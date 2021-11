Comment obtenir un chat vocal et vérifier votre âge expliqué

Roblox a détaillé comment obtenir et utiliser le chat vocal et cela vous oblige à vérifier d’abord votre âge.

La fonctionnalité est attendue depuis longtemps et des inquiétudes ont été exprimées quant à son inclusion. La plupart des inquiétudes proviennent du fait qu’une grande partie de sa base de joueurs est constituée d’enfants et qu’ils pourraient s’adresser à des adultes.

Bien que les inquiétudes soient compréhensibles, il existe une limite d’âge et vous pouvez désactiver la fonctionnalité ainsi que signaler des personnes.

Roblox a-t-il ajouté un chat vocal ?

Roblox a ajouté le chat vocal au jeu.

La fonctionnalité s’appelle Spatial Voice et permet aux gens de communiquer verbalement avec d’autres dans le jeu. Il a été annoncé pour la première fois en février et l’équipe a clairement indiqué qu’elle se concentrait sur la sécurité.

Tout le monde ne sera pas content ou ne se sentira pas à l’aise avec son inclusion, mais il ne peut pas être utilisé par des personnes de moins de 13 ans. Il existe également des moyens de signaler un abus et vous pouvez le désactiver si cela s’avère une expérience horrible.

Comment activer le chat vocal dans Roblox

Vous devez être âgé de 13 ans ou plus pour activer et utiliser le chat vocal dans Roblox.

Si vous remplissez la condition ci-dessus, suivez simplement les étapes ci-dessous pour activer la fonctionnalité Spatiale :

Passez aux paramètres du compte Cliquez sur l’onglet Confidentialité Basculez le sélecteur Spatial Voice sur ON Il passera du gris au vert, indiquant que le chat vocal a été activé pour votre compte.

Si vous souhaitez le désactiver pour désactiver la fonctionnalité, il vous suffit de suivre les étapes ci-dessus et de le désactiver. Le site Web d’aide du jeu fournit également des détails sur la façon de signaler les abus et de bloquer les utilisateurs.

Comment vérifier votre âge

Vous devrez avoir 13 ans ou plus et avoir une pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement pour vérifier votre âge.

Si vous disposez des éléments ci-dessus, suivez simplement les étapes ci-dessous :

Connectez-vous à votre compte Allez dans Paramètres Sélectionnez les informations du compte Cliquez sur Vérifier mon âge sous Anniversaire Une fenêtre contextuelle apparaîtra et sur votre ordinateur de bureau, vous verrez un code QR. Scannez ce code QR avec votre appareil mobile Vous serez dirigé vers roblox.com/verify et serez invité à commencer le processus de vérification de l’âge Cliquez sur Démarrer la session et suivez les instructions Autoriser l’accès à la caméra Scannez votre document d’identité (permis de conduire, passeport, résidence carte, etc.) Prenez un selfie pour montrer que vous êtes la même personne que celle figurant sur votre pièce d’identité avec photo Revenez à votre session Roblox d’origine. Vous y verrez des mises à jour de statut en temps réel. Une fois la vérification terminée, vous verrez un résultat réussi ou échoué

Consultez le site Web d’aide de Roblox pour plus d’informations.

