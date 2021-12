Comment obtenir toutes les fins de violation de sécurité FNAF et la vraie finale expliquée

Les joueurs de FNAF Security Breach veulent savoir combien de fins sont dans le jeu et il y a certaines étapes que les joueurs de Five Nights At Freddy doivent suivre pour les obtenir toutes et la vraie finale.

Le nouveau jeu Five Nights At Freddy’s est une aventure brillante pour les nouveaux arrivants et les fans de longue date. C’est un énorme changement par rapport au gameplay simple mais emblématique de la série, mais le charme reste le même et sa tradition est toujours aussi intrigante.

Tout n’est pas clairement résolu ou résolu par la conclusion du jeu, mais il y a beaucoup de rejouabilité car vous voudrez assister à toutes les finales.

**Spoilers au-delà de ce point**

Combien de fins y a-t-il dans Five Nights At Freddy’s Security Breach ?

Il y a six fins connues pour FNAF Security Breach.

Les fans de Five Nights At Freddy ont les conclusions habituelles Bon, Mauvais et Vrai à débloquer, mais il y a aussi Démasqué, Héros et Destruction. Bon, Mauvais et Vrai sont assez simples à obtenir, mais les trois autres vous obligent à atteindre certains objectifs pendant le jeu.

Comment obtenir toutes les fins dans FNAF Security Breach

Voici comment obtenir toutes les fins de Five Nights At Freddy’s Security Breach :

Mal:

La mauvaise fin du jeu vous oblige à vous échapper du Pizzaplex à 06h00 avec une étoile. Gregory s’échappe du bâtiment mais Freddy Fazbear doit rester derrière et rien ne change vraiment. Cela se termine par l’apparition de l’ombre de Vanny alors que Gregory dort dans une boîte en carton avec un journal comme couverture.

Bon:

Vous avez besoin d’une autorisation de niveau de sécurité 7 et de deux étoiles pour obtenir la bonne fin de base. Survivez jusqu’à 06h00, choisissez l’option de séjour et passez la porte rouge Exit to Docks. Continuez tout droit et franchissez la porte avec le panneau de sortie vert au-dessus. C’est une fin assez agréable car elle laisse les choses en suspens avec Vanny mais Gregory parvient à s’échapper avec Freddy dans sa camionnette.

Vrai:

Vous avez besoin de deux étoiles pour la conclusion True et c’est sans doute la meilleure finale du jeu car elle se traduit par un combat semi-boss avec le tristement célèbre Springtrap (alias Burntrap). Déplacez simplement le vieil ascenseur pour obtenir ce combat de boss.

Destruction:

Alors que les mauvaises fins sont mauvaises, la conclusion de Destruction est traumatisante. Vous avez besoin d’une note de deux étoiles et vous devez avoir terminé le mini-jeu Fazer Blast pour trouver le repaire de Vanny. Sélectionnez l’option Vanny au lieu de quitter et Freddy sera matraqué à mort par des robots. Comme si cela n’était pas assez traumatisant, cela se termine finalement par Gregory ordonnant aux robots de démonter Vanny. C’est d’autant plus compliqué qu’elle n’est pas une animatronique.

Démasqué :

Une note de deux étoiles est nécessaire pour la conclusion démasquée et vous devez vous rendre au comptoir des prix après avoir survécu jusqu’à 06h00. Une fois que vous avez fait cela, dirigez-vous vers les portes de secours et sélectionnez Quitter. Il en résulte que Freddy et Vanny se poussent l’un l’autre du toit. Gregory démasque alors Vanny et retrouve Vanessa.

Héros:

Hero est la bonne fin ultime car il voit Gregory sauver Vanessa. Vous avez besoin d’une note de trois étoiles et vous devez également avoir terminé les trois jeux d’arcade Princess Quest. En bref, cela se termine avec Vanessa, Gregory et Freddy s’échappant du Pizzaplex et profitant d’un coucher de soleil ensemble.

Vraie fin

La véritable fin du jeu est le combat de boss avec Springtrap/Burntrap.

C’est une rencontre intense d’un point de vue cinématographique bien que Burntrap fasse très peu. L’animatronique est imprégné du cadavre de William Afton et sa défaite vient de Freddy Amalgam.

Le Pizzaplex brûle et Glamrock Freddy s’échappe avec Gregory. Vanessa n’est pas du tout vue dans la fin, mais on suppose qu’elle s’est échappée en se libérant d’Afton et de Glitchtrap.

