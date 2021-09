Comment obtenir un meilleur son dans le salon

Les téléviseurs ne sont presque jamais équipés de bons haut-parleurs intégrés. De nos jours, heureusement, vous n’avez pas à dépenser des milliers de dollars pour un système audio haut de gamme pour compenser les pauvres haut-parleurs intégrés. Au lieu de cela, vous pouvez obtenir une barre de son. Mais il peut, bien sûr, être difficile de trouver les meilleures barres de son étant donné les nombreuses options.

Il y a un certain nombre de choses à considérer avant d’acheter une nouvelle barre de son. Pour commencer, vous voudrez décider si vous voulez une barre de son autonome, une barre de son avec un subwoofer ou une qui fait partie d’un système de son surround plus vaste. Vous devrez également déterminer les normes audio que votre barre de son doit prendre en charge. Par exemple, certaines barres de son prennent en charge Dolby Atmos, ce qui peut aider à créer une expérience plus immersive sur le contenu pris en charge.

Bien entendu, il est également important de prendre en compte les entrées et les normes de connectivité. La plupart des barres de son modernes prennent en charge l’entrée de la sortie ARC ou eARC de votre téléviseur, et certaines prennent également en charge des normes telles que Google Cast et Apple AirPlay pour la diffusion sans fil depuis votre téléphone.

Enfin et surtout, vous voudrez penser à votre budget. Les barres de son sont disponibles dans toutes les gammes de prix à partir d’environ 100 $. Comme c’est le cas pour tout, vous en avez pour votre argent, mais il existe encore d’excellentes options moins chères. Nous allons passer en revue certains d’entre eux ci-dessous.

Meilleure barre de son globale : Sonos Arc

Avantages: Beau design, excellente qualité audio, prise en charge Dolby Atmos et AirPlay 2

Les inconvénients: Cher, pas de subwoofer par défaut

Si vous recherchez une option haut de gamme qui a l’air bien et qui sonne bien, alors le Sonos Arc est probablement la voie à suivre. Cette barre de son s’intègre dans une maison intelligente moderne et améliorera considérablement la qualité sonore de votre salon.

Le Sonos Arc prend en charge Dolby Atmos, ce qui signifie que vous obtiendrez une expérience audio agréable et immersive tout au long. Même s’il ne prenait pas en charge Atmos, l’Arc sonnerait toujours très bien. Il offre une réponse des basses profonde et immersive, ainsi que des médiums bien réglés et de nombreux détails dans le haut de gamme. La réponse des basses pourrait cependant être plus profonde – avec un subwoofer. Malheureusement, pour une réponse des basses vraiment profonde, vous devrez dépenser 700 $ supplémentaires. Et, pour quelques centaines de dollars supplémentaires, vous pouvez obtenir une configuration de son surround avec deux haut-parleurs Sonos One SL.

La barre de son offre également de nombreuses fonctionnalités intelligentes. Vous pouvez avoir Google Assistant ou Amazon Alexa sur le haut-parleur lui-même, de plus il est compatible avec AirPlay 2 pour les utilisateurs Apple.

Bien sûr, tout cela n’est pas bon marché. La barre de son à elle seule coûte 799 $, tandis que le pack de son surround augmente ce prix à 1 856 $. Pour certains, cela peut valoir le coup, compte tenu du son de haute qualité et des fonctionnalités proposées ici.

Barre de son Sonos Arc Prix : 799,00 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleure barre de son avec caisson de basses : Yamaha YAS-209

Avantages: Subwoofer inclus, conception solide, Alexa intégré, peu coûteux

Les inconvénients: Pas de Dolby Atmos

Si vous voulez une barre de son livrée avec un caisson de basses sans frais supplémentaires, alors cela vaut la peine d’envisager la barre de son Yamaha YAS-209. Ce produit offre un son plus profond et grondant qui ajoutera une toute nouvelle dimension à votre expérience de visionnage de films.

La barre de son ne prend pas en charge Dolby Atmos, mais elle prend en charge DTS Virtual:X pour un effet de son surround. Sur cette barre de son, elle n’atteint pas tout à fait les sommets du vrai son surround, mais c’est quand même assez bon. Bien sûr, grâce au subwoofer, vous obtiendrez également des basses beaucoup plus profondes. Vous obtiendrez également une quantité décente de détails dans le haut de gamme, et en fait, c’est l’une des options les plus sonores.

Certaines fonctionnalités intelligentes sont également proposées ici. Notamment, la barre de son intègre Amazon Alexa et il existe une application Yamaha Sound Bar Controller pour iOS et Android.

Le Yamaha YAS-209 n’est pas parfait. La barre de son n’indique pas sur votre écran son volume, et il est difficile de voir les lumières LED sur l’appareil lorsque vous êtes assis sur le canapé. Pourtant, c’est un problème mineur, et à peine un dealbreaker pour la plupart des acheteurs.

