Comment optimiser et rendre votre PC avec Windows 10 comme le premier jour sans formatage ni utilisation de programmes externes | La technologie

Comme de la gomme qui s’étire et s’étire jusqu’à ce qu’elle se brise, avec le temps les performances d’un ordinateur diminuent. Et ce n’est pas que le matériel commence à tomber en panne.

Il est un problème de système d’exploitation, qui perd en efficacité en raison du grand nombre de processus, d’applications et de pilotes qu’il doit gérer, dont beaucoup sont inutiles ou mal optimisés.

Lorsque cela se produit, vous devez effectuer une mise au point. Il existe de nombreuses applications tierces qui le font automatiquement, mais la plupart sont payantes ou ne répondent pas à nos besoins. Alors on va voir Comment adapter et remettre votre PC Windows 10 au jour sans formatage ni utilisation de programmes externes.

Avec l’utilisation, chaque fois que nous installons plus d’applications sur notre PC, et le remplissons de fichiers. Transformez lesdites applications installer des processus d’arrière-plan sans demander notre permission, ou créer des dossiers temporaires qui ne sont pas effacées plus tard.

Tout cela, ainsi que l’activité de Windows 10 lui-même, qui s’épaissit également avec les correctifs et les mises à jour continus, ralentissent l’ordinateur. Que pouvons-nous y faire?

Comment régler Windows 10 sans programmes

Nettoyez les ventilateurs et les évents

Si vous utilisez un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable que vous pouvez ouvrir et que vous l’avez utilisé pendant plusieurs mois (pas nouveau), alors il est maintenant temps de l’ouvrir et d’enlever la poussière et la saleté.

Les ventilateurs sales tournent plus lentement et les dissipateurs de chaleur dissipent la chaleur du processeur ou des SSD M.2. S’il n’y a pas de ventilation adéquate, l’ordinateur surchauffe, le processeur et la carte graphique activent les mesures de protection, fonctionnent plus lentement et les performances chutent.

Utilisez une brosse pour enlever la poussière et la saleté des ventilateurs, des dissipateurs thermiques et des évents, puis aspirez tout avec l’aspirateur.

Votre PC refroidira plus rapidement et ralentira moins.

Avez-vous accidentellement supprimé des fichiers de votre ordinateur ou regrettez-vous de supprimer certains documents dont vous avez maintenant besoin? Windows a un nouvel outil pour récupérer les fichiers perdus.

Désinstaller occasionnellement

Nous avons une mauvaise habitude d’installer et d’installer des applications, des jeux et des outils que nous n’utilisons jamais plus tard, ou très occasionnellement.

Presque tous les logiciels, même s’ils ne sont pas utilisés, ajoutent du contenu au registre Windows, créent des dossiers et des fichiers, des fichiers temporaires ou pire, active les processus d’arrière-plan conservés en mémoire.

Ongle règle d’or pour garder votre PC dans des conditions optimales, consiste à désinstaller tout ce que vous n’utilisez pas au moins une fois par mois, ou tous les trois mois. Vous allégerez le système.

Cliquez avec le bouton droit sur le bouton Démarrer de Windows et choisissez Applications et fonctionnalités. Dans le coin supérieur droit, appuyez sur Programmes et fonctionnalités pour accéder à tous les logiciels installés sur votre PC:

Désinstallez ce que vous n’utilisez pas fréquemment en appuyant sur chaque application.

Supprimer les fichiers temporaires

Windows 10 et de nombreuses applications génèrent Fichiers temporaires qui sont stockés dans des dossiers jetables. La même chose est vraie lors des installations d’application.

Ces fichiers prennent de la place et sont inutiles, vous pouvez donc les supprimer.

Pour libérer de l’espace automatiquement, vous disposez de l’outil Nettoyage de disque. Recherchez-le avec le moteur de recherche dans la barre des tâches du bureau:

Lorsque vous l’utilisez, n’oubliez pas de cocher l’option Nettoyer les fichiers système, pour effacer les anciennes installations Windows et restaurer les points. Vous pourrez récupérer plusieurs gigaoctets d’espace.

Il est également recommandé de parcourir manuellement vos lecteurs de stockage et de déplacer autant de vidéos, de photos et de fichiers personnels que possible vers le cloud ou un lecteur externe.

Libre 20% des disques durs

Alors qu’un unité de stockage fonctionne de manière optimale et peut organiser correctement les fichiers que vous enregistrez, vous avez besoin d’au moins 20% d’espace libre.

Si vous avez un disque dur ou un SDD avec moins de 20% d’espace libre, désinstallez les applications ou déplacez les fichiers vers un lecteur externe, jusqu’à ce que vous libériez ces 20%. Vous verrez comment le temps de lecture et d’écriture est réduit.

Désactivez les fonctionnalités Windows 10 inutiles

Windows 10 a des dizaines d’outils et de fonctions. Mais pour beaucoup d’entre eux, vous ne les utilisez jamais, et pourtant ils prennent de la place et se mettent à jour de temps en temps, consommant des ressources.

Il est plus pratique de les désactiver, d’alléger Windows.

Cliquez avec le bouton droit sur le bouton Démarrer et choisissez Applications et fonctionnalités. Dans le coin supérieur droit, appuyez sur Programmes et fonctionnalités.

Dans la fenêtre qui s’ouvre, regardez dans la colonne de gauche et appuyez sur Activer ou désactiver les fonctionnalités Windows:

Désactivez les choses que vous savez que vous n’utiliserez pas, par exemple le client Telnet ou le client FTP. Mais si vous n’êtes pas sûr de ce qu’il fait, ne le touchez pas. Cela pourrait être une fonction importante de Windows 10.

Activer le capteur de stockage

Une nouvelle fonctionnalité de Windows 10 est Capteur de stockage. C’est une façon très particulière d’appeler un assistant silencieux, qui fonctionne en arrière-plan, et qui libérer automatiquement de l’espace sur votre ordinateur. Il supprime les éléments dont vous n’avez pas besoin, tels que les fichiers temporaires ou ceux qui se trouvent dans la corbeille.

Lorsqu’il est actif, au cas où il reste peu d’espace sur le disque dur de votre PC, il nettoie les fichiers temporaires qui ne sont pas nécessaires et vide le contenu de la corbeille.

Si vous avez toujours un disque dur ou un SSD complet sur lequel Windows 10 est installé, cela ralentit le système. Le capteur de stockage vous aidera à récupérer de l’espace en supprimant les fichiers inutiles.

Pour l’activer, accédez au moteur de recherche de la barre des tâches du bureau et saisissez: Activer Storage Sense. Sélectionnez cette option pour ouvrir le stockage Windows. En haut, appuyez sur Configurer le capteur de stockage ou exécutez-le maintenant:

Déplacez le levier Off pour l’activer. Vous pouvez choisir de n’activer que lorsqu’il y a peu d’espace libre, ou de faire un nettoyage quotidien, ou chaque semaine.

Dans la section Fichiers temporaires, choisissez la fréquence à laquelle les supprimer et si vous souhaitez également supprimer ce qui se trouve dans le dossier Téléchargements.

Optimiser les disques de stockage

Aujourd’hui la plupart d’entre nous utilisent des disques SSD au lieu de disques durs pour stocker le système d’exploitation.

Ces types de lecteurs n’ont pas besoin d’être défragmentés, mais ils doivent être optimisés. Il se compose essentiellement de réorganiser le contenu pour que la lecture et l’écriture des données dans les unités, soit plus rapide.

Dans le moteur de recherche de bureau, saisissez Défragmenter et optimiser les lecteurs et lancez l’outil:

Si dans la colonne État actuel il indique qu’il y a un pourcentage fragmenté, sélectionnez l’unité et appuyez sur Optimiser.

Allégez le démarrage de Windows 10

Comme nous l’avons mentionné, lorsque vous utilisez l’ordinateur depuis longtemps, de nombreux programmes que vous installez placent des processus en mémoire ou au démarrage de Windows. Par exemple, pour démarrer plus rapidement lorsque vous en avez besoin ou pour rechercher automatiquement les mises à jour.

