Comment obtenir un certificat de vaccination Covid-19 sur WhatsApp

in

Certificat de vaccination Covid disponible sur WhatsApp

Les utilisateurs de WhatsApp peuvent désormais télécharger les certificats Covid-19 en ligne, le gouvernement introduisant un moyen simple de les obtenir. Le service a été introduit par MyGov Corona Helpdesk alors que de plus en plus de personnes se font vacciner. Le bot Corona Helpdesk était auparavant utilisé pour lutter contre la désinformation sur la pandémie et trouver les centres de vaccination Covid-19 à proximité.

Comment obtenir votre certificat de vaccination COVID-19 via WhatsApp

Pour cela, le bénéficiaire doit avoir reçu au moins la première dose de vaccinationSauvegarder +9013151515 en tant que Corona Bot sur PhoneAller sur WhatsApp et rechercher le numéro qui vient d’être enregistréTapez « Certificat COVID » ou Télécharger le certificat et envoyezUn OTP à six chiffres sera envoyé au numéro, que vous devez fournir sur WhatsApp en 30 secondesLe bot donnera le détail de tous les utilisateurs enregistrésTapez le numéro de l’utilisateur dont le certificat souhaite téléchargerLe certificat sera envoyé au format PDF. Cela peut être téléchargé et enregistré pour référence future.

Le certificat délivré après le deuxième coup vous aidera à voyager dans les pays ouverts aux Indiens. Parfois, cela vous permettra de contourner le mandat des tests Covid-19 pour les voyages inter-États.

Alternativement, le certificat de vaccination peut également être téléchargé via la plate-forme CoWIN et l’application Aarogya Setu.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.