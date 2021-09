Comment optimiser les rendements après la retraite pour battre l’inflation

in

Les rendements réels négatifs de leurs investissements ont mis les investisseurs à revenu fixe – en particulier les retraités qui ont une capacité limitée de prise de risque – dans une situation difficile.

Sans revenu régulier, à l'exception des fonctionnaires retraités ayant une pension ajustée en fonction de l'inflation, l'objectif premier des retraités est de protéger le corpus de retraite et d'en tirer un rendement suffisant pour soutenir la vie après la retraite.

Sans revenu régulier, à l’exception des fonctionnaires retraités ayant une pension ajustée en fonction de l’inflation, l’objectif premier des retraités est de protéger le corpus de retraite et d’en tirer un rendement suffisant pour soutenir la vie après la retraite.

Bien que le capital investi dans des instruments à revenu fixe reste intact, à moins que le taux de rendement ne corresponde ou ne dépasse le taux d’inflation, le capital est confronté à une dévaluation, car la hausse des prix érode son pouvoir d’achat.

Face à la dévaluation tout en essayant de protéger leur capital des fluctuations en évitant les instruments liés au marché comme les actions, les investisseurs obligataires sont désormais très inquiets.

De plus, la taxe sur les intérêts des instruments à revenu fixe aggrave la misère des retraités.

Perte de pouvoir d’achat du capital investi : soulagement immédiat pas en vue pour les investisseurs FD

Voici quelques mesures que les retraités peuvent prendre pour optimiser les rendements après la retraite afin de vaincre l’inflation.

Réduire la dépense fiscale

L’argent économisé par la réduction de la dépense fiscale sera disponible dans les mains des retraités pour les dépenses.

Les moyens d’économiser des impôts sont –

Investissements permettant d’économiser de l’impôt

Sous l’ancien régime de l’impôt sur le revenu, un contribuable peut investir dans des instruments d’économie d’impôt et bénéficier de déductions sur le revenu imposable jusqu’à Rs 1,5 lakh au cours d’un exercice financier (FY) u/s 80C de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les retraités peuvent recycler leurs investissements pour en profiter et réduire leurs dépenses fiscales.

Assurance santé

La santé est une préoccupation majeure des seniors. Ils peuvent réduire les incertitudes des dépenses médicales en se prévalant d’une assurance maladie et peuvent économiser jusqu’à 50 000 Rs sur les primes payées au cours d’un exercice financier 80D au cours d’un exercice.

Investissements fiscalement avantageux

En déplaçant une partie des investissements des instruments à revenu fixe imposables vers des fonds communs de placement de dette à faible risque, les retraités peuvent réduire les sorties d’impôt régulières, car l’impôt sur les plus-values ​​sur les fonds de dette est calculé au moment du remboursement uniquement.

En détenant les fonds pendant 3 ans ou plus, les investisseurs peuvent profiter de l’avantage de l’indexation pour minimiser davantage les dépenses fiscales. Comme les dividendes sont désormais imposables entre les mains des investisseurs, il est préférable de se prévaloir du plan de retrait systématique (SWP) pour économiser de l’impôt.

Investir pour valoriser le capital

On dit que le plus gros risque est de ne prendre aucun risque. Au lieu de rester les bras croisés et de regarder leur capital investi dans des instruments à revenu fixe confrontés à une dévaluation, il est préférable pour les retraités de prendre des risques calculés et d’inverser la tendance.

Investir en actions

Pour protéger leur capital de la dévaluation, les retraités peuvent investir une partie de leur capital – qui peut être épargné sur une durée d’au moins cinq ans – dans des OPC orientés actions et moins risqués comme les fonds équilibrés ou les fonds multi/flexi-cap. . L’appréciation du capital grâce à des investissements à long terme en actions contribuera à contrer l’érosion du capital investi dans des instruments à revenu fixe.

