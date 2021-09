Comment OnePlus pense aux écrans de premier plan

in

Un bon écran est la clé de presque tous les smartphones du marché. Après tout, c’est ce que vous passerez des heures à regarder chaque jour, vous remarquerez donc forcément si quelque chose ne va pas. Heureusement pour nous tous, OnePlus a gardé le besoin d’un excellent écran près de son cœur depuis le premier jour.

Nous avons longtemps jailli des écrans OLED nets et des taux de rafraîchissement rapides, mais ils ne sont que la pointe de l’iceberg. OnePlus parvient à rester au sommet du jeu d’affichage des smartphones avec une planification minutieuse et une longue histoire de succès. Voyons comment ils sont arrivés ici.

Repousser les limites des nouveaux écrans

Pendant plusieurs années, les fabricants de smartphones ont douté de la nécessité de taux de rafraîchissement élevés. Les écrans à 90 Hz étaient autrefois considérés comme excessifs – oh, comme les temps ont changé. Nous n’avons pas tardé à souligner l’impressionnant nouvel ajout à l’époque sur le OnePlus 7 Pro, déclarant dans l’un de nos articles :

« Le OnePlus 7 Pro a introduit quelques premières non seulement sur les téléphones OnePlus, mais sur l’ensemble du marché des smartphones en général. En plus d’être le premier téléphone avec une caméra selfie contextuelle à arriver dans les rayons des magasins aux États-Unis, c’était le premier téléphone commercialisé avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz sur un écran OLED.

Il faut beaucoup de temps pour se lancer dans un nouvel écran puissant, mais OnePlus ne s’est pas arrêté là. Le OnePlus 7 Pro a également eu l’honneur de donner vie à une résolution de 1440p. Après tout, il y a une bonne raison pour que le OnePlus 7 Pro soit l’un des téléphones Android préférés de nos écrivains toutes ces années plus tard.

Excellents affichages depuis le premier jour

OnePlus ne s’est pas simplement réveillé et a décidé de repousser les limites de la technologie d’affichage avec le OnePlus 7 Pro. En fait, cela a commencé dès le début avec le OnePlus One. L’OEM a plongé sur le marché avec un écran Full HD de 5,5 pouces juste pour montrer qu’il est sérieux.

Au moment où le OnePlus 6T est sorti, OnePlus était prêt à changer à nouveau la donne avec le premier lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran. Il a été le seul modèle à offrir cette fonctionnalité en 2018, et bien en 2019 avant le lancement de la série Galaxy S10 de Samsung.

Le OnePlus 7 Pro a également reçu une superbe note A-plus de DisplayMate, la plus élevée attribuée par l’organisation. Alors que le 7 Pro a apporté 90 Hz au monde des smartphones, le OnePlus 8 Pro est allé encore plus loin avec un panneau de 120 Hz. Nous ne pouvons pas oublier que OnePlus est le premier OEM à prendre en charge Fortnite sur mobile à une vitesse remarquable de 90 ips.

Cette longue histoire d’écrans OnePlus impressionnants nous a conduits là où nous en sommes aujourd’hui avec la série OnePlus 9. Le OnePlus 9 Pro est un véritable produit phare avec sa technologie Fluid Display 2.0 qui ajuste automatiquement votre fréquence d’images en fonction d’un certain nombre de tâches différentes. Il augmente également la résolution de Quad HD Plus pour accompagner le taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz.

Nous avons adoré l’affichage dans notre examen, tout comme DisplayMate, accordant une autre note A-plus. Le OnePlus 9 Pro atteint 1 300 nits de luminosité et dispose de plus de 8 000 niveaux de luminosité automatique pour assurer le confort dans toutes les situations.

Il est difficile de nier que l’écran du OnePlus 9 Pro le rend excellent pour les jeux, même s’il n’est pas expressément conçu à cette fin. L’impressionnante technologie Hyper Touch signifie que vous pouvez utiliser des taux d’échantillonnage de 240 Hz et que la vitesse de synchronisation de 360 ​​Hz est jusqu’à six fois plus rapide que jamais.

