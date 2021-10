Comment obtenir un taco gratuit de Taco Bell pendant les World Series

Un nouveau Taco Hero est né, apportant avec lui des tacos Taco Bell gratuits. Lors du premier match des World Series 2021, Ozzie Albies des Braves d’Atlanta a volé le deuxième but lors de la première manche, devenant le Taco Hero de cette année et débloquant la promotion annuelle « Steal a Base, Steal a Taco » de la chaîne de restauration rapide de style mexicain bien-aimée.

Lorsque Albies a volé la base pendant le match, qui a vu les Braves s’imposer contre les Astros lors d’une victoire 6-2 lors du premier match, la promo « Voler une base, voler un taco » a été débloquée. La promo annuelle célèbre la première base volée des World Series, le joueur volant la base étant surnommé cette année-là Taco Hero et l’acte lui-même déclenchant la promotion, qui voit Taco Bell offrir un Nacho Cheese Doritos Locos Tacos pour tout le monde en Amérique , jusqu’à épuisement des stocks. Après le moment historique du match 1, Taco Bell a tenu parole, confirmant que les fans peuvent s’arrêter chez leur Taco Bell local le jeudi 4 novembre pour marquer leur taco gratuit.

J’ai hâte de voir la base volée qui a remporté des tacos gratuits aux États-Unis dans le Baseball Hall of Fame. 🙌 https://t.co/A2AFrSuVc3 – Taco Bell (@tacobell) 27 octobre 2021

La base volée d’Albies a fait plus que débloquer des tacos gratuits, car elle est également entrée dans l’histoire en tant que 10e base volée dans le cadre de la promotion Steal A Base, Steal A Taco, et la chaîne de restauration rapide et le monde du baseball honorent cela dans un grand manière. Après avoir appelé Minute Maid Park chez elle, la deuxième base se dirigera vers le National Baseball Hall of Fame and Museum à Cooperstown, New York, où elle sera exposée parmi d’autres souvenirs célébrant l’histoire de la MLB.

« À Cooperstown, nous racontons les histoires du jeu sur le terrain et l’impact du baseball sur les fans », a déclaré Josh Rawitch, président du National Baseball Hall of Fame and Museum. « Ce programme a gagné en popularité, et alors qu’il entame sa dixième année, nous sommes ravis que les centaines de milliers de fans qui visiteront le Musée au cours de la prochaine année pourront revivre le moment passionnant des World Series que cette base représente. »

Alors que la promo Steal a Base, Steal a Taco a déjà été débloquée, Taco Bell a fini de célébrer les World Series. La chaîne a annoncé mercredi que les clients peuvent gagner le double de points sur leurs achats avec Taco Bell Rewards chaque jour de match restant des World Series 2021. Le programme de fidélité de la chaîne voit souvent de nouvelles offres ajoutées, et vous pouvez vous inscrire https://www.tacobell.com/steal-a-taco/.