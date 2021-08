Comment obtenir une clé bêta d’accès anticipé sans précommande

in

La bêta ouverte de Back 4 Blood débutera la semaine prochaine, mais les fans impatients peuvent désormais obtenir un Clé de démonstration à accès anticipé sans précommander le jeu.

Développé par les responsables du bien-aimé Left 4 Dead, le jeu de tir de zombies coopératif est l’un des jeux les plus attendus de l’année qui devrait débarquer en octobre. Il possède des fonctionnalités uniques et exclusives pour PC en ce qui concerne les graphismes, mais il y aura une prise en charge du jeu croisé au lancement, ce qui signifie que vous pourrez repousser les hordes de morts-vivants avec tout le monde.

Bien qu’il reste encore quelques mois avant sa sortie, vous pouvez profiter d’une démo limitée dans le temps en quelques jours seulement.

Back 4 Blood – Bande-annonce PC

Quand est la bêta d’accès anticipé de Back 4 Blood ?

La bêta d’accès anticipé de Back 4 Blood est prévue pour le 5 août et se terminera le 9 août.

Il est disponible pour les consoles de dernière génération et de nouvelle génération ainsi que pour PC. Bien qu’il ne dure que quatre jours, il y aura une démo ouverte entre le 12 et le 16 août pour que tout le monde puisse en profiter ensemble.

Quant à ce qui sera impliqué, le contenu prévisualisé comprend le mode PvP, Swarm. Cela comprendra deux cartes et six variantes uniques de zombies (Ridden), mais il y aura aussi beaucoup plus à essayer.

Comment obtenir la clé bêta d’accès anticipé de Back 4 Blood

Vous pouvez obtenir une clé bêta d’accès anticipé de Back 4 Blood en pré-commandant l’édition Standard, Deluxe ou Ultimate.

Cependant, si vous n’avez pas envie d’acheter le jeu avant de l’essayer, vous pouvez à la place obtenir une clé gratuite en regardant un streamer Twitch avec Drops activé pendant une heure pour accéder à la version bêta.

Vous devrez créer un compte WB Games, le lier à votre Twitch et regarder n’importe quel streamer pendant la durée susmentionnée. Une fois cela fait, vous pourrez alors réclamer la clé de la plate-forme de votre choix dans votre compte WB Games.

Date de sortie

La date de sortie du jeu complet est le 12 octobre. Mais, si vous pré-commandez la version Deluxe ou Ultimate, vous pourrez commencer à jouer le 8 octobre.

Les propriétaires Deluxe recevront le pass annuel, tandis que les acheteurs Ultimate recevront le même, plus un pack de skins et des goodies numériques supplémentaires, y compris une bannière et un emblème.

