Comment obtenir une carte d’exemption de couvre-visage et sont-elles légalement obligatoires ?

Les handicaps et les déficiences ne sont pas toujours visibles pour les autres, et tant de personnes que vous voyez s’abstenir de porter des couvre-visages ont une bonne raison de le faire.

Les couvre-visages sont devenus une partie de la vie au cours des deux dernières années à la suite de la pandémie de Covid – mais alors que les règles concernant leur port dans certains contextes ont été levées en juillet, ils redeviennent obligatoires dans les magasins et dans les transports publics à travers l’Angleterre au milieu des inquiétudes concernant la nouvelle variante Omicron.

A des moments où le masque était obligatoire, les personnes handicapées ont choisi de porter une carte ou de porter un cordon afin de dissiper toute confusion des autres.

Ceux qui ne portent pas de couvre-visage si nécessaire s’exposent à des amendes de 200 £, à moins qu’ils ne bénéficient d’une exemption et soient en mesure de le prouver.

Alors, comment obtenir une carte d’exemption, et sont-elles légalement obligatoires ?

Qui est dispensé de porter un couvre-visage ?

Dans tout le Royaume-Uni, vous êtes dispensé de porter un couvre-visage où il est obligatoire si vous ne pouvez pas en mettre, en porter ou en retirer un en raison d’une maladie ou d’une déficience physique ou mentale, ou d’un handicap.

Vous n’êtes pas non plus obligé de porter un masque si vous voyagez avec ou si vous fournissez une assistance à une personne qui utilise la lecture labiale pour communiquer.

Les enfants de moins de 11 ans en Angleterre et au Pays de Galles, de moins de 13 ans en Irlande du Nord et de moins de cinq ans en Écosse sont également exonérés.

Le gouvernement a conseillé aux enfants de moins de trois ans de ne pas porter de couvre-visage.

Comment obtenir une carte d’exemption de couvre-visage, un badge ou un cordon

Les personnes en Angleterre peuvent télécharger les cartes et badges ci-dessous à imprimer ou à afficher sur un téléphone mobile :

Les citoyens gallois peuvent utiliser le lien ci-dessous pour accéder à une carte d’exemption imprimable :

Le gouvernement écossais a mis en place un formulaire de demande en ligne sur le site Web gov.scot pour les personnes exemptées ou incapables de porter un couvre-visage.

Alternativement, les personnes handicapées peuvent choisir d’utiliser le programme Hidden Disabilities’ Sunflower Lanyard ou une carte d’exemption de couvre-visage, qui peut être achetée pour 55 pence sur leur site Web.

Les grands magasins tels que Marks and Spencer, Sainsbury’s, Argos, Tesco et Morrisons vendent également les cartes et les cordons en magasin.

Toutes les compagnies de trains de voyageurs et de nombreux grands magasins reconnaissent le programme Sunflower Lanyard.

Les cartes, badges ou cordons d’exemption couvrant le visage sont-ils légalement requis ?

Les cartes d’exemption de couvre-visage sont un choix personnel et ne sont pas requises par la loi.

De nombreuses personnes choisissent de porter les cartes ou les cordons, car cela peut entraîner moins de confusion et de confrontation de la part des autres.



