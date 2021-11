Comment obtenir Magic Eraser sur n’importe quel Pixel avec Android 12

Magic Eraser n’est pas si exclusif après tout

La magie de l’appareil photo de Google vient toujours sur les derniers appareils Pixel sous forme de logiciel. Cette année, nous avons obtenu le nouvel outil Magic Eraser pour aider à supprimer les objets indésirables de l’arrière-plan des images. Cela a été présenté comme une fonctionnalité exclusive pour les Pixel 6 et 6 Pro, mais un jour seulement après que les premiers clients aient tenu le nouveau téléphone entre leurs mains, Magic Eraser est déjà disponible sur d’autres appareils Pixel fonctionnant sous Android 12.

Obtenir Magic Eraser sur votre téléphone Pixel est simple et ne nécessite que le chargement latéral de la dernière version de l’application Google Photos à partir d’un Pixel 6. Je peux le confirmer en utilisant l’APK Google Photos de mon Pixel 6 et en l’installant sur mes Pixel 5, 5a, 4 XL et 4a. Magic Eraser fonctionne parfaitement sur chacun d’eux! Notez que chaque appareil exécute Android 12, ce qui est nécessaire pour que cela fonctionne.

Voici ce que vous devez faire :

Téléchargez Split APKs Installer (SAI) depuis le Google Play Store. Téléchargez le fichier APK de Google Photos. (L’APK standard sur APK Mirror ne fonctionnera probablement pas pour vous – vous avez besoin de cet APK, car il vient directement du Pixel 6, ce qui active Magic Eraser.) Ouvrez SAI, appuyez sur « Installer les APK » et sélectionnez » Sélecteur de fichiers système. » Vous devrez lui accorder l’autorisation d’accéder à vos fichiers sur votre appareil. Recherchez et sélectionnez le fichier Google Photos .apks que vous venez de télécharger. Il devrait apparaître sous Fichiers récents, mais il sera également dans votre dossier Téléchargements. Appuyez sur « Installer » et autorisez SAI à installer des applications inconnues. Une fenêtre contextuelle vous mènera au bon écran de paramètres. Cliquez sur « Mettre à jour » dans l’invite d’installation du système. Ouvrez Google Photos et profitez de Magic Eraser ! Vous pouvez y accéder en appuyant sur le bouton Modifier lors de la visualisation d’une image et en naviguant vers la section Outils. Un tutoriel vous expliquera ensuite comment fonctionne Magic Eraser.

Bien que Magic Eraser soit facile à installer pour le moment, nous ne savons pas combien de temps il le restera. Il est possible qu’une future mise à jour de Google Photos supprime cette fonctionnalité ou que Google la désactive côté serveur, mais pour l’instant, cela fonctionne.

