Comment ‘Oklahoma !’ Naissance de la comédie musicale moderne

L’histoire du théâtre musical peut se diviser ainsi : il y a l’avant-Oklahoma ! et post-Oklahoma !, c’est à quel point ce Rodgers et Hammerstein sont influents comédie musicale de l’âge d’or est. Vous n’avez pas eu à fouler les planches de la production de votre école locale pour reconnaître les premières lignes de « Oh, What a Beautiful Mornin » dans cette pièce intemporelle de la comédie musicale américaine.

Écoutez Oklahoma ! à l’heure actuelle.

A lui seul relancé la forme d’art

Mais ne laissez pas le maïs aussi haut que l’œil d’un éléphant et les surreys à franges vous faire croire qu’il ne s’agit que d’un morceau de nostalgie pittoresque sur des temps simples et des gens plus simples. La production originale de Broadway 1943 et l’adaptation à grande échelle d’Hollywood en 1955 décrivent une histoire beaucoup plus compliquée de l’Ouest américain qui ne blanchit pas les nuances les plus sombres de son matériel source de l’ère de la Dépression. Sinon, comment expliquez-vous une chanson comme « Poor Jud Is Dead ? »

Oklahoma! a marqué le premier des neuf spectacles de Broadway écrits par le compositeur Richard Rodgers et le librettiste Oscar Hammerstein II, qui allait devenir l’équipe la plus réussie de l’histoire du théâtre musical et dominer le genre pendant les deux décennies suivantes. Il a également relancé à lui seul la forme d’art, étant la première production scénique à intégrer de manière transparente les thèmes, l’intrigue et le personnage dans la partition, et a été la première comédie musicale à sortir un enregistrement original de la distribution.

La production scénique historique a été un succès instantané et déjà les studios se bousculaient pour les droits cinématographiques, mais Rogers et Hammerstein voulaient attendre la fin du spectacle, ce qui a conduit à une séquence sans précédent de 2 212 représentations, des tournées nationales et internationales, d’innombrables reprises, et une adaptation cinématographique 12 ans plus tard.

Rodgers et Hammerstein : une institution

Avec l’avènement du Technicolor et de nouveaux formats grand écran (Oklahoma ! serait le premier film tourné sur Todd-AO 70 mm), Rodgers et Hammerstein se sentaient en confiance pour adapter l’histoire au grand écran avec des décors de théâtre grands ouverts à leur disposition et une créativité complète. contrôle en tant que producteurs exécutifs pour lancer des talents qui pourraient réellement chanter. Les auteurs-compositeurs ont rarement autant d’influence sur un film, mais dans les années 1950, le duo était pratiquement une institution et leur pouvoir sur la production a abouti à une relecture fidèle du spectacle.

Basé sur la pièce de 1931 de Lynn Riggs, Green Grow the Lilacs, Oklahoma! est vaguement une histoire de passage à l’âge adulte qui se déroule dans la frontière occidentale romancée à l’aube du territoire de l’Oklahoma rejoignant l’union. Comme la plupart des comédies musicales, l’intrigue est plus un cadre qu’une force motrice et les chansons tournent autour des relations amoureuses compliquées des agriculteurs, des cow-boys, des vendeurs ambulants et d’autres personnages hauts en couleur qui habitent ce terrain rustique. Lorsqu’il s’est agi de lancer les rôles principaux, Rodgers et Hammerstein ont fait comprendre à leur réalisateur qu’ils voulaient de vrais talents de chanteur. Certains grands noms potentiels ont donc été exclus du vivier de talents, notamment Paul Newman et James Dean pour le rôle du cow-boy charismatique, Curly McLain.

Au lieu de cela, ils ont enrôlé la star de la scène et du cinéma Gordon MacRae, surtout connu pour ses jumelages à l’écran avec Doris Day et dont le look épuré et la riche voix de baryton le rendaient parfait pour le rôle de Curly. Quant à la femme principale, Rodgers et Hammerstein ont fait appel à la nouvelle venue de 19 ans Shirley Jones pour incarner la fermière passionnée et naïve Laurey Jones. Après avoir été découverte lors d’une audition ouverte pour South Pacific, Jones a fait ses armes dans diverses compagnies de tournées Rodgers et Hammerstein avant de faire ses débuts à l’écran en Oklahoma !.

