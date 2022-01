Comment optimiser la consommation des applications sur Android pour économiser la batterie ou les faire fonctionner | La technologie

Depuis l’apparition des smartphones, nous devons faire face au problème de la batterie tous les jours. Bien que la chose normale soit de durer une journée, nous aimerions tous que cela dure plus longtemps et Android a déjà commencé il y a quelques années à prendre des mesures à ce sujet. Maintenant, nous avons une autre solution à cet égard, comme la batterie adaptative.

Bien que l’autonomie de notre smartphone soit plus grande qu’il y a quelques années, c’est quelque chose que nous avons tous à faire depuis que nous avons ces appareils avec nous.

Évidemment, nous voulons qu’il dure plus longtemps, mais sans sacrifier ses performances, ce qui pendant un certain temps était au moins compliqué.

Cependant, les marques se sont efforcées de rendre leurs terminaux plus efficaces et il semble que maintenant la norme selon laquelle la charge dure au moins une journée complète soit quelque chose qui a été atteint.

Cependant, Google a également joué un rôle important dans tout ce problème et à partir d’Android 9, il a commencé à incorporer des paramètres dans le système d’exploitation afin de réaliser de plus grandes économies en termes de consommation de batterie, au moins du logiciel qu’il leur confère.

Nous avons une solution avec nous depuis un certain temps appelée batterie adaptative, mais savons-nous de quoi il s’agit exactement ? On vous l’explique tout de suite.

Qu’est-ce qu’une batterie adaptative ?

Disons que nous parlons d’un système qui va essayer de soulager le stress sur la batterie en ce qui concerne certaines applications qui peuvent ne pas être importantes pour nous.

Ce système a la capacité de identifier les applications les moins utilisées, ceux qui n’ont pas besoin d’être en arrière-plan.

Ce qu’il fait, c’est les supprimer directement de la mémoire de l’appareil, en gardant ceux sur lesquels il sait qu’ils sont régulièrement travaillés, ce qui rend ces derniers encore plus rapides et plus réactifs.

Cela signifie que les applications consomment de la batterie lorsqu’elles en ont vraiment besoin et non à tout moment comme cela peut arriver. Google a créé un réseau de neurones complexe qui est chargé de contrôler tout cela, en essayant de savoir de quelles applications nous pourrions avoir besoin dans les prochains instants et de celles dont nous ne pourrions pas, lesquelles seront fermées.

En fait, ce que Google utilise, c’est le Technologie DeepMind pour classer les applications, ce qui a ensuite un impact sur les applications et les ressources système à utiliser.

Nous tenons à préciser que les applications ne vont pas être supprimées, elles sont uniquement libérées de la mémoire, ce qui aura pour conséquence qu’au moment où nous les réactiverons, elles seront un peu plus lentes au démarrage.

Ce système aussi cela dépendra si nous avons le téléphone chargé ou non, étant moins sévère si la borne est au réseau électrique, que si elle n’est pas branchée à ce moment-là.

Quelque chose qui n’affecte pas directement la durabilité de la batterie, mais qui est un dérivé intéressant, c’est que Google a également travaillé sur ce qu’est la charge du terminal et a appliqué l’apprentissage automatique dans ce sens, donc le moyen de le charger sera affecter la durée de vie de la batterie.

Comment utiliser la batterie adaptative

Cela dépendra de la version d’Android que nous avons, cependant, la version 9 et supérieure doit être activée.

Nous y parviendrons en allant à Réglages, après dans Batterie et enfin en cliquant sur Batterie intelligente (C’est la même chose que la batterie adaptative). Le commutateur pour l’activer, qui est également présent dans Android 12, nous devons l’avoir en couleur, car s’il ne l’est pas de cette manière, cela ne fonctionnera pas.

Dans Android 12 en plus de ce commutateur, à côté de celui que nous venons de vous montrer, nous aurons une autre fonction de charge adaptative. Ce ne sera que si le téléphone le prend en charge, vu que les nouveaux Pixels l’ont déjà.

Le moment où ce système devient vraiment efficace est après qu’environ deux semaines se soient écoulées et que suffisamment d’informations sur les applications aient été collectées. À partir de ce moment-là, nous devrions commencer à trouver des différences en termes de durabilité de la batterie.

Comme vous l’avez bien envisagé, la seule chose que nous pouvons faire avec la batterie adaptable est de la mettre en marche ou de l’éteindre.

Il n’y a aucun réglage cela nous permet de le configurer à notre guise, car tout est fait automatiquement par Android et les algorithmes qu’ils intègrent à cet effet.

Tout ce que nous pouvons faire est d’aller à menu batterie et sélectionnez le menu de la batterie où nous pouvons savoir quelles applications consomment le plus et nous pouvons même les fermer si nous le voulions, mais rien ne garantit qu’elles ne s’ouvriront pas à nouveau en arrière-plan.

Nous pouvons également utiliser le fonction d’économie de batterie que notre téléphone portable doit limiter les activités, cependant, en tenant compte du fait que rien n’est sélectionné ici, mais que l’autorisation de l’application est coupée pour que le smartphone consomme moins, c’est une option qui ne laisse pas une très bonne place aux performances et aux fonctionnalités du smartphone .

Une autre chose que nous voulons vous préciser est que, selon le fabricant, la fonction de batterie adaptative (intelligente) peut être dans un endroit différent, puisque vous savez déjà que, selon la couche de personnalisation, c’est ainsi que certaines options sont placées à un endroit ou à un autre.

Par exemple, si vous avez un terminal Samsung avec One UI comme système d’exploitation, il faut aller dans Paramètres, puis dans Entretien de la batterie et de l’appareil, ensuite Batterie et enfin entrer Plus de configurations de batterie.

Il existe d’autres marques qui, au lieu de l’appeler batterie adaptative ou batterie intelligente, l’appellent Gestionnaire de batterie et ils le placent dans Réglages, alors vous devez cliquer sur Batterie, Puis dans Gestionnaire de batterie, pour avoir enfin l’onglet de Gestionnaire de batterie actif.

Comme vous avez pu le lire sur Google, ils sont de plus en plus soucieux d’essayer de faire durer la batterie le plus longtemps possible et avec ce système, ainsi que les solutions des fabricants eux-mêmes, quelque chose de plus de durée est atteint, car nous avons déjà des exemples de smartphones où il peut être atteint qui dépassent le jour de l’autonomie.

Il semble clair que tant que le système de batterie n’est pas révolutionné, le meilleur moyen de dépenser moins de batterie sera dans le logiciel, et bien sûr, Google en cela est celui qui devrait prendre le dessus.