Barre de son Yamaha YAS-209 Prix catalogue : 219,95 $ Prix : 199,95 $ Vous économisez : 20,00 $ (9%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleure barre de son 5.1 : Vizio Elevate

Avantages: Excellente qualité audio, Dolby Atmos, son surround

Les inconvénients: Cher, pas d’AirPlay

Vizio propose depuis longtemps certaines des meilleures options budgétaires, mais le Vizio Elevate s’adresse à un public différent. La barre de son n’est pas bon marché, mais elle est de très haute qualité – et elle prend en charge le son surround pour une expérience plus immersive que jamais.

Le Vizio Elevate intègre en fait des haut-parleurs motorisés qui changent de position selon que vous écoutez de la musique ou regardez des films. Cela fonctionne assez bien et améliore à la fois le visionnage de films et la lecture de musique. De plus, la barre de son prend en charge Dolby Atmos, ce qui rend l’expérience plus immersive lorsque vous regardez du contenu compatible.

Dans la boîte, en plus de l’appareil principal, vous obtiendrez également un subwoofer et deux haut-parleurs arrière pour compléter cette configuration de son surround.

Heureusement, le Vizio Elevate possède également d’excellentes fonctionnalités intelligentes, même si davantage aurait été utile. La barre de son est compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et Siri, et Google Cast est intégré. Cela dit, la prise en charge d’AirPlay aurait été utile pour les utilisateurs d’Apple qui souhaitent intégrer la barre de son dans leurs configurations.

L’autre gros problème avec le Vizio Elevate est qu’il est loin d’être bon marché. La barre de son coûte 1 099 $, bien qu’elle semble être disponible à prix réduit sur Amazon.

Système de barre de son surround Vizio Elevate 5.1 Prix: 982,81 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleure barre de son économique : Sonos Beam

Avantages: Excellent son, relativement peu coûteux, conception solide, fonctionnalités intelligentes

Les inconvénients: Pas de Dolby Atmos, toujours pas bon marché, pas de subwoofer

Vous n’avez pas à dépenser une tonne d’argent pour obtenir une barre de son Sonos, si vous ne le souhaitez pas. Le Sonos Beam offre bon nombre des mêmes fonctionnalités intelligentes que l’Arc, dans un boîtier plus petit et moins cher.

Le Beam est un excellent moyen d’obtenir ce son Sonos tant apprécié avec un budget limité. La barre de son offre beaucoup de détails dans le haut de gamme et un milieu de gamme bien réglé. La réponse des basses sur la barre de son est bonne, cependant, elle n’est pas livrée avec un subwoofer, ce qui donnerait une réponse des basses plus profonde. Vous pouvez acheter un subwoofer séparément, mais cela coûte 699 $ de plus.

Comme on peut s’y attendre d’un produit Sonos, le Beam offre de nombreuses fonctionnalités intelligentes. Vous obtiendrez Google Assistant ou Amazon Alexa intégré, ainsi que AirPlay 2 pour les utilisateurs Apple. De plus, vous pouvez l’utiliser avec l’application Sonos, qui est bien conçue et facile à utiliser.

Alors qu’en est-il des inconvénients? Eh bien, bien que le Sonos Beam soit moins cher que certains concurrents, il n’est toujours pas bon marché. Si vous êtes vraiment sur un budget, nous vous recommandons de vérifier l’option suivante. Et, l’appareil ne prend pas en charge Dolby Atmos, il n’est donc pas nécessairement aussi immersif que le Sonos Arc. Néanmoins, pour le prix, le Sonos Beam est une excellente option.

Sonos Beam Soundbar Prix : 399 $ Acheter maintenant . peut recevoir une commission

Meilleure barre de son pas chère : Vizio V-Series 2.1 Soundbar

Avantages: Pas cher, livré avec subwoofer, connectivité Bluetooth, son solide

Les inconvénients: Peu de fonctionnalités intelligentes, un peu basiques

Si vous recherchez une excellente barre de son avec un budget sérieux, alors la barre de son Vizio V-Series 2.1 est la voie à suivre. Ce n’est pas aussi impressionnant que l’Elevate, avec ses haut-parleurs rotatifs, mais il offre une bien meilleure expérience d’écoute que les haut-parleurs intégrés de votre téléviseur, et est livré avec un subwoofer pour un son profond et grondant.

La qualité sonore est facilement la meilleure chose à propos de la barre de son Vizio V-Series. Il offre une clarté décente dans le haut de gamme et une bonne réponse des basses. Vous n’obtiendrez pas de support pour des choses comme Dolby Atmos, mais pour la plupart des utilisations quotidiennes, la barre de son fait facilement le travail.

Comme vous pouvez vous y attendre d’une barre de son dans cette gamme de prix, vous n’obtiendrez pas beaucoup de fonctionnalités intelligentes ici, bien que vous en obteniez. La barre de son prend en charge la connectivité Bluetooth, vous pouvez donc connecter votre téléphone pour une écoute sans fil. Mais vous n’obtiendrez pas des choses comme Google Cast ou AirPlay, sans parler des assistants vocaux intégrés. Enfin, il y a une certaine distorsion à des volumes plus élevés, bien que ce soit à prévoir.

Malgré les problèmes, si vous recherchez une excellente barre de son à moins de 200 $ environ, la barre de son Vizio V-Series 2.1 est la voie à suivre.

Barre de son Vizio V-Series 2.1 Prix : 178,00 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission