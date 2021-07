Comment obtenir un mois de service T-Mobile sur votre iPhone gratuitement

L’époque des contrats de deux ans est révolue et il est plus facile que jamais de passer d’un opérateur mobile à l’autre. T-Mobile le sait et donne aux clients la possibilité de tester son réseau en leur envoyant un hotspot. En 2021, c’est une solution archaïque, et ces derniers jours, T-Mobile a mis à niveau son test de réseau. L’application Network Test Drive de T-Mobile utilise la technologie eSIM dans les iPhones récents pour permettre aux utilisateurs de tester le réseau sans matériel supplémentaire.

“L’application T-Mobile Network Test Drive est une application basée uniquement sur iOS qui offre aux clients potentiels utilisant un iPhone déverrouillé compatible la possibilité de tester notre incroyable réseau avant de s’inscrire”, explique le fournisseur sur son site. « T-Mobile Network Test Drive vous offre jusqu’à 30 jours ou 30 Go de données à haut débit ainsi que des appels et des SMS illimités gratuitement, tout en conservant votre opérateur et votre numéro de téléphone actuels. Cela vous donne la possibilité d’essayer notre réseau sur votre iPhone, sans risque.

Les modèles d’iPhone suivants sont dotés de la technologie eSIM, ce qui signifie que vous pouvez utiliser l’application T-Mobile : iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2020), iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max.

Comment tester l’application de test de T-Mobile

Si vous avez un téléphone compatible, vous pouvez télécharger l’application depuis l’App Store pour commencer. Dans l’application, sélectionnez l’option eSIM, remplissez toutes les informations requises et vous êtes prêt à partir. Vous pourrez désormais utiliser le réseau de T-Mobile et votre réseau actuel simultanément. Il n’y a pas de frais et vous n’avez pas à fournir votre numéro de carte de crédit, c’est donc un essai sans risque.

Non seulement le test est gratuit, mais si vous avez un iPhone 12, vous pouvez également essayer le réseau 5G de T-Mobile. Si vous voulez savoir si la 5G est vraiment tout ce qu’elle est censée être, c’est un moyen simple de le faire. À tout le moins, vous pouvez voir si le service dans votre région est meilleur sur le réseau de T-Mobile.

