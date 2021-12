Comment obtenir un son de qualité tout en filmant sur votre iPhone

Pourquoi avez-vous besoin d’améliorer l’audio de l’iPhone ? Après tout, l’iPhone facilite la prise et l’édition de vidéos. Mais cela ne veut pas dire qu’obtenir un son de qualité est aussi simple que de pointer et de filmer. Le microphone des nouveaux modèles d’iPhone comme l’iPhone 13 n’est pas trop minable à courte distance. Mais lorsque vous essayez de filmer dans une salle bondée ou en plein air, ce n’est pas tout à fait suffisant. Voici quelques conseils pour éviter un son inférieur à la normale lors de l’enregistrement de vidéos iPhone, en commençant par un excellent équipement comme le microphone RØDE Microphones VideoMic Me-L. Si vous cherchez à améliorer le son lors de la lecture de vos vidéos, pensez à l’un des meilleurs haut-parleurs Bluetooth pour iPhone.

Meilleur dans l’ensemble : Microphones RØDE VideoMic Me-L

Source : RØDE

Le VideoMic Me-L de RØDE est parfait lorsque vous souhaitez améliorer l’audio de votre iPhone. Cela ne pourrait pas être plus simple; il suffit de le brancher directement sur le port Lightning de votre iPhone et c’est parti. La directivité du microphone réduit les bruits environnants. Surveillez votre audio pendant que vous filmez et lisez votre vidéo via un casque branché sur la prise 3,5 mm. Vous obtenez également un pare-brise en fourrure pour bloquer les sons du vent et un clip de micro pour fixer le microphone.

Avantages:

Se branche directement sur le port Lightning Livré avec une pince micro et une bonnette Dispose d’une prise casque pour une surveillance en direct

Meilleur dans l’ensemble

RØDE Microphones VideoMic Me-L Microphone

Simple et élégant

Branchez ce micro directement sur le port Lightning de votre iPhone et entendez une amélioration instantanée de vos enregistrements.

Le plus polyvalent : Zoom iQ6

Source : Zoom

Enregistrez votre environnement sans effort avec ce microphone de haute qualité et bien conçu. Ce micro peut s’ajuster de 90 à 120 degrés, ce qui le rend idéal pour enregistrer votre environnement dans une variété de conditions météorologiques et d’environnements différents. La conception d’enregistrement stéréo X/Y vous permet de capturer une variété de sons à plusieurs distances. De plus, la molette de gain précise vous permet de modifier et d’ajuster facilement votre volume sans avoir à déverrouiller votre téléphone et potentiellement gâcher votre enregistrement. Utilisez l’application propriétaire de Zoom pour enregistrer votre audio de manière fluide et professionnelle.

Avantages:

Conception à double micro Angles de microphone réglables Portable

Le plus polyvalent

Zoom iQ6

Conception réglable

Connectez-vous facilement et commencez à enregistrer un son stellaire via le port Lightning de votre iPhone avec ce micro flexible.

Option économique : Movo PM10

Source : Movo

Si vous voulez un microphone omnidirectionnel portable et abordable pour votre iPhone, jetez un œil au pratique Movo PM10. Il peut facilement être clipsé sur une variété de vêtements ou de surfaces et est livré avec un étui de voyage portable, un pare-brise et un clip de revers. Ce microphone très portable et facile à utiliser doit avoir un adaptateur Lightning vers prise casque pour l’utiliser avec les nouveaux iPhones. Une fois le microphone configuré, vous pourrez enregistrer des voix et des sons cristallins.

Avantages:

Portable Livré avec pare-brise et clip de revers Abordable

Les inconvénients:

Impossible de se brancher directement sur le port Lightning ; a besoin d’un adaptateur

Meilleur prix

Movo PM10

Économique

Le Movo PM10 est un petit micro-cravate économique qui peut être clipsé sur vos vêtements.

Meilleur microphone de luxe : Kit vidéo Shure MV88+ avec microphone à condensateur stéréo numérique

Source : Shure

Si cela correspond à votre budget, pensez à l’excellent kit vidéo Shure MV88+ avec microphone à condensateur stéréo numérique. Obtenez une excellente qualité sonore lorsque vous insérez ce micro dans le port Lightning de votre iPhone. Plusieurs options de largeur stéréo et de motif polaire vous offrent une flexibilité ultime.

