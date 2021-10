Comment obtenir un shake sur le thème «Hocus Pocus» cette saison effrayante

Si vous avez toujours voulu manger comme les Sanderson Sisters à Hocus Pocus, Carvel Ice Cream a les friandises pour vous. La société a annoncé une collaboration avec Disney’s Freeform pour sortir un trio de milkshakes, chacun nommé d’après une sœur Sanderson, pour se préparer à la célébration annuelle des 31 nuits d’Halloween cette année. Candier de Ryan Porter se lance également dans le fun effrayant en créant des bougies pour que votre maison puisse même sentir comme les sœurs Sanderson.

Les trois shakes Carvel sont disponibles à partir d’aujourd’hui et sont chacun servis avec des tasses et des fantômes spéciaux 31 Nights of Halloween x Hocus Pocus. Sarah’s Chilling Churro Shake mélange les Churro Crunchies de Carvel et la crème glacée churro cannelle-sucre avec de la crème fouettée et des pépites jaunes sur le dessus. Le Glorious Cake Batter Shake de Winnie comprend de la crème glacée à la pâte à gâteau Carvel’s avec de la crème fouettée et des pépites d’orange. Le troisième shake est le Mary’s Divine Cookies & Cream Shake, qui comprend des biscuits et des morceaux de crème, le dessert classique à la vanille de Carvel et des pépites de violette. Chaque shake vous coûtera 4,79 $.

Le Candier de Ryan Portier a également plusieurs bougies inspirées de Hocus Pocus et de la gamme 31 Nights of Halloween en préparation. La bougie en édition limitée Mostly Dead on the Inside est un mélange d’essences d’automne comme le clou de girofle épicé, la cannelle et la muscade, mélangés à de la citrouille récoltée, de la crème au beurre et de la vanille.

Les trois bougies inspirées de Sanderson ont toutes des titres basés sur des citations du film. La bougie de Sarah Sanderson est “I Am Beautiful; Boys Will Love Me”, qui comprend des scènes de baume à la mandarine, de tangelo, d’eucalyptus, de mousse, de patchouli, de santal, d’ambre et de musc. Winifred’s s’appelle “I Put a Spell on You” et présente des parfums de sucre, de cannelle, de châtaigne, de clou de girofle, de cèdre, de crème, de fève tonka et de vanille. La bougie de Mary est “Je suggère que nous formions un cercle apaisant”, qui a des parfums d’écorce d’orange, de crème de gingembre, de beurre, de biscuits Graham, de sucre, de cannelle et de clou de girofle. Ces bougies sont disponibles sur le site de Ryan Porter.

La programmation des 31 nuits d’Halloween de Freeform débutera vendredi avec Casper à 14 h 30 HE. La première diffusion de Hocus Pocus est vendredi soir à 21 h HE. Le film sera diffusé 14 fois au cours du mois, de sorte que les téléspectateurs ont de nombreuses occasions de le revoir ou pour la première fois. Le film de 1993 est également diffusé sur Disney +, vous pouvez donc le regarder à tout moment. Disney développe également une suite avec Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy, qui sera disponible sur Disney + en 2022. Anne Fletcher, qui a réalisé Step Up, 27 Dresses, The Proposal et Dumplin ‘, a été signée pour diriger Hocus Pocus 2.