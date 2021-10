Comment obtenir les meilleures récompenses Squad Battles dans FUT

Tout d’abord, assurez-vous de jouer à un niveau de difficulté où vous avez le dessus, car perdre des matchs réduit vos points d’un ordre de grandeur.

Deuxièmement, connais ton ennemi ! FIFA 22 AI aime monopoliser la possession, est insensible aux mouvements de compétences, et actionne parfois un interrupteur et transforme même l’équipe de bronze la plus abjecte en Galacticos. Mais il se défend aussi beaucoup trop profondément et a tendance à abandonner lorsqu’il perd quelques buts, ce qui vous permet de remplir vos bottes.

Dès le coup d’envoi, foncez vers l’avant avec votre attaquant le plus rapide, en traçant une course à travers la défense. Souvent, vous pouvez dépasser le milieu de terrain et l’arrière latéral et créer une opportunité précoce. Si vous avez l’occasion de contrer, essayez de construire le jeu rapidement et envoyez un attaquant derrière vous. Les défenses de l’IA commencent par une ligne haute, et une balle aérienne plate (tenir les deux pare-chocs et appuyer sur triangle/Y) vous fera souvent passer au but.

Lorsque vous construisez par l’arrière avec l’équipe adverse déjà définie, soyez patient et gardez le ballon. Nous vous recommandons de définir vos instructions d’attaquant sur « Get In Behind ». Cela enverra les attaquants vers l’avant et, pour une raison quelconque, les défenseurs les poursuivront, laissant un énorme écart à exploiter au milieu de terrain.

Si vous avez du mal à briser une défense, essayez de créer un espace à l’extérieur du coin de la surface de réparation et de viser un tir en finesse (pare-chocs droit plus tir) dans le coin opposé. Les joueurs avec le trait Finesse Shot seront les plus efficaces, bien que la plupart des attaquants décents soient également capables de marquer à partir d’ici.

Enfin, si vous avez la possibilité de jouer avec un ami en coopération, pensez à le faire ! Il est beaucoup plus facile de coordonner et de déjouer l’IA avec deux joueurs aux commandes, et le mode est suffisamment décontracté pour que vous puissiez profiter de la compagnie de l’autre pendant que vous jouez.

Écrit par Tom Bramwell au nom de GLHF.

