour la furtivité – PT-6 Spiker

L’une des premières armes sur lesquelles vous mettez la main dans Deathloop – le pistolet à clous PT-6 Spiker – est celle que vous aurez probablement dans votre inventaire jusqu’à la fin du jeu si vous aimez l’approche clandestine.

Le principal avantage du PT-6 Spiker est que ses tirs sont silencieux. Cela signifie que vous pouvez parcourir méthodiquement les cartes sans sonner l’alarme et faire tomber tout le monde dans la zone sur votre tête.

C’est idéal pour réduire les groupes d’ennemis difficiles à dépasser lorsque vous essayez d’atteindre des objectifs d’une manière spécifique et de garder un profil bas.

De plus, si vous améliorez sa portée et sa précision avec des babioles, vous pouvez faire face à des ennemis étonnamment éloignés. Bien que vous puissiez également saisir des versions violettes de l’arme avec un avantage qui inflige plus de dégâts aux ennemis marqués, ce qui encourage davantage une approche sournoise et planifiée.

Alternative : aucune

Meilleure arme Deathloop à portée – Sepulchra Breteira

Si vous voulez mettre une distance sérieuse entre vous et la cible que vous éliminez, il n’y a pas de meilleure arme que le fusil de sniper Sepulchra Breteira.

Sa capacité spéciale crée une explosion lorsque vous effectuez un tir à la tête, elle est donc également idéale pour disperser des groupes d’éternalistes bloquant votre chemin vers un objectif – en plus, c’est très amusant aussi.

Le Sepulchra Breterira se trouve à Updaam pendant l’après-midi. Lorsque vous entrez dans la zone, un éternaliste montera sur l’interphone et invitera Colt à ouvrir une boîte cadeau géante à Dorsey Square.

Dirigez-vous là-bas, puis survivez à l’embuscade pour réclamer le tireur d’élite pour vous-même. Ou vous pouvez également trouver Juliana en train de l’utiliser lorsqu’elle envahit votre jeu.

Alternative : Rapière

Meilleure arme Deathloop pour quand les choses deviennent bruyantes – Legendary Shotgun

Capable de sonner les éternalistes à une demi-carte et de contrôler des foules d’ennemis à courte distance, le Super Shifty est un fusil de chasse incroyablement polyvalent et satisfaisant avec à la fois des modes de propagation slug et traditionnels.

Le mode slug a une portée et une précision fantastiques, tandis que le rechargement oscillant de style Swarzenegger du tir étalé vous aide à envoyer des essaims de méchants à la boucle suivante.

Cela signifie qu’il s’agit essentiellement à la fois d’un fusil et d’un fusil de chasse, couvrant deux cas d’utilisation puissants dans votre inventaire limité.

Nous avons une page complète sur la façon de terminer la quête Super Shifty (ou Heritage Gun comme indiqué) dans Karl’s Bay Night, ici.

Alternative : fusil de chasse normal

Meilleure arme Deathloop pour activer le style – Strelak Verso

Trouvé vers midi dans The Complex, le Strelak Verso est un pistolet polyvalent à double usage et un SMG avec des dégâts énormes par rapport à presque tout le reste de la liste.

En mode SMG, le feu est en rafale et il n’y a rien de mieux si les choses tournent mal lorsque vous combattez un visionnaire ou Juliana.

Là où d’autres armes peuvent avoir besoin de plusieurs rechargements pour terminer le travail, elles peuvent éliminer à peu près n’importe quel personnage dans un seul clip.

Pour mettre la main sur le Strelak Verson, dirigez-vous vers le complexe vers midi et visitez le bunker à côté du laboratoire du camp d’Egor. Les éternalistes auront fait sauter un dépôt d’armes, mais vous avez besoin de piles pour ouvrir la porte intérieure.

Vous pouvez soit les récupérer dans le bureau extérieur donnant sur l’entrée du dépôt d’armes – il y a des feux d’artifice que vous pouvez déclencher à gauche de la porte scellée pour entrer – ou faire quelques courses rapides vers le centre de contrôle de boucle et attrapez les piles près du projecteur là-bas.

Alternative : Frank’s SMG – Constance automatique – c’est l’autre arme légendaire régulière que vous pouvez trouver – il y en a 4 au total – et est récupérée en battant Frank dans son club à Fristad Rock in the Morning.

Pour en savoir plus sur la rupture du cycle de Blackreef, consultez notre guide complet Deathloop.