Comment “Only Murders in the Building” de Selena Gomez rend hommage à Christopher Meloni

Law & Order: Special Victims Unit Les références peuvent être trouvées presque partout, y compris dans la nouvelle série Hulu Only Murders in the Building. La série fantastique met en vedette Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez en tant que fans de podcasts sur le crime qui lancent leur propre podcast après que quelqu’un a été assassiné dans leur immeuble haut de gamme de Manhattan. Dans l’épisode du 21 septembre “To Protect and Serve”, il y avait une référence hilarante à SVU et au physique de la star Christopher Meloni.

Dans l’épisode, les personnages de Short et Martin visitent enfin la maison d’enfance de Mabel Mora de Gomez. Ils ont découvert qu’elle avait une découpe en carton de Meloni en plein Det. Équipement Elliot Stabler. Les deux personnages plus âgés ont plaisanté sur le béguin de Mabel pour Stabler, mais elle l’a défendu. Elle a noté que Stabler “a toujours gardé le cap”, se référant à son physique, qui est également devenu une obsession sur Internet depuis le retour de Stabler à Law & Order la saison dernière.

Mabel ayant une découpe de Stabler dans sa chambre est une humeur entière et je vibre avec elle si fort rn#onlymurders @selenagomez @Chris_Meloni pic.twitter.com/6yJIw92gME – Bloody Good June🔪🔪🔪 (@bloodygoodjune) 21 septembre 2021

Meloni est revenu dans la franchise Law & Order après une absence de dix ans l’année dernière, d’abord avec une apparition dans SVU, puis dans sa nouvelle émission, Law & Order: Organized Crime. SVU et OC ont tous deux lancé leur nouvelle saison la semaine dernière. Après que Stabler et le Bureau de contrôle du crime organisé aient passé la saison 1 à courir après Richard Wheatley (Dylan McDermott), qui est accusé d’avoir ordonné la mort de l’épouse de Stabler, Kathy, ils se concentrent maintenant sur la rupture du commerce de la cocaïne à New York. Cette semaine, NBC diffuse un crossover SVU/OC de trois heures, dans lequel les fans pourraient enfin apprendre ce qui se trouvait dans la lettre que Stabler a remise au capitaine Olivia Benson (Mariska Hargitay) la saison dernière.

Only Murders in the Building a été lancé fin août, chaque nouvel épisode étant publié les mardis Hulu. La série a été créée par Martin et John Hoffman. Il se concentre sur Charles-Haden Savage (Martin), Oliver Putnam (Short) et Mabel qui décident d’enquêter sur le meurtre de Tim Kono (Julian Cihi), qui vivait également dans leur immeuble chic de New York, pour un nouveau podcast qu’ils ‘enregistrez. Leur enquête prend une série de tournures surprenantes au fil de la saison. Le spectacle met également en vedette Amy Ryan, Aaron Dominguez, Nathan Lane, Jackie Hoffman, James Caverly, Jayne Houdyshell et Olivia Reis.

Plus tôt ce mois-ci, Hulu a renouvelé Only Murders pour une deuxième saison. Il n’est pas clair si le projet se concentrera sur un nouveau cas. “Tout le monde dans notre incroyable bâtiment a travaillé avec tant d’amour et d’expertise à travers des moments extraordinaires – et avec le soutien incroyable de Disney, Hulu et 20th TV – pour créer une première saison qui pourrait être à la hauteur de notre casting légendaire, notre bien-aimée New York City, et faire une émission sur la connexion”, a déclaré Hoffman dans un communiqué. « Sentir que nous sommes connectés avec notre public et que nous avons déjà atteint la cible suffisamment pour avoir la chance de continuer – et de poursuivre la course folle de notre émission de mystère-comédie-empathie – est trop excitant pour les mots. Alors je vais me taire maintenant – et dites simplement un grand merci à tous et j’ai hâte d’en savoir plus !”