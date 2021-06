in

Avez-vous parcouru toutes les étapes pour configurer votre Oculus Quest 2 et votre PC pour utiliser Oculus Air Link uniquement pour rencontrer une litanie de problèmes de performances ou de stabilité ? Ne t’inquiète pas; il n’y a probablement rien de mal avec votre Quest ou votre PC. Le coupable est probablement votre connexion Internet. Avant de commencer, cependant, vérifiez ces étapes pour vous assurer que vous êtes bien configuré avant de passer au dépannage.

Comment obtenir les meilleures performances d’Oculus Air Link

Avant d’essayer de jouer à des jeux VR sur votre PC, assurez-vous que votre PC peut gérer les jeux VR. Suivre toutes les autres étapes pour s’assurer qu’Air Link fonctionne n’aidera pas si un jeu ne peut tout simplement pas fonctionner sur votre PC. Avant de commencer, vérifiez le processeur, la RAM, le système d’exploitation et la carte graphique de votre ordinateur.

Allez dans les paramètres de votre PC. Cliquer sur Système. Cliquer sur À propos. Cela fera apparaître des informations sur le processeur de votre PC. Vérifiez que le processeur de votre PC est soit un Intel i5-4590 ou un AMD Ryzen 5 1500X ou supérieur. Il devrait également avoir au moins 8 Go de RAM et fonctionnant sous Windows 10. Ensuite, pour trouver la carte graphique, faites un clic droit sur le écran d’accueil.

Sélectionner Panneau de configuration NVIDIA ou alors Paramètres AMD Radeon.

Source : Android Central La carte graphique de votre PC doit être soit un NVIDIA GTX 1060 ou plus récent ou un AMD Radeon RX 480 ou plus récent. Il existe plusieurs autres façons de vérifier la carte graphique dont vous disposez, mais c’est la façon la plus simple de le faire.

Cela étant dit, si vous avez toutes les fonctionnalités, la prochaine étape consiste à vérifier les paramètres de votre jeu.

Comment vérifier les paramètres de votre jeu

Bien que les paramètres réels varient d’un jeu à l’autre, la plupart des jeux PC sont programmés pour détecter automatiquement les meilleurs paramètres à exécuter sur votre PC. Si votre PC a du mal avec les paramètres recommandés ou par défaut du jeu, consultez la page Steam ou Oculus Store du jeu et assurez-vous que votre PC est à la hauteur.

Source : Android Central

Même si votre PC est suffisamment puissant pour jouer à certains jeux VR, il se peut qu’il ne réponde pas à la configuration minimale requise pour certains jeux. Si c’est le cas, le jeu ne fonctionnera pas. Idéalement, vous devez vous assurer que votre PC répond aux exigences système recommandées afin que vous puissiez profiter de l’expérience la plus fluide.

Trouvez le paramètres vidéo dans les options du jeu ou dans le menu des paramètres. Si le jeu peut basculer le Paramètres de qualité globale, commencez par baisser un peu les paramètres de qualité globale. Regardez dans le jeu réglages avancés. Si vous modifiez les paramètres vidéo du jeu, assurez-vous de faire de petits ajustements incrémentiels afin de ne pas baisser les paramètres vidéo trop bas.

Ensuite, nous examinerons votre connexion.

Comment optimiser votre connexion Internet

Parce qu’Oculus Air Link utilise votre connexion Internet pour diffuser le jeu de votre PC vers votre Quest de la même manière que Netflix ou Hulu diffuse sur un appareil, plus votre connexion Internet est forte, mieux c’est. Vous pourriez rencontrer un gameplay saccadé ou un décalage d’entrée important si vous avez une connexion instable ou lente. Non seulement ces problèmes peuvent aggraver votre expérience de jeu, mais ils peuvent également entraîner le mal des transports.

Améliorer votre expérience Air Link revient en grande partie à améliorer votre connexion Internet pour des choses comme le streaming vidéo, les jeux sur le cloud ou les jeux en ligne. De plus, Air Link consiste à utiliser votre PC pour la réalité virtuelle sans gérer les limites d’une connexion filaire, alors ne vous inquiétez pas de brancher quoi que ce soit sur votre Quest. Une connexion stable et rapide est la meilleure connexion pour utiliser Air Link, alors assurez-vous de suivre ces étapes.

Assurez-vous que le PC que vous utilisez est proche de votre Routeur Wi-Fi ou si vous le pouvez, exécutez un câble réseau de votre routeur à votre PC. Cela garantira que vous disposez de la connexion Internet la plus rapide possible.

Utiliser Air Link comme près de votre routeur comme tu peux; cela aidera à garantir l'expérience la plus fluide. En fait, la page officielle des meilleures pratiques d'Air Link vous recommande même de rester dans la même pièce que le routeur.

Assurez-vous que votre casque et PC sont connectés à la connexion la plus rapide à laquelle vous avez accès. Par exemple, si votre routeur utilise à la fois des connexions 2 et 5 GHz, utilisez la connexion 5G.

N'utilisez pas de connexion Wi-Fi maillé. Si vous avez un réseau maillé, trouvez votre passerelle internet et connectez votre PC et Quest à cela si possible. Si vous avez ouvert d'autres appareils ou applications qui pourraient utiliser une grande partie de votre bande passante Internet, soit les éteindre ou les fermer.

Et c’est tout. Pour optimiser votre utilisation d’Oculus Air Link et en tirer les meilleures performances, vous devez vous assurer que la configuration est optimisée. Une fois que vous avez cela, vous pouvez faire passer votre expérience de réalité virtuelle au niveau supérieur.

