Comment obtenir Nintendo Switch Online sans carte de crédit

Certaines personnes sont juste un peu réticentes à stocker leurs informations de carte de crédit sur leur Nintendo Switch. C’est peut-être parce que vous avez un enfant qui utilise régulièrement le Switch, ou peut-être préférez-vous garder les informations de votre carte de crédit séparées pour des raisons de sécurité. Il peut y avoir d’autres raisons pour lesquelles vous cherchez à obtenir Nintendo Switch Online ou le pack d’extension Nintendo Switch Online +. Voici un guide rapide sur la façon d’obtenir ces abonnements sans mettre les informations de votre carte de crédit sur Switch.

Obtenez un code d’abonnement Nintendo Switch Online ou une carte-cadeau eShop

Pour obtenir un abonnement sans donner à votre Switch vos informations de carte de crédit, vous devez vous rendre sur Amazon ou Best Buy, puis souscrire un abonnement d’un an à Nintendo Switch Online.

Nintendo Switch Online (12 mois): Vous pouvez trouver des codes d’abonnement Nintendo Switch Online vendus sur Amazon et Best Buy. Ils se vendent comme suit : Adhésion individuelle – 20 $ Adhésion familiale – 35 $

Malheureusement, vous ne pouvez pas acheter de packs d’extension sur Amazon ou Best Buy pour le moment. Au lieu de cela, vous devrez acheter le pack d’extension Nintendo Switch Online + sur le site Web de Nintendo, ou vous pouvez acheter une carte-cadeau Nintendo eShop auprès de Best Buy ou d’Amazon, puis l’échanger contre le pack d’extension sur votre Switch. Vous pouvez également l’utiliser pour mettre à niveau votre forfait Nintendo Switch Online de base vers le pack d’extension. Le montant dont vous aurez besoin sur la carte-cadeau dépendra du forfait dont vous avez besoin :

Nintendo Switch Online + Pack d’extension (12 mois): Il n’y a pas de codes spécifiques pour le pack d’extension, vous devrez donc acheter une carte-cadeau Nintendo eShop du montant approprié afin de pouvoir acheter le forfait de votre choix. Si vous avez déjà l’abonnement de base, vous pouvez le mettre à niveau vers le pack d’extension. Les adhésions sont les suivantes : Adhésion individuelle – 50 $ Mise à niveau à partir de l’adhésion individuelle à l’ONS – 30 $ Adhésion familiale – 80 $ Mise à niveau à partir de l’adhésion familiale à l’ONS – 50 $

Une fois que vous avez le code d’adhésion ou de carte-cadeau, tout ce que vous avez à faire est de l’utiliser sur votre Switch.

Comment utiliser un code d’abonnement Nintendo Switch Online

Voici comment utiliser ce code d’abonnement Nintendo Switch Online. Si vous souhaitez utiliser le pack d’extension, passez à la section suivante.

Depuis votre écran d’accueil, sélectionnez Boutique en ligne Nintendo.

Sélectionnez le Compte sur lequel vous souhaitez mettre le code d’adhésion.

Faites maintenant défiler vers le bas à gauche pour Nintendo Switch en ligne et entrez le code qui vous a été donné plus tôt.

Sélectionner Vérifier/Modifier l’adhésion.

Faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez Utiliser le code et sélectionnez Entrer.

Entrer le code vous avez d’Amazon ou de Best Buy.

Vous aurez désormais accès à l’abonnement de base à Nintendo Switch Online. Profitez des titres NES et SNES et accédez au jeu en ligne.

Comment acheter le pack d’extension Nintendo Switch Online + à l’aide d’une carte-cadeau

Étant donné que vous utilisez la carte-cadeau Nintendo eShop plutôt qu’un code Nintendo Switch Online, vous devrez d’abord ajouter les fonds à votre compte Nintendo avant de pouvoir acheter l’abonnement. Voici quoi faire.

Étape 1 : Échangez la carte-cadeau Nintendo eShop

Depuis votre écran d’accueil, sélectionnez Boutique en ligne Nintendo.

Sélectionnez le Compte sur lequel vous souhaitez mettre le code d’adhésion.

Faites défiler jusqu’à Entrez le code.

Entrer le Code de la carte-cadeau eShop.

Vous avez maintenant les fonds disponibles pour acheter l’abonnement Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Passez à la section suivante pour voir comment c’est fait.

Étape 2 : Achetez le pack d’extension

Maintenant que nous avons l’argent numérique sur votre compte, payons pour ce pack d’extension Nintendo Switch Online +.

Depuis votre écran d’accueil, sélectionnez Boutique en ligne Nintendo.

Sélectionnez le Compte sur lequel vous souhaitez mettre le code d’adhésion.

Faites maintenant défiler vers le bas à gauche pour Nintendo Switch en ligne et entrez le code qui vous a été donné plus tôt.

Sélectionner Vérifier/Modifier l’adhésion.

Choisissez si vous voulez un Individuel ou Famille adhésion.

Sélectionner Procéder à l’achat.

Si vous avez correctement saisi votre carte-cadeau eShop, vous devriez voir votre Fonds disponibles pour acheter votre abonnement.

Vous pouvez utiliser les dollars virtuels restants sur les versions numériques des meilleurs jeux Nintendo Switch. Suivez simplement les étapes pour utiliser votre carte-cadeau Nintendo eShop et commencez à magasiner !

Nintendo Switch Online vs Nintendo Switch Online + Pack d’extension

Il existe techniquement deux options Nintendo Switch Online à acheter. Voici en quoi ils diffèrent les uns des autres.

Nintendo Switch en ligne est le service de base qui vous donne accès aux aspects en ligne des jeux Nintendo Switch populaires, comme la possibilité de jouer à Mario Kart 8 Deluxe avec d’autres joueurs du monde entier. Il vous permet également de jouer à une liste de jeux NES et SNES sélectionnés.

Nintendo Switch Online + Pack d’extension Est le service de base avec l’accès aux jeux N64 et Sega. De plus, les joueurs avec cet abonnement peuvent jouer au DLC Animal Crossing: Happy Home Paradise pour Animal Crossing: New Horizons.

Gardez votre carte de crédit hors de votre Switch

C’est la solution de contournement pour garder votre carte de crédit hors de votre Nintendo Switch tout en pouvant acheter les forfaits Nintendo Switch Online et Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Amusez-vous en profitant de vos nouveaux jeux rétro et de votre contenu en ligne.

