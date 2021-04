Aujourd’hui, nous examinons comment obtenir votre vidéo musicale sur Apple Music. Plus précisément, les différentes options et difficultés en ce qui concerne la distribution numérique indépendante de nos vidéos musicales et de nos contenus vidéo musicaux sur la plate-forme de streaming d’Apple. Nous avons déjà discuté de services comme TuneCore – l’une des meilleures options pour obtenir votre musique sur Apple Music, Spotify et bien d’autres – cependant, les choses ont évolué dans l’espace depuis lors avec le concurrent de TuneCore Distrokid qui fait maintenant des vagues, mais dans une certaine mesure, les options sont encore quelque peu limitées lorsqu’il s’agit de distribuer le contenu vidéo de votre compagnon. Examinons donc de plus près la liste officielle des partenaires distributeurs d’Apple, les meilleures options disponibles pour les créateurs de musique / créateurs de contenu indépendants et comment distribuer votre clip vidéo sur Apple Music.

Comment obtenir votre vidéo musicale sur Apple Music

À ce stade, il semble, pour la plupart, assez simple d’obtenir votre musique sur Apple Music et d’autres services comparables. Les vidéoclips, cependant, sont une bête un peu plus compliquée pour les artistes complètement indépendants.

Liste de recherche de partenaires musicaux d’Apple – Apple Music Video Distribution

La liste officielle de recherche de partenaires musicaux d’Apple est un point de départ évident ici, mais il n’y a vraiment pas beaucoup de services officiellement mis en évidence auxquels vous pouvez simplement vous inscrire, payer votre argent et regarder votre vidéo musicale sur Apple Music (généralement quelques semaines plus tard) pour autant que l’on sache. Vous en trouverez beaucoup qui disent qu’ils le font, et cela pourrait très bien être le cas, mais il semble que beaucoup d’entre eux ressemblent plus à une petite étiquette à laquelle vous auriez besoin de soumettre votre colis avant d’être même considéré – ou quelque chose à cet effet. Et d’autre part, la plupart des plus grands services bien connus de la liste (TuneCore, Distrokid, etc.) ne prennent pas en charge la distribution de vidéoclips.

Quels services sont les meilleurs pour distribuer des vidéos musicales sur Apple Music?

Cela laisse les artistes indépendants, les producteurs de chambres à coucher et les créateurs de contenu en herbe dans une certaine perte, ou dans un désordre quelque peu déroutant d’options à considérer avec des possibilités limitées pour la paternité personnelle lorsqu’il s’agit d’obtenir des clips vidéo sur Apple Music. L’analyse de la répartition des redevances et des prix pour chaque avenue de distribution de vidéoclips, les politiques / tarifs pour les modifications du contenu après la livraison, et la compréhension des exigences / limitations du contenu vidéo pour chaque service, entre autres choses, est déjà bien plus que suffisant pour que les créations indépendantes puissent traiter. avec – sans parler de certains des services de la liste d’Apple qui présentent un désordre compliqué d’une page d’accueil et / ou qui ne sont vraiment disponibles que pour les personnes en dehors de l’Amérique du Nord.

Donc, trouver un service simple et facile à comprendre avec les détails clairement présentés est inestimable, même en dépit de toutes les autres considérations de monétisation ici. Certains créatifs veulent simplement diffuser leur contenu dans le monde entier et sur les plus grandes plates-formes du jeu, donc la possibilité de simplement soumettre du contenu, de payer l’argent et de ne pas avoir à nous soucier du reste est ce que nous sommes vraiment. après ici aujourd’hui.

Distribution de vidéoclips symphoniques

Et cela nous amène à Symphonic. De toutes les options qu’Apple mentionne sur sa liste officielle de partenaires, Symphonic semble être la plus simple pour obtenir votre vidéo sur la plate-forme d’Apple. Alors que TuneCore et Distrokid (utilisez ce lien pour 7% de réduction votre travail de distribution) – sans doute les deux plus grands acteurs du jeu de distribution de musique indépendante – n’offrent pas de services de vidéo musicale, Symphonic semble avoir un processus de soumission simple que tout le monde peut utiliser.

Les conditions habituelles de partage des redevances et de spécifications vidéo s’appliquent ici comme prévu (plus de vidéos lyriques sur Apple Music, plus de téléchargements Facebook à moins que vous n’ayez une page d’artiste officielle publique, etc.), mais à la fin, vous remplissez les formulaires, envoyez votre en espèces, et vous êtes sur la bonne voie. Pas besoin d’avoir un million de jeux Spotify ou un énorme suivi Instagram pour que le distributeur indépendant puisse vous considérer, payez simplement votre argent et diffusez votre contenu.

Symphonic propose un processus de soumission simple à suivre qui guide les créatifs tout au long du processus avec plusieurs conseils et détails sur ce qui est requis de votre part et à quoi s’attendre des différents services de streaming, y compris Apple Music. Il existe une liste de contrôle pratique en quatre étapes que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre vidéo musicale est prête à l’emploi, ainsi que des détails importants concernant VEVO et les vidéos présentant du contenu dans une autre langue. Vous pouvez parcourir tous ces détails ici avant de déposer un acompte et vous pouvez consulter le barème des redevances symphoniques ici.

Plus d’options de distribution Apple Music

Bien sûr, il y a beaucoup d’options sur la liste d’Apple qui feront le travail, mais la plupart d’entre elles ne sont pas des services entièrement ouverts. Le distributeur populaire CD Baby, par exemple, est répertorié comme un support de vidéoclips, mais il ne semble pas offrir ou faire la publicité de ce service nulle part. Quelqu’un at-il une expérience du paiement de la distribution avec CD Baby et / ou de la situation du clip vidéo?

Sur les cinq services de la liste des partenaires désignés comme étant une option «Préféré Plus» par Apple, CD Baby est le seul qui ne ressemble pas à une sorte de label de musique qui doit vouloir distribuer vos créations pour sortir votre contenu au monde ou au moins exiger une sorte de communication privée et un processus de soumission qui donne l’impression que vous essayez d’obtenir un contrat d’enregistrement ou quelque chose du genre. Les autres tombent dans le côté des étiquettes ou ne sont même pas en anglais lorsque vous accédez à la page d’accueil.

Bien qu’il existe certainement d’autres moyens au-delà de Symphonic pour obtenir votre vidéo musicale sur Apple Music, en ce qui concerne les options officiellement prises en charge, cela semble être le moyen le plus simple de le faire à ce stade.

Quelqu’un connaît-il un meilleur moyen d’obtenir votre vidéo musicale sur Apple Music? Avez-vous eu de la chance avec certains des services de distribution de vidéoclips les plus «fermés»? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

