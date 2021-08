Comment obtenir un remboursement pour l’achat d’un livre Kindle

Bien qu’il puisse sembler étrange ou malhonnête de “retourner” un livre électronique et de demander un remboursement (en particulier après en avoir lu une partie ou la totalité), c’est tout à fait légitime et facile à faire. Alternativement, vous pourriez avoir accidentellement acheté un livre Kindle et avoir besoin de récupérer votre argent. Quelle que soit la raison, le processus de demande de remboursement est rapide et simple et ne prend que quelques tapotements ou clics une fois que vous vous êtes connecté à votre compte Amazon. Ensuite, nous vous montrerons comment obtenir un remboursement sur l’achat d’un livre Amazon Kindle.

Comment obtenir un remboursement pour un achat de livre Kindle depuis votre appareil Kindle

Depuis l’écran d’accueil Kindle, appuyez sur un livre vous voulez acheter. Appuyez sur le Acheter bouton.

Une fois l’achat confirmé, vous verrez la possibilité d’annuler la commande. Appuyez sur le annuler la commande relier.

Le téléchargement sera arrêté ou supprimé et un remboursement sera ajouté à votre compte.

Il convient de noter que vous ne pouvez annuler une commande à partir d’un appareil Kindle qu’immédiatement après l’avoir acheté. Si vous souhaitez retourner le livre électronique et recevoir un remboursement plus tard, vous devrez le faire à partir de l’application ou du site Web Amazon.

Comment obtenir un remboursement pour un achat de livre Kindle depuis votre appareil Android

Ouvrez le Application Amazon. Appuyez sur le carte des hamburgers dans le coin inférieur droit (3 lignes). Appuyez sur Ordres. Appuyez sur Filtre. Appuyez sur Commandes numériques. Sélectionnez le Date de commande Plage de temps.

Robinet Appliquer.

livre Kindle que vous souhaitez retourner et appuyez dessus. Cliquez sur Retour pour remboursement.

Appuyez sur Choisissez une réponse.

Appuyez sur Choisissez une réponse.

Cliquez sur le possibilité de réponse qui correspond le mieux à votre situation.

Robinet Soumettre.

Maintenant, votre livre Kindle errant a été “renvoyé” et Amazon commencera à traiter votre remboursement. Bien que j’aie reçu mon remboursement immédiatement, notez qu’il peut s’écouler jusqu’à trois à cinq jours avant que les fonds ne reviennent sur votre compte.

Comment obtenir un remboursement pour un achat de livre Kindle sur le Web

À partir d’un navigateur Web, connectez-vous à votre compte Amazon.

Clique sur le Retours et commandes onglet en haut à droite de l’écran.

Source : Android Central Cliquez sur Commandes numériques. Localisez le livre Kindle que vous souhaitez retourner et cliquez dessus.

Cliquer sur Retour pour remboursement.

Cliquer sur Choisissez une réponse.

Clique sur le possibilité de réponse qui correspond le mieux à votre situation.

Cliquez sur Soumettre.

C’est ça! Tout comme l’exemple d’application, votre demande de remboursement doit être traitée au plus tard trois à cinq jours après avoir appuyé sur ce bouton d’envoi.

Notez que vous disposez de sept jours pour retourner un livre Kindle et demander un remboursement. Passé ce délai, vous ne pourrez peut-être plus le faire et devrez contacter le service client d’Amazon.

Comment obtenir un remboursement pour un achat de livre audio Audible

Il existe deux façons de rembourser ou d’échanger un livre audio via Audible, et cela dépend si vous avez ou non un abonnement Audible ou si vous n’êtes pas membre et avez acheté le livre audio directement.

Pour les abonnés Audible :

Depuis l’application ou le site Web Audible, accédez à votre Historique d’achat page.

Appuyez ou cliquez sur le titre que vous souhaitez retourner.

Appuyez ou cliquez sur Retourner ce titre. Sélectionnez la raison pour laquelle vous souhaitez rendre le livre, puis appuyez ou cliquez sur Revenir.

Vous recevrez alors un remboursement de vos crédits Audible.

Si vous n’êtes pas abonné à Audible et que vous avez acheté le livre, vous recevrez un remboursement sur votre carte de crédit ou votre carte-cadeau.

Notez qu’Audible a le droit de refuser les échanges, les remboursements ou les retours s’il estime que les clients abusent de ce privilège (bien que je n’aie jamais entendu parler de cela). De plus, le traitement des remboursements par carte de crédit peut prendre jusqu’à 10 jours ouvrables.

