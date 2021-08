Comment OkLetsPlay perturbe les eSports avec Crypto ⋆ Crypto new media

Visitez l’article original*

Au début, les crypto-monnaies et autres actifs numériques étaient trop tabous pour l’attention des médias traditionnels. Comme peu de sources dignes de confiance étaient disposées à couvrir une monnaie anarchiste, elle a été maintenue en vie grâce aux forums de discussion, aux salons de discussion IRC et aux listes de diffusion électroniques. Mais ces hubs en ligne sont aussi le foyer des passionnés de jeux vidéo.

Les monnaies virtuelles ne sont pas nouvelles dans l’industrie du jeu. Des V-bucks aux Primogems, les studios de jeux vidéo ont longtemps profité des avantages des modèles commerciaux basés sur les microtransactions utilisant des jetons intermédiaires. Les gens aiment investir de l’argent dans les jeux vidéo qu’ils aiment, et avec l’avènement du streaming de jeux en temps réel, la volonté de l’industrie d’adopter les nouvelles technologies a créé des milliers de carrières à travers le monde.

Le rôle du jeu dans le lissage de la transition vers la monnaie virtuelle est souvent négligé, mais la monétisation des crypto-monnaies et des jeux est un match parfait. Ensemble, ils ont le potentiel de changer la façon dont les jeux sont conçus, en abaissant la barrière pour les nouveaux arrivants et en créant des environnements de jeu plus axés sur la communauté.

L’année dernière, alors que les craintes de la pandémie de COVID-19 grandissaient, les événements en direct dans l’industrie de l’eSport ont connu un succès important. Cependant, cela a augmenté le nombre de téléspectateurs sur de nombreux événements de streaming en direct. De plus, les revenus du marché de l’eSport ont connu une croissance sans précédent.

Des études suggèrent que le marché mondial des eSports a généré environ 1,1 milliard de dollars de revenus cette année, avec des indicateurs prévoyant une augmentation de 45% à 1,6 milliard de dollars d’ici 2024. Selon le rapport sur le marché mondial des eSports de Newzoo, la taille de l’audience a également augmenté de 11% cette année, atteignant plus de la moitié. un milliard de personnes en 2021.

Le secteur des jeux mobiles a également contribué à la croissance rapide du marché des jeux. Avec l’augmentation rapide de l’utilisation des smartphones et des taux de pénétration du marché, les jeux pour smartphones ont représenté plus de la moitié des revenus mondiaux des jeux l’année dernière. De plus, les revenus des jeux mobiles devraient dépasser les 100 milliards de dollars d’ici 2023.

Les États-Unis, en particulier, ont été l’un des plus grands marchés mondiaux pour les jeux vidéo. En 2020, les revenus des jeux mobiles ont atteint un record de 10,7 milliards de dollars. De plus, les utilisateurs de jeux mobiles sont à un niveau record grâce aux progrès techniques et à l’innovation numérique.

OkLetsPlay – La plate-forme de tournois eSports en argent réel de nouvelle génération

OkLetsPlay est une plate-forme de tournois eSports brevetée pour les jeux compétitifs et occasionnels sur PC, mobile et consoles avec des prix en argent réel. La plate-forme permet également à une communauté de joueurs de potentiellement gagner gros en jouant à leurs jeux préférés tout en se positionnant entre deux des industries à la croissance la plus rapide.

Le jeu est une montée d’adrénaline, et OkLetsPlay rend cela encore plus excitant et gratifiant en permettant aux joueurs de parier sur des jeux basés sur les compétences. La capacité des joueurs à gagner contre un adversaire est uniquement déterminée par l’habileté plutôt que par le hasard, c’est ce qui pimente ce mélange !

En utilisant un module de pari entre pairs breveté hors jeu développé en interne, OkLetsPlay est entièrement compatible avec toutes les plates-formes. Leur récent test bêta a été un énorme succès, avec plus de 9 000 joueurs simultanés jouant plus de 4 000 matchs dans 200 tournois et plus de 10 000 $ de récompenses.

Fonctionnalités d’OkLetsPlay

L’équipe d’OkLetsPlay construit, teste et affine sa plate-forme de jeu depuis 2017, en travaillant avec certaines des plus grandes équipes d’eSports au monde pour assurer la fiabilité pendant les tournois et une expérience de joueur fluide et intuitive.

OkLetsPlay présente un certain nombre d’avantages par rapport à ses concurrents, notamment :

Un module de pari breveté hors jeu Accès multiplateforme à partir d’un mobile, d’un PC et de consoles Offre la possibilité de jouer à des jeux contre des joueurs du monde entier pour n’importe quel montant Offre un riche écosystème de joueurs et une source de revenus supplémentaires pour les développeurs et les joueurs Des moyens améliorés pour les influenceurs et les streamers de mener un engagement communautaire

OkLetsPlay envisage un monde numérique ouvert et sans frontières où la technologie permet aux gens de n’importe où dans le monde d’échanger de la valeur à l’échelle mondiale sans gardiens ni intermédiaires. Un monde dans lequel les communautés de joueurs prospèrent, sans frontières géographiques et réglementations obsolètes. LetsBetCoin (LBC), le jeton utilitaire de la plate-forme OkLetsPlay, est un élément clé pour réaliser cette vision.

eSports évolués

OkLetsPlay promeut un environnement qui accueille les joueurs de tous niveaux et intérêts de jeu et est une plate-forme de divertissement transparente qui offre une expérience transparente et sécurisée pour les joueurs existants et les nouveaux arrivants.

En facilitant une expérience simple et sécurisée permettant aux joueurs de s’affronter de manière organisée pour gagner de l’argent réel, OkLetsPlay vise à faire tomber les barrières pour les joueurs, les développeurs et les créateurs de contenu, tout en les ouvrant à un monde d’opportunités dans les domaines de la blockchain et jeu.