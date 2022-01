Comment obtenir une voiture dans Project Zomboid

Dans Project Zomboid, avoir une voiture est essentiel si vous prévoyez de survivre après les premiers jours du jeu. En plus de vous permettre de vous déplacer rapidement d’un endroit à l’autre, les voitures peuvent stocker une quantité décente d’équipement ou même éloigner les zombies à la rigueur. Obtenir une voiture n’est cependant pas facile, à moins que vous ne créiez un personnage avec cet objectif en tête.

Construit pour conduire

Avant même de charger dans le monde de Project Zomboid, vous pouvez augmenter considérablement vos chances d’obtenir rapidement une voiture en créant un caractère mécanicien. Le préréglage est l’un des nombreux choix de carrière du jeu et vous donne trois points de compétence en mécanique. Ces points vous permettent de réparer à peu près n’importe quelle voiture du jeu, mais en plus de cela, les mécaniciens sont effectivement à deux pas de conduire chaque voiture que vous trouvez.

Les mécaniciens n’ont qu’à mettre à niveau l’électricité une fois pour faire chauffer les voitures.

Après avoir commencé en tant que mécanicien, vous n’avez qu’à gagner un niveau dans la compétence électrique et vous serez en mesure de brancher des voitures. À condition qu’ils ne soient pas endommagés, que leurs batteries soient chargées et qu’il y ait de l’essence dans le réservoir, vous pouvez prendre à peu près n’importe quel véhicule sur la route et partir sans la clé.

Où trouver des clés de voiture dans Project Zomboid

Si vous ne commencez pas en tant que mécanicien, obtenir une voiture sera une tâche beaucoup plus longue. Vous devrez soit moudre deux niveaux en mécanique et un niveau en voitures électriques à fil chaud, soit avoir la chance de trouver une clé de voiture.

Les clés de voiture peuvent être trouvées dans les maisons avec des voitures devant elles ou des zombies à proximité.

Les clés de voiture vous donnent accès à un seul véhicule spécifique, tout comme les clés de voiture dans la vraie vie. Bien que difficile à trouver, ils peuvent généralement être trouvés sur le sol dans les parkings près de la voiture, à l’intérieur des maisons voisines, ou même sur des zombies qui errent à proximité. Bien sûr, vous ne pourrez partir en voiture que si elle a du gaz et des composants fonctionnels.

Où trouver du gaz dans le projet Zomboid

L’essence est l’une des ressources les plus précieuses de Project Zomboid, une dont vous aurez besoin en abondance au fur et à mesure de votre progression dans le jeu. Le moyen le plus simple de transporter l’essence est d’utiliser des bidons d’essence, qui peuvent être trouvé dans les stations-service ou dans les garages à côté des maisons. Cependant, ils ne sont pas toujours pleins et peuvent nécessiter que vous vous rendiez à une pompe à essence et récupérez vous-même du carburant.

Avec un bidon d’essence, vous pouvez aussi siphonner l’essence des voitures à proximité. S’il y en a un qui est endommagé ou que vous savez que vous n’allez pas utiliser, n’hésitez pas à en retirer autant d’essence que possible pour le stocker pour plus tard. Dans Project Zomboid, ce n’est jamais une mauvaise idée d’avoir une tonne d’essence dans les parages.

Si vous débutez dans Project Zomboid et que vous n’êtes pas encore prêt à acheter une voiture, consultez notre guide sur la façon de survivre au premier jour du jeu.

