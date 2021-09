in

Pokémon Unite est officiellement disponible pour la Nintendo Switch et les appareils mobiles sur iOS et Android maintenant. Pour ceux qui ne le savent pas, Pokémon Unite a permis aux joueurs qui ont rejoint le jeu plus tôt d’échanger une licence gratuite spéciale pour le Pokémon sur Nintendo Switch.

Alors que les joueurs mobiles plongent toujours dans ce qu’ils espèrent être l’un des meilleurs jeux Android, ils se demandent peut-être comment ils peuvent saisir le Pokémon. Voici ce que nous savons concernant le Pokémon et son retour dans le jeu.

Comment obtenir Zeraora gratuitement dans Pokémon Unite sur Android

Heureusement, les joueurs qui n’ont pas pu jouer à Pokémon Unite sur Nintendo Switch ne devront pas manquer Zeraora, car il y a une chance d’obtenir à nouveau le Pokémon. Pour les joueurs mobiles, le Pokémon Mythique fera partie d’une nouvelle mission spéciale trouvée à l’intérieur de Pokémon Unite qui oblige les joueurs à gagner un nombre défini de batailles.

Gagner 32 batailles dans le jeu vous récompensera avec la licence Unite pour Zeraora, tout en gagnant également des récompenses en cours de route. La liste complète des récompenses est la suivante :

Gagnez un total de 2 batailles – 100 tickets Aeos Gagnez un total de 8 batailles – 450 pièces Aeos Gagnez un total de 16 batailles – 50 rehausseurs d’objets Gagnez un total de 32 batailles – Licence Unite : Zeraora

Y aura-t-il une autre chance d’obtenir Zeraora dans Pokémon Unite

Parce que les joueurs mobiles n’avaient pas la chance de jouer au jeu complet s’ils ne possédaient pas de Nintendo Switch, TiMi Studio Group a ajouté une méthode spéciale permettant aux joueurs d’obtenir à nouveau le Pokémon insaisissable. Cependant, il est peu probable que le personnage devienne disponible après cela, donc si vous voulez vous assurer de verrouiller le Pokémon sur votre compte, assurez-vous de vous connecter et de terminer la mission spéciale pour acquérir Zeraora avant qu’il ne soit trop tard.

Qui est Zeraora ?

Zeraora est un Pokémon de type Électrique qui a été introduit pour la première fois dans les jeux Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune sur Nintendo 3DS. Il n’est pas connu d’évoluer de quoi que ce soit ou vers un autre Pokémon. Il a également été rendu disponible dans Pokémon Sword and Shield via un événement à durée limitée, mais ne peut pas être acquis maintenant que l’événement est terminé.

Dans Pokémon Unite, Zeraora a un rôle de Speedster, ce qui signifie qu’il est assez rapide et aussi très bon pour obtenir des attaques rapides pendant la bataille, ainsi que pour marquer des points pour votre équipe.