Casting improbable

Leur alchimie s’est traduite à la fois à l’écran et à l’extérieur, aboutissant au magnifique duo “Les gens diront que nous sommes amoureux”, qui est devenu plus tard un norme de recueil de chansons avec des couvertures célèbres de Frank Sinatra et Bing Crosby. Jones et MacRae recréent cette magie juste un an après l’Oklahoma ! dans un autre film musical de Rodgers et Hammerstein, Carousel en 1956. Les deux brillent également par eux-mêmes, avec la voix de MacRae flottant au-dessus de l’éther dans “Oh, What A Beautiful Mornin'” et “The Surrey With The Fringe On Top”, tandis que Jones est tout à fait enchanteur sur “Out Of My Dreams”.

Mais tout le monde dans la distribution n’était pas un interprète musical expérimenté. Rod Steiger, qui a joué le menaçant Jud Fry, était un acteur respecté qui venait de terminer On The Waterfront avec son collègue acteur de méthode Marlon Brando et a créé un méchant beaucoup plus complexe que les comédies musicales hollywoodiennes ne le permettaient habituellement. Il a également chanté lui-même, apparaissant en duo avec MacRae, “Poor Jud Is Dead”. Cependant, le casting le plus improbable était celui de la légende du cinéma Gloria Grahame dans le rôle d’Ado Annie hilarante et lascive.

Jouer un rustre country était tout un tour pour l’ancienne femme fatale et l’une des plus grosses bombes de MGM. Le réalisateur Fred Zinneman était déterminé à lancer Grahame, qui a apporté un sens comique fou à sa prestation vocale sur l’un des numéros les plus célèbres de la comédie musicale “I Caint Say No”, sur une fille de ferme apparemment innocente qui lutte avec ses instincts les plus bas. Pour compléter le casting, le chanteur et danseur plus traditionaliste Gene Nelson, un visage familier dans les comédies musicales des années 50 et dont la voix traînante a donné vie au cow-boy garçon au lasso Will Parker.

Nelson passe beaucoup de temps à l’écran dans l’arc de romance secondaire avec Ado Annie et un tour de star dans la chanson “Kansas City”, rejoint par la vétéran de la scène et du cinéma Charlotte Greenwood, qui joue la matriarche sage tante Eller. Le personnage avait été créé en pensant à Greenwood en 1943, mais elle ne pouvait pas accepter le rôle en raison d’un contrat contradictoire. Même avec une carrière de plusieurs décennies sur scène et à l’écran, le rôle de tante Eller serait celui dont elle se souviendrait le mieux, en partie grâce à ses impressionnants high kicks dans “The Farmer and the Cowman” à 65 ans.

Une partition somptueuse

Hormis les numéros musicaux, on ne peut pas parler de l’Oklahoma ! sans parler de la somptueuse partition. De la grande ouverture aux orchestrations radicales tout au long du film, le chef d’orchestre Jay Blackton et l’arrangeur Robert Russell Bennett (qui a travaillé sur la production scénique originale) ont conservé l’impressionnante musicalité de l’original et l’ont traduit à l’écran, ce qui lui a valu un Oscar partagé pour les deux.

Sortie sur Capitol Records en 1955, la bande originale a rapidement atteint la première place du Billboard Pop Album Chart en 1956 et est devenue le premier album à être certifié «or» par la RIAA en 1958. Depuis lors, il s’est vendu à plus de deux millions d’exemplaires et reste continu dans l’impression en raison de son attrait sans faille. Aujourd’hui encore, le bureau Rodgers et Hammerstein licencie 700 productions d’Oklahoma ! par an, cela en dit long sur l’influence que cette production musicale est devenue.

Oklahoma! peut être acheté ici.