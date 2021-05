Comment obtenir un VPN: pourquoi vous en avez besoin et comment le télécharger

Le processus d’obtention d’un VPN peut être très simple si vous vous connectez simplement, téléchargez le premier que vous voyez et installez-le. Mais, en réalité, c’est beaucoup plus complexe que cela. Non seulement vous devez choisir le bon service si vous voulez la meilleure expérience VPN, mais vous devez également savoir comment le configurer correctement pour vos besoins.

Commencez par déterminer pourquoi vous voulez un VPN. Votre priorité est-elle d’obtenir un VPN sécurisé pour une meilleure confidentialité et un meilleur anonymat en ligne? Voulez-vous un VPN Netflix pour le streaming international? Peut-être qu’un VPN est votre moyen d’économiser de l’argent sur les achats où les prix s’ajustent à vos détails.

Ensuite, vous devez réfléchir à l’endroit où cela s’applique. En aurez-vous besoin sur votre ordinateur, votre téléphone, peut-être votre console et votre téléviseur? Et voulez-vous que plus d’une personne l’utilise dans votre ménage?

Le prix est un autre élément important de votre décision. Il existe des options VPN gratuites et des choix VPN payants – devez-vous payer ou non?

Ensuite, une fois que vous en avez choisi un, comment le faire fonctionner? Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur la façon d’obtenir un VPN.

Pourquoi avez-vous besoin d’un VPN?

Un VPN utilisera plusieurs serveurs pour envoyer une requête ping à votre adresse IP afin que vous sembliez être quelque part où vous n’êtes pas. Cela vous permet de rester derrière cette adresse proxy, cachée et anonyme. Donc, si vous voulez l’anonymat en ligne, cela le fera pour vous dans tous les cas. Certains offrent une sécurité supplémentaire avec des serveurs à double saut, ce qui signifie que vous êtes caché derrière deux serveurs plutôt qu’un seul. Certains proposent également un double cryptage pour la transmission ridiculement sécurisée de vos données, comme NordVPN.

Peut-être que vos besoins sont davantage axés sur le divertissement et le shopping? En usurpant votre emplacement, il devient possible de contourner les restrictions géographiques. Par exemple, Netflix aux États-Unis a une bibliothèque de films et d’émissions différente de celle du Royaume-Uni. Donc, si vous êtes au Royaume-Uni et que vous souhaitez assister à vos spectacles, vous serez bloqué. Un VPN vous permet de sembler être de retour aux États-Unis afin que vous puissiez toujours rattraper ce que vous voulez regarder. De même – mais nous ne l’approuvons pas – vous pourriez sembler être n’importe où dans le monde et profiter de la programmation de cette région.

Pour faire du shopping, cela peut vous aider à paraître anonyme. Certains sites Web, comme les sites de vente de vols, adapteront les prix en fonction de l’endroit où vous vous trouvez. Certains prétendent même qu’ils examineront les détails de votre machine, comme un Mac ou un PC, et ajusteront les prix en fonction de la richesse que vous semblez avoir – bien que cela ne soit pas prouvé. Quoi qu’il en soit, un VPN pourrait vous faire apparaître ailleurs et vous offrir un prix moins cher.

Pour quels appareils avez-vous besoin d’un VPN?

La plupart des services VPN offrent la possibilité de les utiliser avec un compte connecté à plusieurs appareils à la fois, mais leur nombre varie d’un service à l’autre, alors assurez-vous de savoir combien vous en avez besoin avant de commencer à magasiner. ExpressVPN est l’un des meilleurs, mais il vous limite à cinq appareils, où le Surfshark, moins cher mais aussi impressionnant, vous offre des connexions illimitées.

Il convient également de garder à l’esprit que de nombreux VPN vous permettront de l’installer sur votre routeur. Cela signifie que peu importe le nombre d’appareils dont vous disposez, ils seront tous derrière le VPN car ils se connectent à ce routeur pour leur connexion Internet. Si vous faites cela, vous n’aurez pas à vous soucier d’avoir autant de connexions à votre compte. Cela dit, ils sont tous dans la même région, vous ne pouvez donc pas changer cela pour chaque appareil en même temps.

Combien coûte un VPN?

Cette question est variée puisque vous pouvez obtenir des services VPN gratuits. Le hic ici est que la plupart d’entre eux sont limités par la quantité de données que vous pouvez utiliser, très minime dans la plupart des cas. Dans la rare exception où les données sont illimitées, sur ProtonVPN, vous êtes alors très limité par les vitesses.

En termes de fonctionnalités, comme le nombre de serveurs et de pays auxquels vous pouvez vous connecter, la sécurité, les interfaces et les applications, si vous payez, vous obtenez beaucoup plus. Cela ne signifie pas que vous devez payer une somme énorme. Engagez-vous à un paiement à long terme à l’avance et vous économiserez beaucoup sur le prix. Surfshark, par exemple, coûte 12,95 $ par mois, mais si vous vous engagez à 24 mois, il tombe à seulement 2,49 $ par mois.

Comment installer un VPN

Tout d’abord, vous devrez vous inscrire à un service sur son site Web. Cela vous permettra ensuite de télécharger le client (application) pour votre appareil. Il peut être plus facile de la configurer sur un ordinateur avant d’ajouter la version de l’application à un smartphone, par exemple.

La plupart des options VPN vous guideront tout au long du processus de configuration, ce qui peut être simple. Mais pour certains appareils, comme Android ou Chromebooks, il peut être payant de consulter des didacticiels sur le site Web du fournisseur VPN pour le faire correctement.

Pour installer sur quelque chose comme un routeur, il peut être utile d’utiliser un client tiers compatible OpenVPN, en supposant que le VPN le prend en charge. Beaucoup offrent déjà cela, donc même cette partie est facile à faire en suivant les instructions d’installation. À défaut, vous pouvez obtenir des didacticiels sur le site Web du fournisseur VPN dans la plupart des cas.

Si vous rencontrez des problèmes, essayez ces solutions rapides.

Fermez et redémarrez le client, redémarrez l’appareil et réessayez. Si vous avez un autre logiciel VPN, arrêtez-le. Si le lecteur ne fonctionne pas, essayez d’utiliser la fonction de réparation proposée par de nombreux VPN, ou une fonctionnalité du même nom dans les paramètres. Assurez-vous que vous êtes correctement connecté. Essayez de passer à d’autres serveurs pour vous assurer que vous obtenez ce dont vous avez besoin. Essayez également de changer de protocole. Si vous disposez d’un pare-feu ou d’un antivirus, assurez-vous qu’ils ne provoquent pas le blocage en les arrêtant pour effectuer un test.

Si tout le reste échoue, vous pouvez généralement contacter un fournisseur de VPN décent par chat en ligne en direct où un professionnel qualifié se fera un plaisir de vous aider. ExpressVPN propose un service d’assistance par chat en direct 24h / 24 et 7j / 7, par exemple.