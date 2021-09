Comment Olivia Rodrigo donne la priorité à sa santé mentale

Bien que gérer la célébrité ne soit pas facile, Rodrigo s’assure de prendre son temps et de donner la priorité à sa santé mentale. “Je vais pas à pas”, a-t-elle déclaré. “Cela peut être très dur pour votre santé mentale, cependant. Je suis reconnaissant envers les gens qui m’aiment pour moi et me tiennent à l’écart de tout le bruit et des tabloïds ou de ce que les gens disent de moi sur les réseaux sociaux. Cela a toujours été le cas. une priorité absolue. C’est drôle comme la reconnaissance change tout et ne change rien dans votre vie. “

C’était aussi “difficile” de grandir avec les réseaux sociaux en tant qu’enfant acteur. “Même maintenant, j’ai toujours du mal avec ça”, a ouvert Rodrigo. “Vous regardez les médias sociaux et voyez les parties parfaites de la vie des gens et c’est tellement difficile de ne pas comparer votre vie à la leur. C’est même bizarre pour moi de voir ma page Instagram; c’est ce que les gens pensent de moi mais ça ne me fait pas moi. Je souhaite qu’ils connaissent le vrai moi. “