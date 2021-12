Image : 343 industries

Halo Infinite a un événement saisonnier à partir d’aujourd’hui. Comme l’événement précédent d’Infinite, une tonne d’options cosmétiques sont à gagner, dont certaines sont cool, toutes gratuites. Cet événement, cependant, est plus un engagement de temps qu’autre chose du jeu de tir multijoueur populaire jusqu’à présent, vous obligeant à jouer au moins un match par jour pendant 10 des 14 prochains jours.

L’événement « Contingence hivernale » se déroule d’aujourd’hui à début janvier. (Fait amusant : « Winter Contingency » est le nom d’un premier niveau de Halo : Reach.) La date de fin officielle de l’événement est le lundi 3 janvier. Mais un représentant de Microsoft, l’éditeur de Halo Infinite, a confirmé à Kotaku que ce sera actif jusqu’à 13 h HE le mardi 4 janvier.

Winter Contingency fonctionne un peu comme l’événement précédent, « Fracture: Tenrai », en ce sens qu’il a un pass de combat séparé que vous pouvez parcourir en tandem avec le pass de combat standard d’Infinite. En complétant des défis hebdomadaires, vous pouvez débloquer de nouveaux niveaux sur le pass, non pas en accumulant de l’XP, comme avec le niveau standard, mais simplement en complétant des défis individuels. Contrairement à Fracture: Tenrai, où vous ne pouviez progresser qu’en complétant des défis affiliés à un événement, il semble que n’importe quel défi de n’importe quelle liste de lecture puisse servir à éliminer des niveaux dans la passe de combat de Winter Contingency. (J’ai éliminé le premier niveau en remportant simplement un match de Fiesta, le mode à équipement aléatoire.) Mais voici le hic : vous ne pouvez déverrouiller qu’un seul niveau par jour.

Au-delà d’une poignée d’emblèmes et d’arrière-plans sur le thème de l’hiver, vous pouvez acheter du matériel pour votre avatar de joueur spartiate :

Au niveau deux, vous débloquez le revêtement d’armure « rire à la menthe poivrée », qui ressemble à un Spartiate tombé dans une cuve de n’importe quelle concoction abominable qu’ils utilisent pour faire des cannes de bonbon. (C’est illustré en haut de cet article.) Aux niveaux trois et quatre, vous gagnez des épaulettes pour le kit d’armure Mark VII. Les niveaux cinq et huit déverrouillent le revêtement « rire à la menthe poivrée » pour votre fusil d’assaut et votre pistolet, respectivement. vous un peu de munitions pour le kit d’armure Mark VII. Il se fixe sur votre cuisse gauche. Enfin, le niveau 10 confère le revêtement d’armure « Sunset contessa », un brun caramel avec des accents de bronzage sur les épaulettes et les gants.

Le pass de bataille Winter Contingency ne semble pas inclure de bonnet de Noel.

Pour la plupart, la critique de la personnalisation de Halo Infinite est largement basée sur la conviction qu’aucun des kits d’armure disponibles ne correspond aux options. Le kit d’armure Mark VII, celui que vous obtenez gratuitement, a plus d’options de couleurs, déverrouillables via le pass de combat, la campagne ou via l’achat dans la boutique en jeu d’Infinite. Mais le Mark V [B], le kit que vous ne pouvez gagner qu’en payant pour le pass de combat premium, contient tous les accessoires : épaulettes et accessoires et options de casque. Winter Contingency est la première fois que nous voyons un grand nombre d’accessoires pour le kit Mark VII. Au lieu de la personnalisation cross-kit, c’est la prochaine meilleure chose.

Capture d’écran : 343 Industries / Kotaku

Mais en distribuant des récompenses quotidiennement, un peu comme un calendrier de l’Avent, 343 Industries a limité qui peut gagner quoi. Pour certains, les vacances sont une période prolongée de temps d’arrêt. Pour d’autres, ils sont extrêmement occupés. Ce n’est pas un effort d’imagination d’imaginer un scénario dans lequel quelqu’un ne peut jouer littéralement que trois jours d’ici la nouvelle année, déverrouillant ainsi l’épaulette de gauche mais pas celle de droite correspondante. Et ceux qui ne peuvent pas jouer 10 jours au total restent exclus du revêtement d’armure « Sunset contessa ». Parmi la mer de gris et de couleurs primaires fades qui dominent les revêtements d’armure gratuits de Halo Infinite, un non-gris – disponible gratuitement, en plus – est un ajout de garde-robe convoité.

Bien sûr, étant donné le pic inquiétant de cas de covid résultant de la variante omicron, les voyages sont déconseillés pour le moment. Donc, les gens peuvent très bien rester à la maison en masse. Mais c’est néanmoins un défi de taille de demander aux joueurs de se connecter presque tous les jours pendant l’une des périodes les plus chargées de l’année, surtout lorsque ces récompenses peuvent ne plus jamais être disponibles.

Lorsqu’on lui a demandé si l’événement – ou, plus précisément, les récompenses de l’événement – reviendrait à un moment donné dans le futur, un représentant de Microsoft n’avait pas immédiatement cette information en main.