Il est certifié Apple MFi et est entièrement compatible avec l’application de caméra iOS native, GarageBand et bien plus encore. Le kit fourni avec ce micro comprend un trépied Manfrotto® PIXI, une pince pour téléphone et un support, ainsi que des câbles iOS et USB-C, pour que vous soyez toujours connecté. La sortie casque intégrée vous permet de surveiller votre audio en temps réel.

Avantages:

Se branche sur le port Lightning de l’iPhone Prise casque pour une surveillance audio en temps réel Le kit complet comprend tout ce dont vous avez besoin

Meilleur microphone de luxe

Kit vidéo Shure MV88+ avec microphone stéréo numérique à condensateur

Tout ce dont vous avez besoin

Ce microphone haut de gamme est livré avec un trépied et tout ce dont vous avez besoin pour un enregistrement professionnel sur votre iPhone.

Meilleurs préréglages : Microphone à condensateur stéréo numérique Shure MOTIV MV88

Source : Shure

Shure fabrique des microphones incroyables, et le microphone à condensateur stéréo numérique MOTIV MV88 ne fait pas exception. Il existe cinq modes prédéfinis de traitement du signal numérique (DSP) : discours, chant, plat, instrument acoustique, fort, vous n’avez donc pas besoin de matériel ou de logiciel supplémentaire pour obtenir le son que vous souhaitez.

L’égaliseur, la compression et la limitation sont automatiquement ajustés. Le micro est certifié Apple MFi et se branche directement sur le port Lightning de votre iPhone. Il est doté de cartouches cardioïdes et bidirectionnelles d’un centimètre ainsi que d’une architecture mid-side pour un son optimal. Le micro s’ajuste à 90 degrés, vous pouvez donc le diriger là où vous en avez besoin.

Avantages:

Se branche sur le port Lightning de l’iPhone Cinq modes prédéfinis DSP (parole, chant, plat, instrument acoustique, fort) Construction entièrement métallique

Meilleurs préréglages

Shure MOTIV MV88 Microphone à condensateur stéréo numérique

Cinq modes prédéfinis

L’utilisation de cinq modes prédéfinis DSP vous permet d’économiser du temps, des efforts et de l’argent.

Meilleur écran pop : Facmogu Desktop Pop Shield

Source : Amazon

Avoir un bouclier anti-pop fiable et pratique dans votre arsenal d’enregistrement est une excellente idée, surtout si vous êtes quelqu’un qui souhaite enregistrer des interviews avec votre iPhone. Le Facmogu Desktop Pop Shield est un trépied avec un écran anti-pop dans lequel vous pouvez insérer votre petit microphone. Le bouclier peut être ajusté à 360 degrés et peut se plier pour s’adapter à une variété de microphones différents. Il est conçu avec une double couche de maillage pour des capacités d’enregistrement plus fluides.

Avantages:

Portable et réglable Facile à installer Abordable

Les inconvénients:

Ne tiendra pas de plus gros microphones

Meilleur écran pop

Bouclier anti-pop de bureau Facmogu

Idéal pour les entretiens

Le bouclier anti-pop de bureau Facmogu est facile à installer avec un design de trépied et un bouclier anti-pop réglable.

Idéal pour l’extérieur : les pare-brise pour microphones Hisonic

Source : Hisonique

Si vous enregistrez à l’extérieur, le vent peut être gênant et souvent gâcher un enregistrement. Un bon pare-brise est une chose qui gardera votre son clair et exempt de bruits gênants. De nombreux microphones sont livrés avec une bonnette anti-vent. Mais si le vôtre ne le fait pas, ou si le pare-brise se perd ou se détériore, vous en aurez besoin d’un autre.

Les pare-brise pour microphone Hisonic sont fournis dans un paquet de cinq pare-brise colorés qui se glissent sur le dessus de votre microphone portable pour garder votre son lisse et cohérent. L’utilisation de l’un d’entre eux protégera mieux votre microphone pendant l’enregistrement et permettra un son plus propre et plus fluide dans les environnements venteux.