Ces processus consomment de la mémoire et des cycles CPU, provoquant votre PC fonctionne plus lentement, surtout si vous avez 20 processus mettant des choses en RAM.

Il est très important de garder notre PC optimisé, en bonne condition physique, mais en même temps c’est une opération délicate qui peut le ruiner complètement.

La solution est dans supprimer du démarrage de Windows tout ce que vous n’utilisez pas quotidiennement. Avec cela, vous ne gâchez rien, car ces processus seront activés lorsque vous utilisez l’application, et non quand ils en auront envie.

Dans le moteur de recherche de bureau, tapez Applications de démarrage et lancez l’outil. Vous verrez tous les logiciels installés en mémoire lorsque vous allumerez le PC:

Par exemple, nous ne sommes sûrement pas intéressés par le chargement des modules Spotify ou CCleaner en mémoire lorsque nous allumons l’ordinateur, si vous ne les utilisez qu’occasionnellement.

Ne laissez que ce que vous utilisez tous les jours, et veillez à ne pas désactiver les fonctions Windows importantes, comme le pilote de la carte graphique ou de la carte son, que s’il est nécessaire de l’activer lors de la mise sous tension du PC.

Surveiller les processus d’arrière-plan

Lorsque vous remarquez que votre PC ralentit, même si vous n’exécutez aucune application, attendez que ce ralentissement se produise.

Appuyez ensuite sur les touches CTRL + ALT + SUPPR, et dans le menu qui apparaît, choisissez Le Gestionnaire des tâches.

Dans l’onglet Processus, vous verrez toutes les applications qui consomment de la mémoire RAM et des ressources informatiques, en temps réel:

Jetez un œil aux sections CPU, Mémoire et Consommation d’énergie, et vérifiez si une application consomme beaucoup de ressources. Cela peut être la cause du ralentissement. Pensez à le remplacer par un autre.

Activer la protection contre les ransomwares

Si vous vous inquiétez que un cheval de Troie pénètre dans votre PC et le détourne, En vous forçant à payer pour le déverrouiller (c’est ainsi que fonctionne le ransomware), vous pouvez activer la nouvelle protection contre les ramsomware que Windows 10 a publiée dans l’une de ses dernières mises à jour.

Pour l’activer, procédez comme suit:

Accédez à la configuration Windows, dans le bouton Démarrer Entrez dans la section Mise à jour et sécurité Cliquez maintenant sur la section Sécurité Windows puis sur Protection contre les virus et les menaces En bas, vous trouverez la nouvelle section la section Protection contre les ransomwares. Appuyez sur Gérer la protection contre les ransomwares Activez l’option Contrôle d’accès au dossier

Tu n’as qu’à choisissez les dossiers que vous souhaitez protéger contre les ransomwares. Vous pouvez choisir le dossier Windows, les dossiers personnels, etc.

Cela peut entraîner la perte de l’accès de certaines applications à ces dossiers. Dans ce cas, ajoutez-les à la liste des applications autorisées.

Dans ce didacticiel, vous avez des informations plus détaillées.

Faites une analyse complète avec l’antivirus

C’est une bonne habitude de réaliser un examen complet de votre ordinateur avec l’antivirus que vous avez installé, au moins une fois par mois.

Il se peut que vous ayez des logiciels espions ou des chevaux de Troie qui ralentissent votre ordinateur et ce test le supprimera.

Si vous utilisez le antivirus windows 10, Suivez ces étapes:

Accédez aux paramètres Windows, dans le bouton Démarrer Allez dans la section Mise à jour et sécurité Cliquez maintenant sur la section Sécurité Windows, puis sur Antivirus et protection contre les menaces.Tapez sur Options d’examen et sélectionnez Examen complet. Cliquez sur Parcourir maintenant pour effectuer l’analyse.

Cela prendra un certain temps, mais cela nettoiera votre PC des logiciels malveillants.

Si vous vous habituez à réaliser toutes ces actions au moins une fois par mois, ou tous les deux mois, vous maintiendrez les performances de votre PC à un bon niveau, sans qu’il soit nécessaire de formater ou d’installer des applications tierces.