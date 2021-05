Comment obtenir une carte SIM Mint Mobile gratuite pour votre téléphone

Vous avez peut-être remarqué les publicités humoristiques de Mint Mobile mettant en vedette Ryan Reynolds et vous vous êtes demandé si vous devriez essayer ce transporteur excentrique. Mint Mobile est un opérateur prépayé qui propose aux clients des forfaits de téléphonie cellulaire abordables sur le vaste réseau 4G LTE et 5G de T-Mobile à un coût inférieur lorsque vous vous inscrivez pour des termes de trois, six ou 12 mois. Si vous souhaitez tester l’opérateur avant de vous engager, Mint Mobile est prêt à vous envoyer une carte SIM Mint Mobile gratuite pour l’essayer lors d’un essai gratuit de 7 jours. Pour vous inscrire à l’essai et obtenir votre carte SIM gratuite, il vous suffit de suivre ces étapes simples.

Comment obtenir votre carte SIM gratuite Mint Mobile

Mint Mobile propose aujourd’hui certains des meilleurs forfaits de téléphonie mobile et peut vous aider à économiser de l’argent. Mais rejoindre un nouvel opérateur ou changer de fournisseur depuis des années peut parfois sembler risqué, c’est pourquoi Mint a lancé un essai gratuit de 7 jours pour essayer son service. L’essai est livré avec 250 Mo de données 5G et 4G LTE, 250 SMS et 250 minutes que vous pouvez utiliser directement depuis votre téléphone une fois que vous avez inséré la carte SIM de Mint ou installé votre eSIM. Vous recevrez un nouveau numéro à utiliser pendant la période d’essai, et Mint promet que votre service actuel ne sera pas affecté.

Pour obtenir votre carte SIM Mint Mobile gratuite, vous aurez besoin d’un appareil compatible et d’une carte de crédit à portée de main.

Pour commencer, télécharger l’application Mint Mobile sur votre appareil mobile depuis l’App Store ou Google Play. Ouvrez l’application sur votre téléphone et sélectionnez Essayez avant d’acheter.

Vous serez redirigé vers un écran où vous pourrez activer ou commander votre essai gratuit. Si vous êtes éligible pour une eSIM, vous aurez deux options: vous pouvez acheter une eSIM ou une carte SIM physique.

Pour continuer avec un achat eSIM, sélectionnez Continuer avec eSIM sur les deux écrans. L’écran suivant vous demandera votre code postal pour vous aider à attribuer un nouveau numéro de téléphone. Sélectionner Reconnaissance automatique du code postal ou alors Je saisis le code postal manuellement. Vérifiez votre code postal ou saisissez-le manuellement et appuyez sur Continuez.

Si vous préférez recevoir une carte SIM physique par e-mail, revenez à l’écran Activer votre essai gratuit et appuyez sur Découvrez vos autres options SIM et, lorsque vous y êtes invité, Commander une carte SIM. Mais si vous ne possédez pas d’appareil éligible eSIM, vous n’aurez le choix qu’une seule option sur l’écran Commander votre essai gratuit.

Sélectionner Commandez votre carte SIM. Sur l’écran suivant, l’application Mint Mobile demandera d’exécuter une vérification de compatibilité. presse Allons vérifier, ou vous pouvez ignorer cette étape, bien que ce ne soit pas recommandé.

Le vérificateur de compatibilité de Mint vous permettra de savoir si votre appareil est compatible. Par exemple, le mien était «Foxtastic». Si c’est le cas pour vous également, cela signifie que l’adresse que vous avez fournie bénéficie d’une excellente couverture et que votre appareil est compatible.

presse Continuer si vous avez une bonne compatibilité avec le réseau Mint Mobile. Entrez vos informations personnelles pour Créez votre compte, y compris le prénom, le nom, l’adresse e-mail et le numéro de téléphone si demandé. Appuyez sur continuer. Entrez votre adresse de livraison et appuyez sur Continuer. Si vous recevez une eSIM, vous n’aurez pas besoin de fournir d’adresse. Ajoutez votre détails de la carte de crédit et appuyez sur Continuer. Vous ne serez pas facturé, mais Mint doit toujours avoir votre carte dans ses dossiers. Confirmez l’achat de votre kit de démarrage d’essai gratuit ou de votre essai gratuit eSIM. Sélectionner Commandez maintenant.

Votre achat sera gratuit, que vous ayez commandé une carte SIM physique ou une eSIM. Une fois que vous avez reçu votre carte SIM par la poste ou par voie numérique, vous recevrez un nouveau numéro de téléphone à utiliser tout au long de votre essai. Et au bout de sept jours, vous pouvez décider de continuer à utiliser votre carte SIM et votre numéro de téléphone en vous inscrivant à un plan complet.