Avantages:

Abordable Coloré Pratique

Idéal pour l’extérieur

Pare-brise pour microphones Hisonic

Réduire le bruit du vent

Avec les pare-brise de microphone Hisonic, vous pouvez minimiser l’encombrement du bruit pour un son plus doux et plus net.

Meilleure cabine de son portable : Monoprice Microphone Isolation Shield

Source : Monoprix

Dans certaines situations d’enregistrement, une cabine de son peut vous être utile. Le bouclier d’isolation de microphone Monoprice est doté d’une mousse acoustique à l’avant et d’une plaque métallique ventilée à l’arrière, et le support à double pince se fixe aux pieds de micro ou aux perches jusqu’à 1,25 pouces de diamètre.

Il est doté d’un support fileté pour microphone standard de 3/8 pouces et comprend un adaptateur de filetage de 3/8 à 5/8 pouces. Tous les outils nécessaires à l’assemblage et au montage sont inclus. Les côtés rabattables vous offrent différents angles de travail ou peuvent être complètement repliés pour le rangement.

Avantages:

Portable Le dos ventilé empêche les reflets dans l’arc du bouclier Flexible

Les inconvénients:

Certains utilisateurs signalent des problèmes de qualité

Meilleure cabine de son portable

Bouclier d’isolation de microphone Monoprice – Noir

Cabine de son à emporter

La mousse acoustique et le dos en métal ventilé peuvent vous aider à obtenir une qualité sonore encore meilleure.

Meilleur support de table universel : * Support de microphone de bureau réglable amélioré InnoGear *

Source : InnoGear

Quel que soit le microphone que vous possédez, si vous avez besoin d’un support de table sans cloche ni sifflet, InnoGear est là pour vous. La base lestée ne laissera pas votre micro basculer et les patins antidérapants situés en dessous empêchent les rayures. Plutôt qu’un fermoir encliquetable qui peut se desserrer avec le temps, celui-ci vous permet de visser votre micro. Il est livré avec des vis femelles de 3/8 pouces à mâles de 5/8 pouces pour une utilisation polyvalente. Vous pouvez régler la hauteur de 10,6 à 15,4 pouces.

Les inconvénients:

Peut ne pas être assez stable pour les microphones très lourds

Meilleur support de table universel

Support de microphone de bureau réglable amélioré InnoGear

Écurie de table

Stabilisez votre micro sur n’importe quelle surface dure avec ce support de micro de table universel.

En bout de ligne

Une fois que vous avez choisi votre microphone et que vous souhaitez commencer à enregistrer, vous pouvez utiliser quelques astuces qui amélioreront l’audio de l’iPhone et vous offriront l’enregistrement le plus net possible.

Si vous enregistrez à l’extérieur, faites de votre mieux pour éviter le vent et protégez votre microphone. Si vous devez enregistrer au milieu d’un champ, un micro de lavabo est toujours une excellente option car il épouse le corps d’une personne pour un son plus clair. Assurez-vous simplement qu’il n’est pas trop près de la bouche de la personne.

Croyez-le ou non, vous pouvez obtenir un son formidable dans un placard. Vos vêtements peuvent agir comme un tampon et éliminer les bruits extérieurs. Il y a plein de YouTubers et podcasteurs qui font ça ! Plus important encore, essayez de garder votre microphone aussi stable que possible. Plus il bouge et rebondit, plus vous avez de chances d’obtenir un son irrégulier et cassé.

Assurez-vous d’utiliser les bons outils pour le travail. Bien qu’un équipement d’enregistrement de haute qualité puisse coûter cher, vous n’avez pas besoin d’acheter une configuration complète pour toutes les situations imaginables à la fois. Un microphone solide tel que le microphone VideoMic Me-L de RØDE Microphones est un bon point de départ ; Ensuite, vous pouvez voir les accessoires dont vous avez besoin au fur et à mesure.

Crédits — l’équipe qui a travaillé sur ce guide

Karen Freeman est enseignante, écrivaine, personne des médias sociaux et femme de famille. Elle adore voyager, jouer avec des trucs technologiques, boire du café, découvrir de nouveaux restaurants incroyables et expérimenter de nouvelles choses.

Cella Lao Rousseau est un véritable passionné de crime, auteur d’horreur à succès, collectionneur de rouges à lèvres, buzzkill et sicilien. Suivez-la sur Twitter et Instagram : @hellorousseau

